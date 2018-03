REVOCARE KOVESI MOTIVARE CSM. Tudorel Toader critică raportul "Convingerea mea este ca CSM-ul practic a luat cele 20 de puncte prezentate de mine, a luat raspunsurile procurorului sef, le-a sucit, le-a cosmetizat, le-a schimbat un pic modul de prezentare si le-a luat de bune, in rest nu a facut absolut nimic. (...) Am citit si eu cu atentie toate raspunsurile la cele 20 de puncte, ele sunt in oglinda, sunt in oglinda, adica ce a sustinut doamna Kovesi, CSM-ul a cosmetizat si a zis da, este bine asa", a declarat Toader vineri, la Antena 3. Aviz negativ



