Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care pun in pericol circulatia rutiera, angajandu-se in depasiri neregulamentare – in atentia politistilor din Aiud. Intr-o singura zi au fost depistati 13 conducatori auto care au incalcat regulile privind depasirea. In cadrul actiunii, politistii au aplicat 23 de amenzi, au retinut 14 permise…

- Fostul antrenor de la Dinamo a spus ca l-a vizitat de mai multe ori pe Borcea și ca omul de afaceri este afectat de faptul ca echipa antrenata de Florin Bratu a ratat play-off-ul. Potrivit lui Țalnar, Borcea este tot mai decis sa investeaca la Dinamo și-l va numi pe fiul sau in conducerea echipei, așa…

- Organizatorii turneului de la Indian Wells au anuntat ca ofera un bonus de un milion de dolari jucatorului sau jucatoarei care va reusi sa castige competitia atat la simplu cat si la dublu.Citește și: Mișcare cu impact MAJOR in PSD: linia dura a partidului primește intariri Citește…

- Sute de autocamioane s-au adunat, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada, coloana depașind zece kilometri. Șoferii au claxonat in semn de protest, nemulțumiți ca așteapta șapte-opt ore controlul documentelor la intrarea in Ungaria. Șoferii de camioane sunt suparați ca au avut…

- The Economist publica o analiza foarte interesanta despre adevarații deținatori ai puterii din mai multe țari europene, deținatori ai puterii care nu dețin poziții executive. Redactorii publicației pun lupa pe Cehia, Polonia, Rusia și Romania și se intreaba daca și Italia e pe cale sa le urmeze exemplul.…

- Consiliul Judetean Timis, institutia care administreaza Stadionul "Dan Paltinisanu" din Timisoara, isi propune sa demoleze actuala arena si sa constuiasca alta noua, cel mai probabil din fonduri proprii, aceasta deoarece Compania Nationala de Investitii nu este dispusa sa aloce fonduri. Ridicarea unui…

- "Nu este niciun fel de modificare fata de ceea ce am comunicat acum trei luni si eu, si domnul presedinte Liviu Dragnea, in sensul ca nu se desfiinteaza acest pilon 2 de pensii, nici nu am avea cum sa facem acest lucru, doar ca analizam la ora actuala posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa opteze,…

- Politia Romana recomanda folosirea anvelopelor de iarna. Soferii care sunt depistati fara anvelope de iarna pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei risca sa fie sanctionati cu amenda intre

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Soferii care ajung la clasa maxima de bonus (B8) primesc o reducere de 50% a tarifului de prima, fata de 32% cat era prevazut de reglementarile anterioare. Tarifele de referinta au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie independenta - Deloitte Audit SRL - in functie de: categoriile…

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau restrictionata din cauza vreunui accident rutier sau a vremii nefavorabile.

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Alex McLeish a fost prezentat oficial in calitate de selectioner al echipei reprezentative de fotbal a Scotiei. Tehnicianul in varsta de 59 de ani a semnat un contract cu termenul de scadența in 2020.

- Vremea a dat peste cap traficul pe Autostrada A1 Bucuresti- Pitesti. Soferii au circulat cu dificultate din cauza ninsorii, pana la interventia drumarilor, autostrada fiind un adevarat patinoar. In aceasta dimineata un tir a derapat, in judetul Dambovita, la kilometrul 56, blocand o banda de circulatie…

- APRECIAT… Ionut Lupescu a anuntat, ieri, ca va intra in cursa pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, contra lui Razvan Burleanu. Candidatura “Kaiserului” este vazuta cu ochi buni de toti cei implicati in fotbalul romanesc, inclusiv de Adrian Porumboiu, care spune ca “sportul rege va reveni acasa”.…

- RAR a facut precizari și a specificat ca șoferii fara ITP nu vor face inchisoare. Registrul Auto Romana (RAR) informeaza ca nu a avut niciodata si nici nu are in vedere introducerea unei prevederi legale prin care posesorii de autovehicule care au Inspectia Tehnica Periodica (ITP) suspendata sau expirata,…

- Deputații au adoptat un proiect de lege care modifica Ordonanța de Urgența privind aplicarea tarifului de utilizare și trecere pe drumurile naționale a rovinietei. Potrivit unui articol din actul normativ, aplicarea sancțiunii se prescrie in termen de patru luni de la data savarșirii faptei. Procesul…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi un proiect de lege care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec…

- Politistii rutieri au continuat controalele pe drumurile publice pentru a preveni, depista si combate producerea de accidente rutiere. Soferii care au condus in stare de ebrietate, cei care au calcat pre tare pedala de acceleratie sau cei care au oprit sau stationat neregulamentar au fost sanctionati…

- Filmul "Jumanji: Welcome to the Jungle", o continuare a comediei de mare succes "Jumanji" din 1995, revine pe prima pozitie in box-office-ul american, inlocuind "Maze Runner: The Death Cure", cea de-a treia parte a seriei "Maze Runner", care il deposedase de acest titlu saptamana trecuta, potrivit…

- Viaductul va lega tronsonul Gilau-Nadașelu, lung de aproape 9 kilometri, de cei 52 de kilometri deja circulabili de pe Autostrada Transilvania. Soferii ar urma sa circule pe viaductul de peste 700 de metri în toamna acestui an. De doua luni asteapta constructorul viaductului de la Gilau…

- Autovehiculele parcate neregulamentar in Alba Iulia sunt ridicate, incepand de joi, iar soferii au de achitat pentru recuperarea lor o taxa in valoare de 380 de lei, plus TVA, dar si o sanctiune contraventionala, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii Primariei municipiului…

- Autoritațile avertizeaza toți șoferii in legatura cu faptul ca mai multe drumuri naționale importante au fost inchise din cauza condiților meteorologice. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența intrucat ceața poate cauza probleme serioare se vizibilitate.

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana, astfel incat maximele termice vor atinge si valori de 13 grade Celsius, insa dupa data de 1 februarie in cea mai mare parte a zonelor tarii vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la munte), pe fondul unui regim termic…

- Liniștea locuitorilor a fost tulburata in noaptea de sambata spre duminica, in urma unor scandaluri degenerate in altercații violente intre șoferi afiliați companiei Uber și taximetriști din Timișoara. Totul ar fi inceput in parcarea Iulius Mall, unde ar fi avut loc o altercație intre șoferii de Uber…

- In ultimele 24 de ore, politistii rutieri au efectuat, atat in municipiu cat si pe raza judetului Arad, mai multe actiuni, avand ca scop prevenirea si combaterea accidentelor rutiere. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 241 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ…

- Șoferii aflați la volan în stare de ebrietate vor avea de-a face cu niște pedepse dure, conform unui proiect de lege la care lucreaza autoritațile din Republica Moldova. Prin urmare, cei care sunt gasiți beți la volan vor fi nevoiți sa efectueze munca neremunerata la morga și,…

- Gigi Becali spune de ce a decis Cristi Borcea sa nu mai revina la Dinamo. Cristi Borcea si fratii Becali, din nou la proces. Imagini inedite cu fostul sef al lui Dinamo, la ICCJ "Eu am vorbit cu Cristi Borcea. Nu revine in fotbal. Mi-a zis "Chiar daca imi da cineva clubul gratis nu…

- Ninge pe mai multe drumuri nationale si autostrazi, insa zapada nu s-a depus, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana. Si pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, circulatia se desfasoara in conditii de ninsoare. Potrivit Centrului Infotrafic din Politia Romana, sambata…

- Pana acum, putem spune ca am avut parte de o iarna blanda. Zapezile au fost putine si slabe cantitativ, iar temperaturile au fost destul de ridicate, asa ca nu am avut probleme nici cu poleiul. Dar dimineata de joi, 18 ianuarie, a fost una „provocatoare” pentru soferii care au circulat pe drumul…

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- S-a stins din viața și a lasat orfani doi baieți, dintre care unul cu probleme locomotorii, și soția, cu inima frinta. Sergiu a decedat in urma accidentului care a avut loc in dimineața zilei de ieri la Anenii Noi. Barbatul se afla la volanul unei Dacii, in care au murit și o fetița de un an și jumatate,…

- Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana. Potrivit proiectului de Ordonanta, rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa…

- Cea mai inalta autoritate judiciara din Germania a anulat joi un verdict de achitare din 2016 vizand sapte salafisti care au infiintat o "Politie Sharia" in comunitatea lor musulmana si a ordonat un nou proces, relateaza AFP. Tribunalul din Wuppertal (vest), care i-a achitat in noiembrie…

- Dupa cinci ani de la renovare, cladirea Salii Sporturilor din Zalau va suferi anumite modificari. Autoritatile locale au alocat in bugetul propus pentru anul 2018 suma de 250.000 pentru extinderea salii. Se doreste construirea unui vestiar pentru arbitri, dar si extinderea actualei sali de protocol.…

- Marți, 9 ianuarie 2018, șoferii de pe Strada Grințieșului, Gorjului, Militari, și probabil nu doar ei, au avut surpriza neplacuta sa vada ca au de platit amenzi pentru ca staționau neregulamentar. Este adevarat ca pe trotuar nu ar trebuie sa se parcheze, fiind ilegal. Șoferii sunt revoltați, pe buna…

- Luminita Saviuc, tanara din Romania cunoscuta pentru textele sale motivationale, a facut la inceputul anului o lista cu 111 sfaturi care sa ii ajute pe oameni sa aiba un 2018 mai fericit.

- De azi, permisul de conducere devine mai greu de obtinut sau chiar imposibil pentru romanii care sufera de boli grave. Cei care au insuficienta cardiaca severa ori dispozitive cardiace implantate nu vor mai putea conduce. Iar bolnavii de diabet care vor sa-si pastreze carnetul vor fi nevoiti sa treaca…

- Gica Popescu nu mai are tragere de inima sa revina in fotbal dupa ce in 2014 a fost condamnat la inchisoare cu executare in Dosarul Transferurilor. "Toti ma intrebati asta...ce sa fac in fotbal? Ce sa fac? Sa merg sa conduc un club ? Deocamdata, nu e momentul sa revin. Am spus, am zile cand imi lipseste…

- Porniti la drum? Aveti grija si incercati sa gasiti rute ocolitoare sau inarmati-va cu rabdare pentru ca se circula bara la bara in Podu Iloaiei, de la intrare pana la iesire. Este aglomerat pe ambele sensuri, dupa cum spun soferii care au trecut prin zona marti la amiaza. Dureaza mai mult de 15 minute…

- Galatasaray Istanbul a anuntat, joi, numirea antrenorului Fatih Terim la conducerea tehnica a echipei, in locul croatului Igor Tudor, demis din cauza rezultatelor slabe. Terim este la al patrulea mandat la Galata, dupa ce a mai pregatit-o in perioadele 1996-2000, 2002-2004 si 2011-2013. In varsta…

- Situatia actuala a companiilor germane din Romania este buna si asteptarile pe termen scurt in ce priveste evolutia propriei companii sunt optimiste, dar, comparativ cu sondajul din toamna anului 2016, procentul celor care vad o inrautatire a situatiei conjuncturale pe termen mediu a crescut puternic…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat, azi, pe un pod din comitatul Pierce, prabușindu-se și blocând benzile de sud ale unei autostrazi din apropierea orașului Tacoma, statul Washington, informeaza site-ul postului NBC. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite în urma…

- Australianul Lleyton Hewitt (36 de ani), retras din circuit in 2016, a anunțatat ca va reveni pe teren la turneul de la Australian Open, primul de Mare Șlem al anului. Fost lider mondial in 2001, de doua ori caștigator in turneele de Mare Șlem, Hewitt va juca in proba de dublu a turneului de la Antipozi…

- Guvernul pregateste o noua taxa auto, care nu va fi platita la inmatriculare, ci va fi sub forma unei taxe anuale. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, și va fi perceputa anual, urmand sa fie…

- Guvernul pregateste o noua taxa auto, care nu va fi platita la inmatriculare, ci va fi sub forma unei taxe anuale. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, și va fi perceputa anual, urmand sa…

- Zeci de TIR-uri sunt, miercuri, la rand in Vama Albița pe sensul de ieșire din țara pe terminalul de marfuri, șoferii fiind nevoiți sa aștepte ore intregi pentru a trece in Republica Moldova. Autoritațile vamale susțin ca aglomerația este ca urmare a creșterii traficului in perioada sarbatorilor de…