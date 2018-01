Stiri pe aceeasi tema

- Ioan STOICA La finele anului recent incheiat, a aparut numarul 4 al revistei semestriale „Continuu”, din orașul Patarlagele, probabil cel mai consistent și bine realizat de pana acum. Remarcam acuratețea grafica, ținuta eleganta și ingrijita a publicației, conținutul bogat in idei, axat pe o …

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a trimis, marți, premierului Mihai Tudose cererea de demitere din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, in urma scandalului iscat de cazul polițistului acuzat de pedofilie. „Așa cum am anunțat am cerut clarificari de la Poliția Romana. Am constatat ca…

- Potrivit datelor IMDB privind box-officeul, a fost realizat un top cu 25 de filme cu cele mai mari incasari in cinematografele americane in 2017. In general filmele au avut incasari cu atat mai mari cu cat au fost lansate mai devreme in cursul anului, insa aceasta nu este o regula. Iata care sunt filmele…

- Considerat liceul buzoian cu cea mai impunatoare cladire, Colegiul National „Mihai Eminescu” va beneficia de prima reabilitarea din cei 80 de ani de existenta. Pentru ca lucrarile sa se poata desfasura, autoritatile locale au anuntat ca activitatea colegiului se va desfasura intr-o alta locatie pentru…

- Principalul pol de dezvoltare al judetului este municipiul Buzau, care atrage cea mai mare parte a fortei de munca. Aici isi gasesc de lucru chiar si someri din Nehoiu, care fac naveta, zilnic, pentru ca aici sunt cele mai multe locuri de munca care sunt generate de platforma industriala a municipiului…

- Remarcam la un moment dat ca deși Romania reuseste sa aiba o politica internationala credibila, in lipsa unei politici interne de aceeasi factura – pe toate componentele sale: social, economic, sanatate, educatie si justitie – n-are cum sa fie o poveste de succes.

- Dupa prima incercare de anul trecut, buzoianca Dora Gaitanovici s-a inscris din nou la selectia nationala a concursului Eurovision cu o compozitie proprie. Considerata una dintre cele mai promitatoare tinere artiste din muzica romaneasca, Dora a reusit sa se califice in semifinala concursului cu piesa…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Pentru a intelege cat mai bine evolutiile din interiorul organizatiei judetene a Partidului National Liberal din 2017 trebuie sa ne intoarcem in luna mai a anului 2005, cand prim-vicepresedintele PNL Alexandru Atanasiu facea, la Bistrita, la o intalnire cu „liberalii traditionali“, declaratii fara precedent…

- Unul dintre cei mai longevivi directori de instituție deconcentrata din Buzau iese la pensie. Este vorba despre Cecilia Manolescu, care, timp de 7 ani, a condus Inspectoratul Teritorial de Munca in calitate de inspector șef. „Da este adevarat, ies la pensie, am 61 de ani din care ultimii 7 ani in funcția de…

- ♦ Proiectele dezvoltatorilor arata ca peste 250.000 mp de birouri vor fi gata pana la sfarsitul lui 2018 in Capitala ♦ Bulevardul Unirii si zona Orhideea-Politehnica intra in forta pe piata de birouri.

- Buzaul, pe locul al doilea in topul national al beneficiarilor de venit minim Suma totala platita in luna noiembrie 2017 de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia…

- „Ma bucur in fiecare an ca, de Revelion, sunt pe scena!”, a spus buzoianca Ellie White, nelipsita de cativa ani la petrecerile de pe Valea Prahovei, regiunea ei preferata din tara, unde se simte mereu ca acasa. La inceput de an, Ellie a urcat pe scena amplasata in Piata Sfatului din Brasov, alaturi…

- Primul exercitiu din 2018 care are ca scop testarea si verificarea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila a avut loc miercuri, in intervalul orar 10,00 – 11,00. Exercitiile de alarmare desfasurate de ISU Buzau se vor desfasura, si anul acesta, dupa acelasi…

- • Echipa ramniceana este a cincea castigatoare „all time” a competitiei Ultima parte a anului recent incheiat a fost dominata de cateva turnee de fotbal juvenil, dedicate celor mai mici dintre practicantii „sportului-rege” din Buzau. Dupa Trofeul „Buzaul Sportiv”, la rand a urmat, pe 27 si 28 decembrie,…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din Buzau, a ajuns la spital duminica dupa-amiaza dupa ce mașina i-a fost acroșata de un alt autoturism condus de o șoferița de 41 de ani din București. In urma impactului, ambele mașini au ieșit in afara șoselei. Accidentul a avut loc pe DN2E85 la intrarea in […] Articolul…

- Vladimir Putin , care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte , si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent. Analistii politici sunt de parere ca dupa ce se va instala din nou in fruntea Rusiei pentru…

- Accident rutier mortal vineri dimineața pe DN2B- Șoseaua Spatarului. Din datele oferite de poliție, o persoana a decedat și alta a fost ranita in urma unei coliziuni intre doua autoturisme, pe fondul unei depașiri neregulamentare. Traficul a fost restricționat pe durata cercetarii la fața locului.…

- Messi, Neymar, dar si Nectarie, Stefan, Andrei sau Nicolas sunt cateva prenume pe care, in judetul Buzau, parintii le-au pus nou-nascutilor pe parcursul anului 2017, scrie „Agerpres”. Conform sursei citate, in Satul Dacic din comuna Naieni, un nou-nascut a primit numele regelui Decebal. „Pe langa prenumele…

- Ieri, intr-un cadru festiv, conducerea Clubului Sportiv Municipal Suceava a premiat sportivii cu cele mai bune performante pe anul 2017, dar si antrenorii ce au contribuit la aceste rezultate. Anul 2017 a fost unul foarte bun pentru clubul sucevean, cu 145 de medalii castigate de sportivii sai in ...

- Batranii și copii din 16 sate izolate din zona Nehoiu-Braești au primit cadouri, pe 22 decembrie, din partea Kaufland Romania, impreuna cu GTC Motorsport și Asociația Reality Check, in cadrul Umanitarei Offroad GTC de Craciun. „Moș Craciun” a dus persoanelor nevoiașe cadouri in valoare de 40.000 lei…

- Artiștii nu au sarbatori și nici concedii sau vacanțe odata cu publicul, și asta o știe cel mai bine buzoianul Vasile Calofir, care prefera sa savureze sarbatorile de iarna la munca, pe scena, incantandu-i pe iubitorii de teatru cu rolurile sale. „O incurcatura la nivel inalt” este piesa in care il…

- Accident rutier atipic in municipiul Buzau. O femeie de 45 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de un indicator rutir care, la randul sau a fost acroșat de un autobuz care efectueaza curse locale. Evenimentul rutier a avut loc pe aleea de legatura intre strada Horticolei și strada Alexandru…

- Trafic blocat pe DN 22 pe raza localitații Boldu, in zona primariei. Din primele informații oferite de Poliție, un TIR a derapat si a acrosat o alta mașina. In impact, șoferul autotrenului a fost ranit la cap. Capul tractor al TIR-ului a ajuns in șanț iar remorca, incarcata cu cca 20 de tone de bere, …

- Pensiunea Valea Lupului din Patarlagele a fost curprinsa de flacari sambata seara, din cauza unei defecțiuni la coșul centralei. Incendiul a distrus acoperișul și etajul cladirii. Mai multe autospeciale de stingere cu apa și spuma de la ISU Buzau s-au [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Pensiunea…

- Pensiunea Valea Lupului din Patarlagele a fost curprinsa de flacari, in aceasta seara. Incendiul a pornit de la acoperis si a coborat spre mansarda din lemn. Nu sunt raniti, spun pompierii. Aici lucreaza tineri care au parasit un centru de plasament din Panatau.

- Pensiunea Valea Lupului din orașul Patarlagele a luat foc in aceasta seara. Incendiul a fost anunțat prin apelul unic de urgența 112. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. Doi turiști care erau cazați la pensiune au fost evacuați și, pentru a se evita o explozie…

- In cadrul unui mesaj adresat buzoienilor, președintele PSD Buzau, vicepremierul Marcel Ciolacu, vorbește despre proiectele derulate anul acesta la nivelul județului (reabilitarea drumurilor, eliminarea taxei pentru apa meteorica etc). De asemenea, Ciolacu prezinta proiectele de care PSD Buzau le va…

- CSS Tulcea – SCM Gloria 24-32 (9-16) Performanta de exceptie reusita de echipa de handbal feminin de la SCM Gloria Buzau! Jucatoarele pregatite de Romeo Ilie au castigat si cel de-al 14-lea meci la rand din tot atatea disputate si, cu punctaj maxim, au incheiat prima parte a campionatului pe primul…

- La fel ca si in anii trecuti, ultima sedinta de Consiliu Judetean s-a incheiat, joi, cu vizita unui alai de colindatori veniti din mai multe parti ale judetului. Cu aceasta ocazie, dupa supunerea la vot a ultimelor proiecte din acest an, consilierii judeteni alaturi de conducerea institutiei au iesit…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro:…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Clasamentul se menține neschimbat fața…

- Marți cu ghinion pentru președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, care a fost implicat la primele ore ale dimineții de marți, intr-un accident rutier, in timp ce mergea spre serviciu. Petre Emanoil Neagu, care face zilnic naveta de acasa, de la Patarlagele, pana la Buzau, se afla…

- Trei structuri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi si opt politisti au primit Placheta de Onoare din partea conducerii Inspectorului General al Politiei Romane, distinctie oferita in semn de apreciere pentru contributia adusa la identificarea autorilor infractiunilor de omor calificat…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor”, cel de-al patrulea sezon al emisiunii s-a terminat, iar caștigatoare a fost desemnata, in urma validarii juriului, precum și a votului telespectatorilor, Ana Maria Calița.

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor” care a trecut prin momente senzaționale de-a lungul audițiilor, cu cele mai neașteptate apariții și numere pe scena, cel de-al patrulea sezon s-a incheiat cu succes.

- Rafala de CUTREMURE duminica. Seismografele au inregistrat in continuu Un val de cel putin noua cutremure a avut loc duminica in Statele Unite ale Americii si insulele Hawaii si Porto Rico. Patru seisme, cu magnitudine maxima de 2,6, s-au inregistrat in insulele Hawaii, potrivit Centrului American de…

- In cadrul simpozionului cu tema „Marea Unire - apogeul unei istorii milenare”, organizat de catre Fundația Colegiului Național de Aparare, alaturi de Colegiul Național de Aparare, eveniment care se inscrie in seria manifestarilor dedicate Centenarului Marii Uniri, academicianul Razvan Teodorescu a declarat…

- Angela Merkel este foarte aproape sa piarda al patrulea mandat de cancelar dupa ce democrat liberalii FDP au anunțat ca se retrag din coaliția cu Verzii și conservatorii lui Merkel, scrie Reuters. Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca eforturile sale de a forma un guvern de coaliție in trei direcții…

- Cu toate ca Patarlagele este oraș, spune Zamfira lu’ Cae, „cartierul” Gornet tot un catun de munte ramane, cu cateva zeci de case, unele fara lumina electrica, numai cu o ulita, un chioșc si fara scoala. Iar casa Zamfirei tot intr-o rapa sta, chiar daca e la oras, iar veceul e tot in curte, exact pe…

- Pilotul german al echipei Ferrari, Sebastian Vettel, a castigat, duminica, Marele Premiu al Braziliei, a XIX-a etapa, penultima, a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de finlandezul Valtteri Bottas de la Mercedes si de al doilea pilot Ferrari, finlandezul Kimi Raikkonen.Pe locul…

- Pilotul spaniol Marc Marquez (Honda) a castigat titlul mondial la MotoGP; duminica, in ultima etapa a Campionatului Mondial de Motociclism Viteza de la Valencia.Marc Marquez a ocupat locul 3 la Valencia, dar a reusit sa castige titlul dupa ce principalul sau adversar, italianul Andrea Dovizioso…

- Inclus initial lotul largit, Andrei Ciobanu a fost in cele din urma convocat la lotul national de tineret pentru cele doua meciuri cruciale pe care Romania U21 le va sustine contra formatiilor similare ale Portugaliei 10 noiembrie, ora 19.00, Stadion Central Academia Hagi si Tarii Galilor 14 noiembrie,…

- Daca tatal ei ar fi fost cel de-al doilea fiu al Regelui George și nu al patrulea, Prințesa Alexandra ar fi astazi, poate, in locul Reginei Elisabeta. Da, e verișoara primara a Reginei Marii Britanii, tatal ei și tatal Elisabetei fiind frați. Prințesa Alexandra, in tinerețe Prințesa Alexandra este fiica…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, pare sa nu fie de acord cu avizul de astazi al Curtii Constituționale. Seful statului scrie pe pagina sa de Facebook: „Denumirea de limba moldoveneasca este incetațenita de secole pe teritoriul țarii noastre. Constituie un element fundamental al identitații și al…

- Britanicul Lewis Hamilton nu crede ca un al patrulea titlu de campion al lumii, pe care are mari șanse sa-l caștige in acest sezon, l-ar face mai bun decat legendarul pilot brazilian Ayrton Senna, triplu campion mondial, a carui moarte fulgeratoare a indoliat lumea sportului cu motor in 1994. …

- Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinau ar putea fi pe deplin funcțional la sfârșitul anului 2018. Aceasta daca va fi respectat calendarul de acțiuni stabilit de specialiștii români și moldoveni în energetica. Declarația a fost facuta de catre ambasadorul României la Chișinau, Daniel…

- Cuplul de dansatori Ionuț Ionescu și Bianca Ionescu (clubul de dans “Life is Dance” Alba Iulia) și-a dovedit iarași valoarea, reușind sa cucereasca al patrulea titlu consecutiv la dans, rezultat obținut la Brașov, la una dintre cele mai puternice și importante competiții ale anului, Campionatul Național…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud Muntenia este autorizata ca furnizor de formare profesionala pentru cel de-al patrulea program de perfectionare a adultilor, cu specializarea „Manager de inovare”.