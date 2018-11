Revocare Brexit. Termen la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Judecatorii din cadrul celei mai inalte curti a Uniunii Europene va audia partile pe 27 noiembrie asupra unui caz privind procesul Brexitului, urmand sa evalueze daca Marea Britanie ar putea sa-si retraga unilateral decizia de a parasi UE, a anuntat miercuri intr-un comunicat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza Reuters. Cazul a fost ridicat in fata curtii din Luxemburg de un tribunal scotian, unde politicienii care se opun Brexitului au cerut un verdict care sa clarifice interpretarea Articolului 50 din Tratatul UE, in baza caruia Londra a anuntat in urma cu peste doi ani… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra nu se pregateste pentru alegeri generale, scenariu care nu ar fi in interesul national, a declarat marti, la Oslo, premierul britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Nu ne pregatim pentru alte alegeri generale. Acest lucru nu ar fi in interesul national'', a spus…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Premierul britanic Theresa May a inchis miercuri Congresul Partidului Conservator afirmand din nou ca prefera mai degraba un Brexit fara niciun acord, decat sa accepte un acord care se aduca scindarea Marii Britanii. Premierul britanic a subliniat însă şi inconvenientele pentru ambele…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca tara sa pregateste o noua oferta pentru Uniunea Europeana in vederea depasirii impasului in care se afla negocierile privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmit Reuters si Press Association. ''Vom prezenta acele…

- Premierul britanic, Theresa May, va discuta miercuri la New York cu presedintele american, Donald Trump, despre relatiile comerciale dintre cele doua tari dupa iesirea Marii Britanii din UE la sfarsitul lui martie 2019, a informat luni o sursa din cadrul guvernului de la Londra, citata de AFP.…

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustinand ca guvernul de la Londra a 'prezentat o propunere credibila' referitoare la Brexit, transmite Reuters. ''Exista pe masa un plan din partea noastra. Daca sunt probleme…

- Ministrii din guvernul condus de premierul britanic Theresa May sustin pe deplin propunerile acestuia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce saptamana trecuta liderii celorlalte 27 de state membre ale UE au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers',…

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…