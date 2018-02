Revizuire pozitiva surpriza din partea Moody's a ratingului Greciei Printr-o miscare neasteptata, agentia Moody's a procedat ieri seara la revizuirea in crestere a ratingului Greciei cu doua trepte la B3 de la Caa2, inscriindu-se in tendinta creata de evaluarile celorlalte doua agentii care in ultimul timp au privit cu mai mult optimism decat ea evolutia Greciei. De asemenea, agentia mentine perspectiva pozitiva. In raportul care insoteste comunicatul, Moody's vede o "iesire curata" a Greciei din programul de asistenta financiara si vorbeste despre un progres bugetar de substanta, potrivit Rador care citeaza Naftemporiki. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom Marketing SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acordul de mediu in vederea desfiintarii unor statii de carburanti amplasate in orasul Murfatlar, Autostrada A2. Astfel, societatea OMV Petrom Marketing SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de…

- Guvernatorul Bancii Centrale a Letoniei, Ilmars Rimsevics, a fost retinut de Agentia anticoruptie a tarii, ceea ce a provocat noi ingrijorari privind sistemul financiar al unui stat membru al zonei...

- Fostul primar al comunei Rastoaca, Vasile Dima (FOTO), fostul viceprimar si presedinte al Asociatiei Crescatorilor de Bovine, Ovine, Caprine, Porcine si a Producatorilor de Lapte și carne – Prodman, Petrea Vasile, si Gheorghe Nedelcu, fost presedinte al aceleiasi Asociatii, au fost trimisi in judecata…

- O amenintare clara la adresa Greciei si Ciprului a fost lansata astazi de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, cerandu-le celor doua tari "sa nu faca pasul gresit" in Mediterana de Est dupa intamplarea din zona economica exclusiva a Ciprului cand nave turcesti au impiedicat o nava italiana de foraj…

- Razboiul civil din Siria, care a inceput in 2011, a castigat o dimensiune internationala, context in care a venit o declaratie-surpriza din partea Chinei. Ambasadorul Chinei in Siria, Qi Qianjin, a acordat o declaratie agentiei Xinhua in care a aratat ca "A venit vremea sa ne concentram eforturile pe…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a inițiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publica – infrastructura de baza și de acces din mediul rural – achiziționarea serviciilor de proiectare și de execuție lucrari in cadrul unei singure proceduri, procedura…

- Din punct de vedere peisagistic și fitosanitar, spun specialiștii din primarie, salcamii ornamentali, in funcție de specie, au o durata de viața de 15-20 de ani, iar cei de pe C.D. Loga au fost plantați in urma cu 45 de ani. Mulți dintre ei prezinta un adevarat pericol, mai ales la o rafala mai puternica…

- Potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii companiei de automotive Delphi Packard, fabrica din orasul Moldova Noua va fi inchisa din cauza “constrangerilor cauzate de forta de munca limitata disponibila in regiune”. "In urma intalnirii avute in data de 19 ianuarie cu reprezentantii sindicatului,…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al Marii Britanii, a avertizat luni agentia de evaluare financiara S&P Global, informeaza…

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a imbunatatit perspectiva ratingului suveran al Rusiei de la stabila la pozitiva, estimand ca avansul economiei in acest an va depasi in mare parte efectele negative provocate de incetinirea productiei industriale in ultimul trimestru din 2017,…

- Carmen Șerban se marita și spera sa devina mama in curand. Artista a povestit in direct la Antena Stars, despre cum și-a petrecut noaptea dintre ani. Carmen Șerban se concentreaza pe cariera, insa iși dorește o familie cat mai curand. Spune ca nu a primit inelul de logodna, dar vrea sa se casatoreasca…

- „Am facut Revelionul la Viena, a fost superb, l-am facut intr-un palat si la propriu, si la figurat. Am fost cu o gasca mare de prieteni. Am fost la un bal vienez, cu o prietena de-a mea am dansat. Costa… depinde cu cat timp inainte rezervi, eu am rezervat cu mult timp, mi-am dorit sa petrec…

- Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia FRONTEX in Grecia, s au intors acasa.Bilantul participarii navelor Garzii de Coasta pe parcursul intregului an la operatiune: sute de misiuni…

- X FACTOR 2017 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1: In marea finala de vineri, de la ora 20.00, pe Antena 1, fiecare dintre cei patru jurați va avea cate un concurent din echipa sa care, initial, a fost compusa in Bootcamp din zece membri. Delia va merge alaturi de Francesca Nicolescu, echipa Horia Brenciu…

- Brazilianul Neymar a afirmat ca selectionata Belgiei ar putea fi "surpriza" viitoarei Cupe Mondiale de fotbal din Rusia, din 2018, iar la nivel individual l-a desemnat pe egipteanul Mohamed Salah, de la FC Liverpool, informeaza agentia EFE. "Cred ca Belgia, care are o echipa excelenta,…

- In dimineața asta am avut parte de o super surpriza din partea INNEI. Ea a dat buzna peste noi in studioul Virgin Tonic, cantand piesa care da titlul noului sau album, ”Nirvana”! INNA a fentat paza și a intrat cu toata gașca pentru un moment ”boom”. Bogdan, Ionuț și Shurubel erau in mijlocul unei discuții…

- Perspectiva de rating a municipiului Alba Iulia a fost scazut, de la „pozitiva” la „stabila”, potrivit unui comunicat Moody’s Investors Service. Modificarea a fost data in contextul planului municipiului de a accelera cheltuielile de investitii. Pe termen lung, a fost confirmat ratingul „Ba1”. A fost…

- Costel Enache a facut analiza meciului pierdut de FC Botoșani pe terenul Astrei, scor 1-2, și a explicat de ce a inceput cu Olimpiu Moruțan rezerva. "De trei meciuri nu legam nimic. Nu ne concentram in anumite faze. Astazi am avut cateva ocazii, am egalat, n-am avut probleme, am fost mereu peste adversar,…

- In prag de sarbatori, Alba24 a primit colindatori. Corul „Theotokos” a ajuns astazi in redacția ziarului pentru a aduce atmosfera sarbatorilor de iarna. Corul „Theotokos” intampina sarbatorile așa cum se cuvine și colinda țara și lumea, in lung și-n lat. S-a bucurat de prezența și vocile lor și redacția…

- Legile Justiției | CSM: Propunerile "surpriza" nu au fost explicate de catre initiatori Unele propuneri "surpriza" din legile justitiei au fost lipsite de orice nota de fundamentare, nu au fost realizate studii de impact pentru acestea si nici nu au fost explicate de catre initiatori cauzele care ar…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , a aflat, in premiera, ce cadou intim i-a luat Maria Basescu sotului ei. Surpriza care i s-a pregatit fostului presedinte al Romaniei este extrem de greu de ghicit, chiar si de catre cei care ii cunosc bine pe Maria si Traian Basescu. (VEZI SI: VIDEO EXCLUSIV. Base…

- Moody's Investors Service a imbunatatit, joi, perspectiva de rating a grupului siderurgic ArcelorMittal de la "stabila" la "pozitiva" si, in acelasi timp, a confirmat la "Ba1" ratingul corporativ (CFR) si tot la "Ba1" ratingul Probability of Default (PDR) - probabilitate de neplata, informeaza un comunicat…

- De ziua sa onomastica, Nico a avut parte de o surpriza neasteptata din partea celor de la "Agentia VIP"! Aceasta nu a fost gasita petrecand, ci muncind chiar de ziua sa! Extrem de emotionata de surpriza, Nico a marturisit si ce cadouri a primit de ziua ei de nume.

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in al treilea trimestru din 2017 cu 17,85%, comparativ cu aceeasi perioada din 2016. Cele mai mari creşteri ale salariilor au fost înregistrate în activităţile de spectacole, sănătate…

- Keo a primit cel mai frumos cadou, asa cum de altfel este si numele celei mai romantice piese ale sale de Craciun, cu peste 11 milioane de vizualizari! Iubita lui, Alexandra, este insarcinata si, peste putina vreme, ii va darui artistului un copil, asa cum si-a exprimat dorinta in ultima ei aparitie…

- Anda Calin si Liviu Varciu formeaza unul dintre cele mai mediatizate cupluri din tara si nu ezita niciun moment sa ne surpinda. Dupa ce Liviu Varciu a plecat din tara pentru filmarile showului ”Asia Express”, Anda Calin impreuna cu fetita sa, ii duc dorul si il asteapta cu nerabdare acasa.

- Chindia Targoviste joaca maine in competitia surprizelor, unde va intalni campioana Romaniei de acum doua sezoane, Astra Giurgiu. Meciul se disputa pe trenul trupei pregatite de Edward lordanescu. Cupa Romaniei a revenit in prim-plan in aceasta saptamana, si timp de trei zile, intre 28-30 noiembrie,…

- Guvernul a adoptat, in ședința de miercuri, hotararea prin care majoreaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 lei, de la 1 ianuarie. Astfel, majorarea salariului minim brut de la 1.450 lei la 1.900 lei reprezintă o creștere de 31,03% față de anul 2017 și…

- Guvernul adopta in sedinta de miercuri hotararea de majorare a salariului minim brut la 1.900 de lei, de la 1 ianuarie 2018. ”Avem astăzi pe ordinea de zi hotărârea de guvern pe care am prezentat-o într-o primă lectură în urmă cu o lună de zile,…

- Edilii celor 6 sectoare ale Capitalei, impreuna cu Primarul General, Gabriela Firea, au participat astazi la primul comandament dedicat pregatirilor pentru sezonul rece. O privire de ansamblu asupra masurilor anunțate de primari pare, cel puțin la prima vedere, sa ofere siguranța ca anul acesta,…

- Executivul va aproba in ședința din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a susținut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. "În același timp cu bugetul, vom avea această Hotărâre de Guvern referitoare la salariul…

- Agentia de evaluare financiara Moody's se asteapta ca stimulentele fiscale din Romania sa contribuie la o crestere economica solida pe termen scurt, insa este putin probabil ca aceasta sa fie...

- ♦ Agentia de evaluare prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru Romania in 2017 si de 5% in 2018, avertizand ca, in ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este sustenabila. Romania va beneficia de o imbunatatire a ratingului de tara, aflat acum la Baa3…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, citat de News.ro. Moody’s recomandă României să ţină sub control…

- Agentia de evaluare financiara Moody's se asteapta ca stimulentele fiscale din Romania sa contribuie la o crestere economica solida pe termen scurt, insa este putin probabil ca aceasta sa fie si sustenabila. 0 0 0 0 0 0 Potrivit raportului anual de tara al Moody's Investors Service,…

- Agenția pentru Privatizare a statului elen (TAIPED) a aprobat in octombrie propunerea ofertanților și a trimis-o Consiliului Auditorilor, inainte ca acordul de concesiune sa fie semnat și aprobat de Parlament. Consorțiul care vrea sa achiziționeze o participație majoritara in portul Thessaloniki…

- Grecia spera sa obțina 231,93 milioane de euro din vânzarea unei participații de 67% în Autoritatea portuara Thessaloniki (OLTH), acordul urmând sa fie semnat în 15 decembrie, a declarat Sotiris Theofanis, coordonatorul consorțiului care a câștigat licitația pentru…

- Agentia de evaluare financiara Moody's se asteapta ca stimulentele fiscale din Romania sa contribuie la o crestere economica solida pe termen scurt, insa este putin probabil ca aceasta sa fie si sustenabila. Potrivit raportului anual de tara al Moody's Investors Service, cresterea reala a…

- Potrivit raportului anual de tara al Moody's Investors Service, cresterea reala a PIB ar urma sa fie de 6,5% in 2017, urmand ca avansul sa incetineasca la 5% in 2018. Profilul de credit al Romaniei (rating Baa3 cu perspectiva stabila) reflecta atuurile sale precum perspective favorabile de crestere…

- Potrivit raportului anual de tara al Moody's Investors Service, cresterea reala a PIB ar urma sa fie de 6,5% in 2017, urmand ca avansul sa incetineasca la 5% in 2018. Profilul de credit al Romaniei (rating Baa3 cu perspectiva stabila) reflecta atuurile sale precum perspective favorabile de crestere…

- Agenția de evaluare financiara Moody's se așteapta ca stimulentele fiscale din Romania sa contribuie la o creștere economica solida pe termen scurt, insa este puțin probabil ca aceasta sa fie și sustenabila. ...

- Agenția de evaluare financiara Moody's se așteapta ca stimulentele fiscale din Romania sa contribuie la o creștere economica solida pe termen scurt, insa este puțin probabil ca aceasta sa fie și sustenabila. Potrivit raportului anual de țara al Moody's Investors Service, creșterea…

- Agenția de evaluare financiara Moody's se așteapta ca stimulentele fiscale din Romania sa contribuie la o creștere economica solida pe termen scurt, insa este puțin probabil ca aceasta sa fie și sustenabila. Potrivit raportului anual de țara al Moody's Investors Service, creșterea…

- Agenția de rating Moody’s estimeaza o creștere economica de 6,5% pentru Romania in 2017, insa avertizeaza ca acest ritm nu este sustenabil pe termen mediu și lung in lipsa altor masuri de reforma. Politicile fiscale expansioniste au erodat procesul de consolidare care a urmat crizei financiare globale,…

- Agentia de evaluare financiara Moody`s prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru Romania, in 2017 si de 5% in 2018, avertizand ca in ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este sustenabila, iar deficitul bugetar va depasi 3% din PIB, anul viitor. „Politicile…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody's. In document se arata totusi ca profilul de creditare este sustinut de factori precum perspectivele…

- Agentia de evaluare financiara Moody`s prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru România, în 2017 si de 5% în 2018, avertizând ca în ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este

- Agentia de evaluare financiara Moody`s prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru Romania, in 2017 si de 5% in 2018, avertizand ca in ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este sustenabila, iar deficitul bugetar va depasi 3% din PIB, anul viitor.

- „Politicile fiscale expansioniste recente au erodat procesul de consolidare care a urmat crizei financiare globale. In acelasi timp, politicile macroeconomice au generat cresterea rapida a salariilor, care reprezinta un risc pentru competitivitatea economica si amplifica deficitul de cont curent”,…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, in care se arata totusi ca profilul de creditare este sustinut de factori precum perspectivele favorabile…