Revine proiectul canalului Dunare-Bucuresti pe agenda Comisiei Nationale de Prognoza: cat costa si in cat timp va fi implementat?

- Noul fond, care va fi creat de Guvern, nu va fi alimentat cu 10 miliarde de euro, așa cum se ințelegea din declarațiile oficialilor, ci va primi bani pe masura ce primariile vor trimite proiecte la care deja au o autorizație de construcție, de exemplu. Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale…

- Gerard Butler, Steven Seagal si Nicolas Cage vor juca in filme turnate in Romania și finanțate de Guvern. Executivul a aprobat sase cereri de finantare pentru proiecte cinematografice in valoare de 39,9 milioane de lei. Finanțarile se fac in cadrul unui program de ajutor de stat pentru industria cinematografica.…

- Guvernul Romaniei a aprobat sase cereri de finantare pentru proiecte cinematografice in valoare de 39,9 milioane de lei, in cadrul schemei de ajutor de stat menita sa sprijine aceasta industrie, iar printre proiectele depuse se numara si coproductii in care vor juca actori celebri, precum Gerard Butler,…

- Violeta Stoica Printre zecile de solicitari de clarificare a documentației de atribuire a contractului de parteneriat public-privat adresate Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza de catre reprezentanții firmelor interesate sa participe la achiziție se afla și unele care vin din partea unor concerne…

- Senatorul PNL Florin Cițu a anunțat ca va solicita Guvernului o analiza a activitații Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza pe care o va prezenta ulterior in Parlament. Liberalul considera ca decizia creșterii salariului minim e una politica, iar conducerea CNSP trebuie sa demisioneze, scrie…

- "Este un proiect adresat, in primul rand, tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, care pot accesa un credit de pana la 40.000 de lei, dar si celor cu varste intre 26 si 55 de ani, care pot lua credite de pana la 35.000 de lei. Daca persoana care apeleaza la acest imprumut este salariat, poate…

