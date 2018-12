Revista presei internaţionale – 5 decembrie 2018 Presa internationala analizeaza moratoriul anuntat de autoritatile franceze privind cresterea taxelor la carburanti, dupa protestele violente din tara. Pe durata acestei suspendari, executivul de la Paris va organiza o dezbatere asupra masurilor de îndulcire a facturii, detaliaza Le Monde. Într-un discurs televizat, premierul Edouard Philippe a precizat ca nicio taxa nu justifica punerea în pericol a unitatii natiunii si ca presedintele Emmanuel Macron ia masuri pentru a calma situatia, noteaza La Tribune. Aceasta concesie facuta sub imperiul urgentei nu pare… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

