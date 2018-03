Revista Newsweek se lanseaza in Romania. Echipa va fi formata din jurnalisti de la Romania libera

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel. Intrebat cat de grava este problema…

- Dupa o perioada de haos, in care unii functionari ai ANAF au anuntat ca primesc de la organizatii neguvernamentale formularul 230, in numele persoanelor fizice care vor sa le doneze 2 la suta din impozitul pe venit, iar altii au refuzat sa faca acest lucru, Ministerul de Finante a venit cu lamuriri.…

- Laura Codruta Kovesi a explicat luni, la CSM, ca DNA a reusit sa lucreze in profit cu 200 de milioane de euro, in conditiile in care bugetul institutiei a fost de 27 milioane de euro. Astfel, tot ce au facut procurorii anticoruptie a contribuit la imbunatatirea imaginii Romaniei, a adaugat aceasta.…

- Inaugurat in septembrie 2017, Stadionul Olimpic de la PyeongChang va fi demolat in perioada urmatoare. Arena pe care au avut loc ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor Olimpice a costat 109 milioane de dolari, dar sud-coreenii au decis sa o demoleze, potrivit USA Today.…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan. "Terenurile inscrise in anexa la proiectul de hotarare…

- O organizatie care sustine drepturile persoanelor de origine sinti si rroma din Frankfurt i-a acuzat pe oficialii orasului german de comportament "scandalos" ca urmare a stampilarii pasapoartelor unor migranti rromi din Romania. Asociatia de sprijin pentru rromi (Forderverein Roma) a indicat,…

- De la 1 ianurie 2019, Romania va interzice comercializarea pungilor din plastic subtire si foarte subtire, cu maner. Proiectul initiat de Guvern, care transpune o directiva europeana, a fost votat in unanimitate de senatori. "Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat din Germania, a anuntat, vineri, ca renunta la portofoliul de la Ministerul de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel. "Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el acceptase…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Comisia Europeana ar putea anunta ca Serbia si Muntenegru au sanse mari sa adere la Uniunea Europeana pana in 2025, sustin mai multi oficiali europeni sub protectia anonimatului. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Moneda nationala ia o gura de oxigen in asteptarea noului guvern, dupa ce zile la rand a coborat la minime negative istorice ca urmare a crizei politice declansate de PSD si ALDE si a contextului economic regional. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,03% pentru euro, pana la…

- Dupa socul de luni cand leul a inregistrat cea mai mica valoare din istorie in comparatie cu euro, marti, moneda nationala atinge un nou prag minim. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, marti, un euro la 4.6679 de lei/unitate, cu 0,05% mai mult fata de sedinta de miercuri. Si…

- Moneda nationala continua picajul si ajunge la un nou minim istoric fara de euro, din cauza tensiunilor politice, dar si a contextului regional. Banca Nationala a Romaniei anunta ca un euro a ajuns la 4,6656 de lei, in crestere cu 0,09% fata de ultima sedinta a saptamanii trecute.…

- O femeie a castigat un proces intentat patronului unui magazin, dupa ce a ajuns cu piciorul in ghips din cauza unei pungi de cumparaturi care s-a rupt. Punga, cumparata din magazinul respectiv, i s-a rupt in momentul in care se afla langa casa de marcat. Un produs din punga i-a cazut pe picior…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…

- Pe modelul Radu Mazare sau Sebastian Ghita, se pare ca si alta inculpata celebra si-ar fi gasit un colt de lume unde sa fuga de justitie. Este vorba despre Alina Bica. Fosta sefa DIICOT avea luni termen intr-unul din procese la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cel referitor la o despagubire…

- Mai multe persoane au fost ranite, in estul Germaniei, intr-o altercatie intre un grup de cetateni germani si un grup de imigranti, a anuntat sambata politia germana intr-un comunicat citat de DPA. Doi dintre raniti au fost injunghiati. Altul a fost electrocutat cu un pistol cu electrosocuri,…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- Publicatia britanica Auto Express a prezentat topul celor mai bune masini din clasa supermini pe care le poti cumpara in 2018. Prima pozitie in ierarhia masinilor cumparate in general de cei care fac multi kilometri in orasele aglomerate este ocupata de Ford Fiesta. Noua generatie…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa anuleze creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest din capitala tarii,…

- Mai multi parlamentari britanici doresc sa introduca o taxa de 0,25 lire sterline pentru paharele de unica folosinta, in care oamenii isi beau de obicei cafeaua, argumentand ca acestea au un puternic impact negativ asupra mediului. Initiatorii proiectului spera ca aceasta taxa, echivalentul…

- Exista in Romania salariati platiti decent, dar si angajati carora salariul abia le ajunge ca sa supravietuiasca de la o luna la alta. Diferentele mari dintre veniturile acestor categorii de lucratori fac economia tarii noastre sa arate ca cele din republicile bananiere. Bucurestenii au ramas…

- Moneda nationala a inceput in forta noul an si s-a apreciat si in a doua sedinta din 2018 in fata principalelor valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,23% pentru euro, cursul de joi fiind de 4,6304 lei/unitate. Dolarul continua deprecierea cu inca 0,46%, dupa…

- Romanii se gandesc din ce in ce mai mult la batranete si nu se mai bazeaza doar pe pensia de la stat, cotizand pentru fondurile de pensii facultative. Anul trecut numarul celor care aveau pensii facultative a crescut cu 40.000 de persoane, arata Digi 24. Si asta in urma scandalului nationalizarii…

- Moneda virtuala Bitcoin a inceput prost noul an. Pentru prima ora in ultimii trei ani, Bitcoin-ul se devalorizeaza inca din prima zi de tranzactionare a anului. Fata de ultima zi din 2017, moneda virtuala a pierdut deja 4,8 puncte procentuale. La New York, moneda virtuala valora…

- Engie Romania, unul dintre cei doi mari furnizori de gaze din Romania, va cumpara 262 de autovehicule de la Renault Commercial Roumanie, valoarea contractului ridicandu-se la 16,4 milioane de lei (circa 3,58 milioane euro), fara TVA. Renault a depus singura oferta primita de Engie la licitatia…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucraatori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de joi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- In ultimele saptamani, s-a dezbatut foarte mult o conspiratie legata de incetinirea iPhone-urilor de catre Apple. Acum a iesit la iveala ca este adevarata. Nu se astepta nimeni. Din pacate, oficialii Apple au facut mai multe declaratii in ultimele zile care nu te vor bucura daca esti utilizator…

- De la 1 ianuarie, BNR va pune in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele…

- Donald Trump informeaza ca s-ar putea baza mai mult pe arsenalul sau nuclear pentru a contracara atacuri non-nucleare. "Puterea fara rival este calea cea mai buna de aparare" a declarat presedintele Statelor Unite. Informatia a fost oferita presei chiar de presedintele Donald Trump care a…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Obligatia de plata a taxei de clawback pentru firmele producatoare de medicamente derivate din sange uman sau plasma va fi suspendata, pe o perioada de doi ani, incepand din 1 ianuarie 2018, anunta Ministerul Sanatatii. Decizia a fost luata printr-o ordonanta de urgenta emisa, joi, de Guvern.…

- Leul pierde iar teren in fata euro, dar si a lirei sterline. Se apreciaza insa fata dolarului si a francului elvetian. Astfel, potrivit cursului valutar anuntat azi la Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4.6332 lei, in crestere cu 0,01% fata de ziua precedenta. Dolarul…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a analizat, marti, proiectul de buget pentru anul 2018 al Serviciului si a decis acordarea unui aviz favorabil. Cresterea fata de 2017 va fi, per total, de 13%, iar privind cheltuilelile de personal cresterea este de 29%, a anuntat presedintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul liberal Daniel Zamfir ca daca va mai avea initiative legislative care nu sunt sustinute de partid ci "de consilierul premierului Tudose" va fi exclus din PNL. "Marturisesc ca ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul…

- Mii de oameni protesteaza violent in Ierusalim, dar si in mai multe orase din Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Agentiile internationale de presa semnaleaza ca proteste violente au loc si la intrarea…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- Desi majoritatea femeilor ii copiaza stilul vestimentar lui Meghan Markle, exista unele care recurg la metode ceva mai radicale pentru a semana cu frumoasa actrita. Chirurgul estetician dr. David Cangello din New York sustine ca din ce in ce mai multe femei apeleaza la rinoplastie pentru a…

- Primaria Capitalei va acorda peste 1.000 de vouchere de vacanta angajatilor sai. Astfel, 1.110 angajati ai primariei vor primi indemnizatie de vacanta sub forma de voucher in valoare de 1.450 de lei, adica 1.609.500 de lei in total platiti din banii bucurestenilor, arata jurnalistul Catalin…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie. Sondajul, publicat…