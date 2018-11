Revocare Kovesi. Gușă: De ce a fost binevenită "Revocarea Laurei Codruța Kovesi a fost binevenita. Se confunda institutia cu persoana Laurei Codruța Kovesi. Insitutia s-a decredibilizat din ce in ce mai mult, in ultima perioada, cand nu s-a mai pus activul pozitiv al unor chestii blocate, al luptei anticorpuție corecte si a contat doar activul negativ al exceselor unor procurori, al faptului ca multe transcrieri erau false, multe convorbiri nu erau reale, al faptului ca s-au cautat doar anumiti vinovati. A fost o campanie care Laurei Codruța Kovesi i-a distrus autoritatea. Pentru un procuror-sef DNA sa nu ai raspunsuri la aceste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

