Revizii finalizate la UATAA Motru

- Uzina de termoficare de la Motru a reusit sa vanda pe piata contractelor bilaterale energia pe care o va produce in cogenerare pe perioada rece. Este vorba de 12.000 MW pentru care administratorul special Eugen Corcoata spune ca a obtinut...

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) din Motru are sanse mari sa iasa din insolventa in urmatoarele sase luni. Potrivit lui Eugen Corcoata, directorul furnizorului de servicii de apa calda si agent termic, s-a intrat in cel ...

- Primaria Motru a solicitat Ministerului Finantelor alocarea a circa 5 milioane de lei pentru sustinerea activitatii Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu Apa pe perioada rece. Primarul Gigel Jianu a avut marti, 18 septembrie, o intrevedere cu...

- Motrenii vor avea caldura in locuinte mai devreme decat in anii trecuti. Reprezentantii Uzinei de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru spun ca au inceput pregatirile astfel incat la 15 octombrie sa poata...

- Uzina furnizoare de agent termic și alimentare cu apa a municipiului Motru polueaza mai mult decat sa ofere servicii de calitate populației. Mai mulți cetațeni din vecinatatea uzinei, o mare parte veniți in vacanța acasa din strainatate, reclama faptul ca aerul in preajma UATAA este irespirabil,…

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru va iesi din procedura de insolventa in toamna anului viitor. Cel putin asta sustine administratorul special Eugen Corcoata, care a spus ca uzina de termoficare mai are de achitat datorii...

- Eugen Corcoața este convins ca-și va duce la capat mandatul de administrator special al uzinei de agent termic și alimentare cu apa. Șeful UATAA a venit cu o reacție dupa ce, saptamana trecuta, s-a aflat, din declarația sa de avere, ca a obținut venituri consistente din pensie și indemnizația…

- Locuitorii municipiului Motru nu au apa calda incepand de sambata, peste 5800 de apartamente și zeci de agenți economici din oraș suferind, de aproape o saptamana, fara apa menajera. Apa s-a oprit din cauza unor probleme tehnice aparute la cazanul uzinei care incalzește apa, defecțiune care…