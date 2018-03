Stiri pe aceeasi tema

- Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, sutin mai multe surse politice, potrivit HotNews.ro. Conform acestora, nu este clar daca presedintele…

- "Nu credeam ca ministrul Justiției va avea suficient curaj sa ceara revocarea Laurei Codruța Kovesi. In ultimul an, Tudorel Toader a fost foarte diplomat, versatil, nu iși asumase - de-o maniera categorica - o anumita decizie in ceea ce privește revocarea procurorului-șef. Acum a venit cu raportul,…

- Intrebat daca a citit raportul prin care se cere revocarea procurorului-șef al DNA, Frans Timmermans a raspuns: "Am fost informat și am vazut raportul, dar eu nu sunt un judecator al acestei chestiuni, nu vreau sa fiu eu cel care spune ca ceva e greșit sau nu, dar, din principiu, daca exista acuzații…

- A disparut bilanțul. Faimosul document scris despre care Tudorel Toader afirma marți ca nu l-ar fi primit. Dar pe care l-ar fi primit Augustin Lazar, procurorul general. Daca e sa-l credem pe cuvânt. Numai ca la bilanț doamna Laura Codruța Kovesi, dintr-un motiv de neînțeles, nu a lecturat…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, este obligat sa accepte solicitarea de revocare a sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Ioan Vida. "Da (este obligat - n.r.). Sunt competente legate. Lumea nu stie ce…

- Premierul Viorica Dancila spune ca il apreciaza pe ministrul Tudorel Toader, fiind un bun specialist. In ceea ce privește decizia de revocare șefei DNA, Dancila spune ca nu iși permite sa ii dea sfaturi, dar l-a invitat sa citeasca cu foarte

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca președintele Klaus Iohannis nu poate refuza sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a propunerii inaintate de ministrul Justiției, Tudorel Toader. In caz contrar, „se va declanșa un conflict juridic de natura constituționala”,…

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "nu are

- "Raportul de 36 de pagini, prezentat astazi de dl Tudorel Toader, este absolut devastator. Devastator nu numai pentru sefa DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza si vizavi de sistemul de care noi vorbim atunci cand spunem 'statul paralel'. Deci din 36 de pagini, asa scurt, cum le-a prezentat,…

- PSD sustine decizia privind revocarea lui Kovesi: In sfarsit, cineva a „rupt pisica” Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente clare si solide, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a…

- "O sa va surprind: cred ca sunt șanse foarte mari ca președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi. Sunt foarte multe elemente in acest sens. (...)Cred ca președintele Romaniei, din clipa in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, devine echivalentul a ceea ce am avut in lunile…

- PSD susține decizia ministrului Justiției, privind cererea de revocare a șefei DNA. Purtatorul de cuvant al partidului, Adrian Dobre a afirmat pentru Agerpres ca raportul ministrului este profesionist, cu argumente solide, iar Tudorel Toader nu a facut altceva decat sa reitereze concluziile Curtii Constitutionale…

- 'Raportul pe care domnul ministru Tudorel Toader l-a prezentat astazi in fata presei a fost unul extrem de profesionist, bazat pe lege, cu argumente foarte clare, solide si de netagaduit. Concluzia pe care a tras-o era fireasca, ca urmare a acestui raport. Era fireasca de altfel si ca urmare a evolutiei…

- Codrin Ștefanescu a declarat la TVR ca PSD ar trebui sa propuna un candidat la președinție pentru alegerile din 2019 la Congresul din luna martie.Intrebat daca acest candidat ar trebui sa fie Liviu Dragnea, Ștefanescu a spus :"Poate fi, dar trebuie sa iși asume. Sa vina sa spuna ca iși dorește…

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca joi, la ora 18.00 va prezenta raportul oficial privind activitatea Laurei Codruta Kovesi, la Directia Nationala Anticoruptie. Potrivit Antena3.ro, inainte de a face acest moment, Toader va avea, marti, o intalnire cu presedintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "nu va avea curajul" sa propuna revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, anticipeaza, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP) Eugen Tomac. El se declara neplacut surprins de "abandonul total” al presedintelui Klaus Iohannis in scandalul…

- Victor Ponta a marturisit la Antena 3 ca președintele Klaus Iohannis a fost foarte relaxat in perioada in care el a condus Guvernul, spre deosebire de actuala perioada.Citește și: Victor Ponta știe ce anunț va face Tudorel Toader: 'Dragnea i-a spus: 'Nu cereți nimic, ma duc eu la Cotroceni!''…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Victor Ponta susține ca Liviu Dragnea a mai pierdut o batalie politica. Ponta are cateva replici acide la adresa fostului sau coleg de partid pe care il acuza ca a regizat o “comedie de doi bani”. Precizarile lui Ponta vin in contextul declarațiilor publice facute de președintele Klaus Iohannis și ministrul…

- Klaus Iohannis a anunțat ca, in zilele urmatoare, va avea o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. El nu exclude o intalnire și cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și o posibil intalnire in trei.”De fiecare data cand apare o problema publica m-am implicat cum am crezut de cuviința.…

- Intr-o interventie telefonica la Antena 3, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu si-a spus punctul de vedere cu privire la decizia pe care urmeaza sa o ia ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Am trecut prea repede peste un moment politic important al inceputului de an. Intalnirea de la Cotroceni dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD, Liviu Dragnea. Discutia dintre cei doi a avut loc dupa investirea guvernului Dancila si inaintea vizitei presedintelui Romaniei la Bruxelles, scrie…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a afirmat la postul Antena 3, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are doua variante la intoarcerea din Japonia, ori „ia niste masuri foarte radicale, legale si concrete sau isi pune mandatul pe masa”.

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat luni ca, in urma dezvaluirilor vizand DNA, s-ar fi asteptat deja la masuri si reactii si pentru ca acestea nu au venit, face apel la ministrul Justitiei: “Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate!” “Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam…

- Parchetul General, verificari in scandalul Dragnea-Pahonțu. Parchetul General va face verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la adresa sefului Serviciului de Paza și Protecție (SPP), Lucian Pahontu, a informat miercuri, 31 ianuarie,…

- Miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. Premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Romane. Motivul pentru care au renunțat la SPP ar fi din cauza unui scandal intre…

- Toți miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. De altfel, premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Române. Motivul pentru care au renunțat la…

- Dupa consultarile pe care le va avea cu toate partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire de grad zero, la Cotroceni. Seful statului va avea o discutie si cu premierul propus de PSD, Viorica Dancila. Surse au declarat pentru Antena 3 ca intalnirea dintre Iohannis si Viorica…

- "Noi suntem de parere ca nu trebuie facute remanieri foarte largi. Daca o sa fie nevoie de ceva, se va discuta in coalitie, dar in principiu pozitia pe care o avem noi, ALDE, este aceea de a ne pastra portofoliile si cu aceeasi ministri", a afirmat Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis.Citeste si: Codrin Stefanescu vine cu dezvaluiri de ULTIM MOMENT, din sedinta PSD: Ce planuri au social-democratii pentru noul Cabinet Surprinzator…

- „Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista o majoritate parlamentara. In acel moment, domnul Klaus Iohannis nu va putea sa spuna ca nu este o majoritate. Vom demonstra ca avem o majoritate calificata pentru a trece un nou guvern in Parlament.…

- Secretarul general adjunct al partidului spune ca s-a abținut, la fel cum a facut și Niculae Badalau. "Au fost patru voturi impotriva și patru abțineri. Eu m-am abținut, la fel a facut și Niculae Badalau. Am rezolvat o problema interna din partid. Așa cum am spus de dimineața, majoritatea…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat luni, la TVR, ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa numeasca un premier de la PSD, atunci se va trece la “solutia de avarie”, suspendarea sefului statului pe motiv ca nu respecta Constitutia. “Vom merge la Cotroceni cu o lista de semnaturi…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…

- Confruntarea Dragnea-Tudose, in prima ședința a conducerii PSD din acest an; Liderii social-democrați se strang, luni, la sediul central al partidului, pentru a face analiza guvernarii și a decide o posibila restructurare guvernamentala. Bilanțul va cuprinde nu doar miniștrii, ci și secretarii de stat…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Prezent in ședința CSM, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre ”penalii” din politica romaneasca. Acesta a discutat despre modificarea Constituției, in așa fel incat, politicienii cu dosare penale deschise sa nu mai aiba voie sa fie aleși. „Oare de ce trebuiau spuse toate aceste lucruri la CSM?…

- "Pana in primavara trebuie sa stabilim cine este prezidențiabilul PSD. Colegii din teritoriu vor sa-l vada pe candidatul care se va lupta cu Klaus Iohannis", a zis Codrin Ștefanescu la Antena 3. Social-democratul a zis ca trebuie sa se stabileasca numele candidatului PSD la prezidențiale pentru a-l…

- Social-democratii fac pregatiri intense pentru congresul PSD, unde, sustine secretarul general al partidului, se va pune in discutie si candidatul la prezidentiale. Codrin Stefanescu sustine ca nu se discuta o eventuala schimbare a presedintelui Liviu Dragnea, congresul avand trei teme generale.…

- ”Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose este premierul sustinut de coalitia PSD – ALDE, coalitie care a fost votata in decembrie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, ca nu l-a cautat niciodata pe presedintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre Legile justitiei, dar acest lucru nu inseamna ca a evitat dialogul cu seful statului. Afirmatia lui Toader a fost facuta dupa ce Iohannis a sugerat ca ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raspuns criticilor pe care i le-a adus presedintele Klaus Iohannis, spunand, miercuri seara, la Antena 3, ca intentiona "oarecum", cel putin in faza initiala a modificarilor legilor justitiei, sa aiba un dialog cu seful statului, dar, "din senin", a auzit o declaratie…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…