- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat de acord cu afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la introducerea principiului integritatii in Constitutie, astfel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai poata ocupa functii publice inalte.

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Ministrul Justiției a declarat la ieșirea de la ședința Consiliului Superior al Magistraturii ca a luat o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi, procurorul sef al DNA. Tudorel Toader a facut o evaluare a activitații procurorului sef si anunța zilele trecute ca urmeaza sa decida daca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca nu-l evita pe presedintele Klaus Iohannis, precizand ca seful statului poate sa critice la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) modificarile aduse legilor Justitiei. Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM…

- La sedinta CSM urmeaza sa vina si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, astfel ca cei doi oficiali ai statului roman urmeaza sa se intalneasca, dupa o perioada de timp in care șeful statului l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției ca l-a ocolit in perioada elaborarii și dezbaterii Legilor…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Mihai Tudose, despre evaluarea Laurei Codruța Kovesi. Premierul a declarat, vineri, ca nu a dorit sa știe despre evaluarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a nu influența „ o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata”. Șeful Guvernului a fost intrebat, la Romania TV , daca…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Ministrul Justitiei pare sa fi amanat anuntul legat de soarta procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce a dat asigurari ca va lua o decizie pana la sfarsitul anului. Tudorel Toader si-a delegat atributiile pana la data de 29 decembrie inclusiv, scrie revista22.ro. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Justiției spunea ca poate anunța o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi chiar și-n 31 ianuarie, pentru ca, la fel ca anul trecut, nu-și va lua vacanța. Astazi, jurnaliștii care se afla la Ministerul Justiției au aflat ca Tudodel Toader și-a delegat atribuțiile unui…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre Legile justitiei, dar acest lucru nu inseamna ca a evitat dialogul cu seful statului. Afirmatia lui Toader a fost facuta dupa ce Iohannis a sugerat ca ministrul…

- ;inistrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat miercuri seara ca este adevarat ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, dar „a nu-l cauta nu inseamna a-l evita”. „Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum…

- "Decizia nu poate fi decat una in limitele competentelor legale, partajate de data aceasta. Ministrul Justitiei poate sa faca acea evaluare si sa propuna revocarea sau mentinerea in functiei. Competentele sunt partajate intre Ministrul Justitiei si Presledintele Republicii. Va asigur ca eu imi voi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, la Antena 3, intrebat despre o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, "in forul sau interior", a luat decizia, pe care o va anunta intr-o conferinta de presa, fara a preciza o data exacta. Toader a subliniat insa ca o eventuala…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit ca ar fi incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala". Ministrul face trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina", despre care spune ca ii confirma…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca se va pronunța asupra modificarilor aduse Legilor Justiției in comisia parlamentara speciala abia dupa ce va fi prezentata forma finala a proiectului, precizand ca nu dorește sa faca evaluari de parcurs. „Nu fac eu evaluari de parcurs. (…) Sa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca nu este el in masura, ci analistii politici, sa „decripteze” sensul protestelor de strada care au avut loc duminica seara in Bucuresti si in mai multe orese, iar intrebat despre o eventuala demisie a sa, ceruta de manifestanti, el a afirmat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, despre DNA reprezinta 'o libertate de exprimare'. Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a sesizat, miercuri, CSM, dupa ce Calin Popescu Tariceanu afirmase, in aceeasi…

- Toader, despre atacul lui Tariceanu la adresa DNA: E vorba de libertate de exprimare Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, solicitat sa comenteze faptul ca procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, l-a reclamat pe presedintele Senatului la CSM, ca, asa cum a zis in cazul sau ca e vorba…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la DNA reprezinta "o libertate de exprimare". Prezent joi la Parlament, Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti cum vede sesizarea trimisa de sefa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca s-ar putea sa anunte decizia in cazul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, chiar de sarbatori, in ziua de 31 decembrie. Prezent marti la sediul CSM, unde Sectia pentru procurori a discutat raportul Inspectiei Judiciare privind…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- PSD arunca in aer toate calculele politice și anunța, prin vocea unui deputat de-al sau, membru in comisia parlamentara ce ancheteaza prezidențialele din 2009, ca ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Liviu Pleșoianu a declarat ca se ia in calcul suspendarea lui Iohannis, daca ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vorbit, joi seara, intr-o interventie avuta la Antena 3, despre cel de-al patrulea refuz al sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta la comisia parlamentara privind alegerile prezidentiale din 2009.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca anul acesta va lua o decizie referitoare la conducerea DNA, adica daca o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi, si ca va avea in vedere mai multe considerente, nu doar raportul Inspectiei Judiciare realizat in urma verificarii institutiei.

- ”Orice dezbatere presupune argumente pro-contra, (...) dar, din punctul meu de vedere, o dezbatere cu final stiut. Personal eram convins ca finalul va fi acelasi. O dezbatere in care pe alocuri s-a folosit un limbaj dublu, o dezbatere in care cineva, si nu spun numele, s-a facut ca nu intelege sau…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut, vineri, intr-o conferinta de presa, ca era obligat prin lege, dar si prin decizia recenta a Curtii Constitutionale, sa mearga la Comisia juridica din Parlament, care l-a convocat pentru a prezenta proiectul de modificare a legilor justitiei. El i-a raspuns…

- "Pur institutional, probabil v-ati astepta sa spun ca am toata increderea, dar experienta ultimelor luni nu imi permite sa spun asa ceva", a afirmat Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca in luarea unei decizii privind o eventuala propunere de revocare a Codrutei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat astazi ca va lua o decizie cu privire la conducerea DNA pe baza analizei și evaluarii tuturor circumstanțelor. Toader a precizat însa ca hotarârea nu va fi luata exclusiv pe baza raportului Inspecției Judiciare. Ministrul a spus ca având…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vorbit, in cadrul unei conferinte de presa, despre posibilitatea revocarii din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Intrebat de jurnalisti daca va reusi sa-l convinga pe Klaus Iohannis in cazul in care va decide sa propuna revocarea sefei DNA, Toader…

- UPDATE Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat marți ca raportul Inspecției Judiciare privind controlul la DNA va conta "foarte mult" in decizia de a cere sau nu revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Întrebat de jurnaliști la intrarea în CSM cât…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca, in urma intrarii in vigoare a Legii recursului compensatoriu, pana joi la miezul noptii, au iesit din penitenciar 529 de detinuti iar 3.349 au dobandit vocatie pentru liberare conditionata.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca Guvernul nu va sesiza Curtea Constitutionala in cazul Belina. Cu o zi in urma, liderii coalitiei de guvernare au facut declaratii contradictorii pe acest subiect.„Dar Guvernul nu sesizeaza CCR. Dar intrebați-i pe fiecare in parte. Nu ma intrebați…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a vrut sa spuna daca din analiza pe care a facut-o cu privire la ancheta DNA in dosarul „Belina” reiese ca premierul Mihai Tudose are motive sa sesizeze Curtea Constituționala.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader se implica in scandalul iscat intre Inspectia Judiciara si Directia Nationala Anticoruptie. Dupa ce DNA a desfiintat raportul elaborat de Inspectia Judiciara in urma controlului, a urmat si replica institutiei criticate dur de Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca nu pot fi luate acum decizii privind revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, concluziile urmand sa fie trase doar dupa ce va fi studiat raportul Inspectiei Judiciare privind activitatea DNA. Advertisement “Concluziile,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a evitat sa se pronunțe, vineri, la sosirea la CSM, cu privire la menținerea sau nu in funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in urma concluziilor Inspecției Judiciare din raportul de control, el precizand ca trebuie așteptate audierile in acest caz. …

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, la Antena 3, ca va decide daca va sesiza Curtea Constitutionala in cazul Belina dupa ce va primi documentatia din partea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, precizand ca inca nu a primit un raspuns de la Toader si ca va sesiza CCR doar dupa ce il va…