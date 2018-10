Revista presei 24 octombrie: Ce "artificii" tehnice au ales oficialii romani ca sa insele Comisia de la Venetia

Stiri pe aceeasi tema

- Expertii europeni au sesizat insa erorile si au analizat textul original. Cele trei articole traduse eronat vizeaza doua infractiuni din Codul penal – traficul de influenta si abuzul in serviciu - si prevederea din Codul de procedura penala privind evaluarea probelor in momentul condamnarii.

- La cel putin trei articole importante din legislatia penala, autoritatile romanesti au transmis Comisiei de la Venetia versiuni diferite in limba engleza fata de textele adoptate de Parlament, cu scopul de a prezenta variante mai moderate si mai conforme standardelor internationale. Expertii europeni…

- Unele aspecte importante introduse de legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, de legea 304/2004 privind organizarea judiciara si de legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, in special tinand cont de efectul lor...

- Retragerea Statelor Unite din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF) „va putea face lumea un loc mai periculos” și va forța Moscova sa „restaureze balanța”, declara purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin. Daca Washingtonul se va retrage din INF, interdicția de producție a rachetelor de scurta…

- ”Pe 3 - 4 noiembrie protestam in Piața Victoriei. "Europa te iubim, pe Viorica n-o halim" ”, a scris Cristian Mihai Dide pe Facebook. Prim-ministrul Viorica Dancila l-a rugat, miercuri, pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sa aiba incredere in respectarea statului…

- Ministrul federal al Afacerilor Externe al RF Germania, Heiko Maas, a afirmat luni, la Bucuresti, ca este ferm convins ca poate fi identificat "un echilibru just al separatiei puterilor" in privinta reformei Justitiei din Romania. "Suntem ingrijorati de faptul ca tocmai o confruntare despre…

- "Vocea Europei in lume va fi respectata doar atunci cand suntem credibili. Eventualele standarde duble vor fi imediat folosite de adversari. Europa trebuie sa puna in practica valorile pe care si le-a scris pe stindard - democratia, statul de drept, drepturile fundamentale si libertatea presei. De…

- Ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, invitat de onoare la Reuniunea Anuala a Diplomației, a facut referire in discursul sau la protestele de strada de la București și la dezbaterile legate de reforma sistemului judiciar. El a afirmat ca Berlinul este ingrijorat ca…