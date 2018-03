REVOCARE KOVESI. TUDOREL TOADER, anunțul momentului ”Așteptam motivarea Secției de Procurori a CSM. Daca hotararea a fost luata in cateva minute, motivarea dureaza doua saptamani, pentru ca e dificil sa motivezi contra evidenței, e dificil sa feliciți pe cineva pentru ca a incalcat Constituția de trei ori in decursul a jumatate de an. Prin urmare, sa așteptam motivarea secției de procurori, sa așteptam hotararea președintelui, dupa care decidem” a spus ministrul Justiției, Tudorel Toader, in urma cu scurt timp. [citeste si] Secția de Procurori a CSM a dat aviz negativ propunerii de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul din Justitie se prelungeste. Tudorel Toader a cerut revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Sectia de procurori din CSM a dat aviz negativ, dar intarzie cu motivarea. Mai mult, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca e departe de a accepta aceasta cerere a ministrului…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca membrilor Sectiei de procurori a CES, "le va fi greu sa motiveze contra evidentei", el argumentand ca este vorba despre un demnitar care…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca membrilor Sectiei de procurori a CES, “le va fi greu sa motiveze contra evidentei”, el argumentand ca este vorba despre un demnitar care…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, luni, la Digi 24, referindu-se la solicitarea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca asteapta „cu mult interes” motivarea sectiei de procurori a CSM – care a dat aviz negativ solicitarii de revocare – remarcand ca unele considerente…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, luni, la Digi 24, referindu-se la solicitarea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca asteapta „cu mult interes" motivarea sectiei de procurori a CSM - care a dat aviz negativ solicitarii de revocare - remarcand ca unele considerente…

- Seful Sectiei de procurori din CSM, Codrut Olaru, a precizat ca avizul negativ dat propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi, ''nu reprezinta o forma de solidaritate institutionala intre procurori''.''Sectia de procurori…

- Evenimentul incepe la ora 11.00, bilanțul urmand sa fie prezentat de procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Președintele Kluaus Iohannis va participa le prezentarea bilanțului, in timp ce ministrul Justiției a refuzat sa vina, anunțand marți, dupa un schimb de replici cu Laura Kovesi in timpul…

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele Klaus Iohannis, in…

- DNA isi prezinta miercuri bilantul de activitate pe 2017, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei."Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, considera ca avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii pe revocarea Laurei Codruța Kovesi este o sfidare a cetațenilor. "Mie decizia CSM mi s-a parut o dovada de dispreț la adresa cetațenilor, au ignorat absolut toate dovezile. Secția…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Scorul a fost 6-1, singurl vot pentru revocare aparținand chiar ministrului.Jurnalistul Cristian Tudor Popescu…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ marti propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Kovesi. "Sectia pentru procurori a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei...

- Codruta Kovesi ramane deocamdata in functie deoarece magistratii Sectiei pentru procurori a CSM au dat aviz negativ propunerii ministrului Justitiei. Tudorel Toader a propus revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Anuntul de revocare a fost facut de catre vicepresedintele…

- Secția de procurori a CSM a decis sa respinga cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut de procurorul Codruț Olaru. Decizia a fost luata cu șase voturi pentru aviz negativ și unul impotriva. Singurul vot impotriva avizului negativ a fost cel al ministrului Justiției,…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministerul Public considera corecta decizia CSM și declanșeaza atacul la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care il acuza ca nu…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare…

- Analistul spune ca singurul element care l-a uimit a fost rapiditatea cu care a fost comunicata aceasta decizie. Totodata, Bogdan Chirieac spune ca nu este exclus ca președintele Klaus Iohannis sa anunțe chiar astazi decizia sa de respingere a cererii de revocare inițiata de ministrul Justiției. …

- Secția de procurori a CSM a dat un aviz negativ de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Decizia Secției de procurori a CSM este una consultativa, iar decizia finala va aparține președintelui Klaus Iohannis. Șefa DNA a fost…

- Sectia de procurori a CSM a dat aviz negativ pe cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA. Scorul final a fost de 6-1, au precizat surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO.Astfel, toti cei cinci procurori din CSM au fost impotriva revocarii. Lor li se adauga procurorul general, Augustin…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru.Imediat dupa verdictul CSM, Kovesi a reufzat orice declarație…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul-sef DNA, se afla fata in fata cu Tudorel Toader, ministrul Justitiei, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, sedinta in care se va discuta avizul pentru solicitarea de revocare din functie, scrie Hotnews. Kovesi a catalogat motivele din raportul lui Toader ca fiind…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, 27 februarie, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este…

- CSM respinge cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Sectia de Procurori a CSM a dat aviz negativ cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Decizia CSM a fost luata dupa audierea…

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a venit, marți, în fața comisiei CSM pentru a-și expune pledoaria privind cererea de revocare a sa din funcție, înaintata de ministrul Justițiției.Kovesi susține ca otivele cererii de revocare sunt nereale, nedovedite și netemeinice."Aceste…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii delibereaza marti asupra propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, dupa ce Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi si-au prezentat punctele de vedere. Ministrul Tudorel Toader a prezentat…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, ca motivele invocate de ministrul Justitiei in raportul care sta la baza propunerii de revocare a ei din functie sunt nereale, nedovedite si netemeinice, iar unele nu se confirma cu nimic in realitate…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta marti solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La sedinta sunt asteptati atat Kovesi, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Peste o mie de magistrati au transmis,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata. La sedinta va participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie.

- Laura Codruța Kovesi urmeaza sa fie audiata de CSM, dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea sa din funcția de șefa a DNA! Sectia pentru procurori a CSM a anuntat ca urmeaza sa ia marti, la ora 14,00, in discutie solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea din functie a sefei DNA. Insa, cu…

- 'Nu e problema partidului', a spus secretarul general al partidului, Marian Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi. De asemenea, intrebat daca exista o strategie in PSD pe aceasta tema, el a aratat ca acest subiect nu este pe agenda social-democratilor, noteaza Agerpres.…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca va participa marti la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se va discuta solicitarea privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Sectia pentru procurori a CSM o invita pe Laura Codruta Kovesi marti la audieri, dupa procedura de revocare initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Kovesi nu a confirmat inca prezenta la CSM.

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție, marți, de la ora 14.00, cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Anunțul a fost facut, luni, de Secția pentru procurori a…

- Ambasada Olandei precizeaza ca asteapta prezentarea raportului de activitate al DNA si ca va urmari urmatoarele etape ale procedurii, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a reacționat dupa anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind declanșarea procedurii de revocare. ”Ca urmare a solicitarilor reprezentanților mass media privind exprimarea unui punct de vedere fața de anunțul ministrului…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a anunțat ca inca nu a primit raportul facut de ministrul Justiției, Tudorel Toader, privind activitate DNA și revocarea procurorului șef, Laura Codruța Kovesi. De asemenea, reprezentanții CSM au mai spus ca data ședinței in care va fi emis avizuș privind revocarea…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Anunțul de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este „o furtuna intr-un pahar cu apa”, considera analistul politic, Cozmin Gușa. Acesta nu s-a sfiit sa il atace dur pe Tudorel Toader, spunand despre ministrul Justiției ca este „un servitor politic”.

- Procurorul Cristian Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a precizat ca reprezentantii CSM asteapta propunerea de revocare initiata de ministrul Justitiei, urmand sa analizeze daca e intemeiata, avand 30 de zile la dispozitie."Asteptam propunerea de revocare. Urmeaza sa o analizam…

- Anunțul de astazi al ministrului Justiției, Tudorel Toader, care va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a scos in strada nemulțumiți in mai multe orașe ale țarii, inclusiv la Timișoara. Aproximativ 50 de persoane se stransesera in centrul…

- Anuntul lui Tudorel Toader l-a scos din minti pe Tudor Chirila. Cererea ministrului Justitiei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi l-a revoltat pe solistul trupei Vama. Intr-o postare virulenta pe facebook, vedeta ProTV i-a luat apararea sefei DNA si l-a facut praf pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar…

- Site-ul ministerului Justitiei este blocat, la momentul transmiterii stirii, dupa anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei

- Site-ul ministerului Justitiei este blocat, la momentul transmiterii stirii, dupa anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei.

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…