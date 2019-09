Revista Nature a retras de pe site-ul sau un studiu publicat anul trecut in care se afirma ca oceanele de pe Terra se incalzesc intr-un ritm alarmant din cauza modificarilor climatice, informeaza DPA. Prestigioasa revista stiintifica britanica a emis un comunicat oficial in aceasta saptamana referitor la acel studiu, publicat pe 31 octombrie 2018 de cercetatori de la Institutul de Oceanografie Scripps, afiliat Universitatii California din San Diego. Editorii revistei Nature au facut urmatoarele precizari in comunicatul distribuit pe site-ul publicatiei: "La scurt timp dupa publicare, in urma comentariilor…