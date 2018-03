Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a admis intr-o postare, miercuri. ca meniurile sale cu setari de confidențialitate sunt complicate șl greu de gasit, compania anunțand o simplificare serioasa. Schimbarea va fi importanta mai ales pentru smartphone-uri ”In locul meniurilor care se intind pe 20 de ecrane, totul va putea fi accesat…

- Facebook a colectat de-a lungul timpului informatii detaliate despre apeluri si mesaje text, iar managerii companiei au admis ca sunt constienti de gravitatea situatiei. Primele rapoarte conform carora Facebook ar fi colectat si apoi vandut datele utilizatorilor au aparut acum o saptamana, atunci cand…

- Momentul in care Faydee a recunoscut ca ar fi de acord, daca i s-ar propune, sa reprezinte Romania la Eurovision s-a intamplat la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Intrebarea a venit din partea unui ascultator in secțiunea de comentarii a LIVE-ului de pe Facebook, in timp ce artistul Australian…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ”Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!”,…

- Esti ingrijorat de modul in care sunt folosite datele tale personale de pe Facebook, mai ales in lumina celui mai recent scandal in care este implicata compania americana, dar nu vrei sa iti stergi contul? Exista cateva lucruri pe care le poti face chiar tu pentru a limita "valorificarea"…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- Se ingroașa gluma pentru cofondatorul Facebook. Mark Zuckerberg a fost chemat intr-un comitet din Parlamentul britanic, pentru a da explicații privind felul in care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost preluate de compania Cambridge Analytica. Acesta se pare ca le-au utilizat apoi pentru a-l…

- Daca nu mai poți intra pe Facebook sau paginile se incarca cu erori, nu este de la tine! Facebook e down in Romania, potrivit downdetector.com. Probleme inregistreaza Facebook in mai multe țari din Europa de Est și Centrala. Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori activi. In medie, utilizatorii…

- Tiberiu Ușeriu a caștigat pentru a treia oara la rand cel mai greu maraton din lume, 6633 Arctic Ultra. Cu o zi in urma, Tibi Ușeriu a trecut prin cea mai dificila experiența de pana acum, imaginile postate pe pagina de Facebook Tasuleasa Social fiind graitoare in acest sens. ”Am sa incerc sa astern…

- Incepand de saptamana viitoare fanii artistului pot asculta piesele preferate ale acestuia On Air. Artistul a facut anunțul public acum cateva ore pe Facebook printr-un clip super cool. Pe langa hit-uri culese de artist din toata lumea, fanii se mai pot delecta și cu show-uri live gazduite de Dillon…

- Cand Andrei Tiberiu Maria posteaza o fotografie cu intreaga lui familie, fotografia se viralizeaza. S-a intamplat duminica, atunci cand Smiley a fost sa-și viziteze parinții. Artistul a postat pe contul sau de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fratele, parinții și bunica lui și a scris…

- Kygo a folosit cele mai draguțe fotografii pe Facebook și Instagram pentru a anunța ca vineri va lansa noua piesa, numita “Remind me to forget”. Piesa anunța inceputul unui nou an plin de aventuri, asta dupa succesul masiv pe care albumul “Kids in love” l-a avut in 2017. Am tras și noi cu ochiul la…

- Swedish House Mafia au aprins scanteia dupa ce trio-ul a postat pe Facebook o fotografie de cover și una de profil cu toți membrii formației. Steve Angello, unul dintre cei trei membri ai trupei le-a raspuns fanilor de pe Twitter dupa ce aceștia s-au entuziasmat mult prea tare dupa zvonul unei potențiale…

- Atat Jay-Z cat și Beyonce iubesc sa-și țina fanii in suspans pe rețelele de socializare. Dupa ani de speculații cum ca cei doi ar pregati un turneu impreuna, șansele fac ca visul milioanelor de fani sa se indeplineasca. Beyonce a adaugat un eveniment pe Facebook cu titlul “Beyonce & Jay-Z- On the tour…

- Guvernul Greciei a anuntat miercuri o noua relaxare a restrictiilor asupra miscarilor de capital introduse in vara lui 2015, majorand cu 28% nivelul maxim al sumelor care pot fi retrase din conturile bancare, transmite Reuters. Potrivit unui decret al Ministerului de Finante publicat in Monitorul…

- Ceea ce a inceput ca un live obișnuit pe Facebook cu Andreea Remețan s-a transformat in cea mai tare provocare pentru ea. Nu mai e un secret pentru nimeni ca Reme iși dorește sa aiba și ea concursul CSAUD in emisiune, de la 16:00 la 19:00, și sa dea premiul de 5.000 EURO in direct... View Article

- Ex-premierul Victor Ponta declanșeaza, pe Facebook, un nou atac acid la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea, pe care-l acuza ca și-a cumparat sprijinul politic pentru a fi reconfirmat la Congresul din martie.

- Prin intermediul unui tweet, actorul Jim Carrey a anunțat ca iși vinde acțiunile pe care le deține la Facebook și ca iși inchide definitiv contul de pe rețeaua sociala. Jim Carrey și-a motivat decizia susținand ca Facebook a propagat știri false și nu a facut nimic ca sa le opreasca in timpul alegerilor…

- Un nou scandal a izbucnit la Albeni. Primarul Ionut Stan este in centrul unui nou abuz dupa ce a luat acasa doua calculatoare ce apartin angajatelor institutiei. Edilul spune ca a vrut sa verifice daca salariatele sale il vorbesc de rau p...

- Lenuța Cernica, tanara mama și polițista cu tumora cerebrala, a ajuns la Hanovra, in Germania, și raspunsul pe care l-a primit de la medici este unul imbucurator: ea poate fi operata. Are insa in continuare nevoie de sprijinul nostru. Iata ce a postat ieri pe pagina ei de Facebook:…

- Daca in prima jumatate a anului 2017 peste 185 milioane de persoane foloseau zilnic Facebook in America de Nord, la finalul anului 2017 numarul scadea catre 184 milioane de utlizatori. Ritmul de utilizare a rețelei sociale Facebook a avut aceleași cifre pe grafic in ultimii ani, insa odata cu creșterea…

- Prim ministrul Viorica Dancila renunta la paginile de Facebook. Ea avea doua pagini, una in calitate de persoana privata si in inca una dedicata activitatii sale politice. Paginile de Facebook ale...

- “Dragostea tine cat țin bulele de apa minerala. Cand nu mai are bule, trebuie agitata”. Asta i-a scris un ascultator, pe Whatsapp, Andreei Remetan. Motiv numai bun pentru a “diseca” subiectul intr-un nou live pe facebook. Cat cred prietenii nostri de pe facebook ca tine dragostea, aflati din video.…

- Lenuța Cernica, tanara mama și polițista diagnosticata cu tumora cerebrala, pleaca in Germania. Dupa lungi cautari atat in Romania, cat și in strainatate, ea a primit un raspuns pozitiv de la o clinica din Hanovra. „Pentru ca faceți eforturi pentru mine, am zis ca e normal sa va țin…

- O alta intrebare boom de’a lui Andrei Niculae a facut furori si astazi pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania dar si pe pagina de oficiala de Facebook! “Daca maine pe vremea asta vine apocalipsa, tu ce ai face in urmatoarele 24 de ore?” a fost intrebarea zilei, iar cateva din sutele de mesaje sunt aici:…

- Platforma americana de streaming Netflix ne arata ca nu a trecut cu vederea ironiile iscate pe seama Guvernului Viorica Dancila. Ramura din Romania a Netflix a postat pe Facebook o fotografie cu mai multe nume de miniștrii, potriviți pentru țara noastra, sub egida unor seriale sau personaje cunoscute…

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP.

- Partidul Social Democrat a trecut la atac, pe Facebook, impotriva organizatorilor mai multor proteste ce au avut ca tinta modificarile controversate la legile justitiei si la codurile penale. Zeci de...

- Festivalul Airfield nu va mai avea loc in 2018, dupa cum au anunțat organizatorii prin intermediul paginii de Facebook. “Acolo unde visele zboara libere printre nori și soarele te mangaie cu lumina lui calda, acolo am dansat impreuna. Am zburat. Am cantat. Am visat. Și pentru asta, dragilor, va mulțumim!…

- E anul 2018 și gigantul Facebook iși face mea culpa: recunoaște, cu alte cuvinte, ca are un impact negativ asupra democrației. Directorii executivi ai Facebook au publicat pe blogul companiei ceea ce mulți spun ca va fi singura varianta de “scuze” pe care o vom vedea. “In 2016, noi cei de la Facebook…

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca o lege adoptata de Parlament si promulgata recent de presedintele Romaniei, sterge "datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". 0 0 0 0 0 0

- Analiștii ii avertizeaza pe investitori ca Facebook poate pierde pana la 23 miliarde de dolari dupa ce Mark Zuckerberg a anunțat ca vor fi facute schimbari in newsfeed-ul canalului de socializare. Anunțand ca utilizatorii vor vedea mai degraba postari ale familiei și prietenilor și mai puține postari…

- Mark Zuckerberg anunța ca agloritmul Facebook-ului se modifica, iar modul in care vor fi afișate postarile in News Feed va fi diferit. Rețeaua sociala va pune mai mult accent pe ideea de comunitate și de interacțiune sociala semnificativa. CEO-ul Facebook a declarat ca vrea ca platforma pe care o conduce…

- Meghan Markle, care se va casatori in luna mai cu printul Harry al Marii Britanii, si-a inchis conturile de pe platformele de socializare Instagram, Facebook si Twitter, a anuntat Palatul Kensington, scrie bbc.com. Meghan Markle a luat aceasta decizie pentru ca nu mai folosise aceste conturi „de…

- Oare cum vor arata rețelele de socializare, pe care acum le folosim zilnic, peste ani și ani? Se știe ca niciun trend nu dureaza la nesfarșit și nu puțini sunt cei care spun ca va veni și vremea in care Facebook va fi ceva vechi și prafuit. Asta a avut probabil in cap și Andrei... View Article

- Scandalul privind fotografia publicat[ de compania H&M, in care se promoveaza un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”) purtat de un copil de culoare, capata o noua fața. Mama baiețelului care a pozat pentru compania producatoare de haine a reacționat in…

- Meghan Markle și-a inchis toate conturile de pe rețelele de socializare. Palatul Kensington a confirmat acest lucru, in timp ce actrița americana a avut primul angajament oficial din acest an, alaturi de logodnicul ei, prințul Harry, relateaza BBC News. Meghan Markle a renunțat la Instagram, unde avea…

- De cand internauții s-au saturat de toata frustrarea expusa public pe Facebook, platforma Instagram a devenit un refugiu in care postarile sunt pozitive și extrem de bogate vizual. Odata cu popularea asta, s-au inmulțit fotografii de strada. Se intalnesc la “Instameet-uri”, posteaza cu hashtag-uri specifice…

- Guvernul chinez este foarte restrictiv atunci cand vine vorba de aplicatii de chat sau de retele de socializare. Accesul la Facebook sau WhatsApp este strict interzis, iar asta inseamna ca nevoia utilizatorilor s-a indreptat spre platformele sociale autorizate si reglementate de catre Guvern.