[caption id="attachment_42563" align="alignleft" width="300"] Gheorghe Petic in momentul arestarii[/caption] Vineri, 12 octombrie, ora 16.00. Gheorghe Petic, liderul organizației teritoriale Ungheni a Platformei Dreptate și Adevar, Gheorghe Petic, cel care s-a remarcat in ultima vreme prin mai multe acuzații aduse factorilor de decizie din cadrul Serviciului Vamal și Ministerului Afacerilor Interne ca ar coordona traficul de țigari spre Romania, a fost reținut in fața Primariei Ungheni. De el s-au apropiat doua persoane in civil, care i-au spus sa le urmeze la Inspectoratul de Poliție Ungheni.…