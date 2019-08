Considerat unul dintre cuplurile cele mai stabile si perfecte, Michelle si Barack Obama ar parcurge o criza grava in relatia lor, dupa cum dezvaluie revista americana Globe, citata vineri ziarul spaniol ABC. Potrivit revistei Globe, fostul cuplu prezidential american ar fi divortat dupa 27 de ani de casatorie. Ceea ce a inceput ca un zvon pare sa capete tot mai multa forta, avand in vedere ca, potrivit publicatiei americane, fostul presedinte al SUA a decis sa petreaca din ce in ce mai putin timp in companiei sotiei si a celor doua fiice ale sale: Malia, de 21 de ani, si Sasha, de 18 ani, preferand…