Stiri pe aceeasi tema

- Meteo 22 februarie 2019. Meteorologii au vesti proaste pentru noi! Incepand de vineri temperaturile scad simtitor, iar precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor fi prezente in majoritatea regiunilor. ANM, prognoza meteo speciala pentru Bucuresti.

- Daca credeati ca am scapat de iarna, ei bine, lucrurile nu stau deloc asa. Temperaturile incep sa scada serios in termometre, vine iar frigul, iar vineri bucurestenii trebuie sa se imbrace gros, asta pentru ca in termometre se va ajunge la 0 grade si chiar cu minus in timpul noptii.

- In zilele urmatoare, vremea se incalzește semnificativ, iar temperaturile vor ajunge la 17 grade Celsius in vestul și centrul țarii, la sfarșitul saptamanii. Meteorologii spun ca valul de aer cald din Africa va aduce in țara noastra și particule de praf saharian. Fenomenul nu va avea efecte asupra Romaniei,…

- Vremea se anunta calda in urmatoarea luna, iar precipitatiile abundente vor pune stapanire pe Romania. Meteorologii estimeaza valori termice in general peste cele specifice acestui interval, la nivelul intregii tari, in timp ce la capitolul precipitatii, acestea se anunta excedentare dupa data de 4…

- PROGNOZA METEO. Un val de aer polar cuprinde Romania, odata cu centrul, estul Europei și Balcanii. Temperaturile prognozate la noi vor atinge valoarea de -14 grade noaptea, iar fulgii de ninsoare nu ne vor ocoli, aceștia urmand sa-și faca prezența chiar și la București. PROGNOZA METEO. Gerul nu va…

- Romania a fost cel mai grav lovita de valul de ger in ultimele zile, insa meteorologii au vești bune. Vremea se va incalzi la inceputul lunii decembrie ... The post Vremea se schimba in toata țara. In vestul țarii temperaturile cresc peste media perioadei appeared first on Renasterea banateana .

- Whitesnake revine in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour. Primele 1000 de bilete au preturi speciale. Biletele se pun in vanzare pe 3 decembrie. ...

- Vremea va deveni deosebit de rece in toata tara incepand de miercuri seara, iar noaptea va fi ger (temperaturi sub -10 grade) in special in nordul, nord-estul si centrul tarii.O informare meteo in acest sens intra in vigoare la ora 20:00 si vizeaza, de asemenea, si intensificari ale vantului…