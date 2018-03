Revin ploile, incepand de luni dupa-amiaza. Informare de la meteorologi Dupa o zi de duminica absolut superba, cu mult soare si temperaturi peste media lunii in care ne aflam, vremea schimba foaia, in prima zi a acestei saptamani. In sensul in care cerul se va acoperi de nori si, in mai multe zone ale tarii, se vor vedea semne ale instabilitatii atmosferice. Specialistii de la […] Revin ploile, incepand de luni dupa-amiaza. Informare de la meteorologi is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Vant si ploi pana miercuri Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare de ploi si vânt puternic, valabila din aceasta dupa-amiaza pâna miercuri dimineata, la nivelul întregii tari. Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 martie, ora 16:00…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 12 martie, ora 16 – 14 martie, ora 08 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, manifestari de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de ploi si vant puternic, valabila din aceasta dupa-amiaza pana miercuri dimineata, la nivelul intregii tari, informeaza AGERPRES . Potrivit meteorologilor, in intervalul 12 martie, ora 16:00 – 14 martie, ora 8:00, temporar va ploua,…

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o informare meteo de ploi si instabilitate atmosferica, valabila in intervalul 12 martie, ora 16.00 ndash; 14 martie, ora 08.00. Potrivit ANM, se vor inregistra ploi moderate cantitativ si manifestari de instabilitate atmosferica. In intervalul mentionat temporar…

- Sfarsitul saptamanii vine cu vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a țarii, astfel incat temperaturile maxime vor ... The post Prognoza meteo. Sfarsit de saptamana cald, dar de luni revin ploile insotite de descarcari electrice appeared first on Renasterea banateana…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID Romania a incheiat recent un acord de colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cu scopul de a veni in intampinarea nevoilor asiguratilor sai. Prin urmare, in cazul in care acestia au inregistrat…

- Ca urmare a solicitarilor reprezentanților mass media privind exprimarea unui punct de vedere fața de anunțul ministrului Justiției privind “declanșarea procedurii de revocare a doamnei Laura Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție”, Biroul de Informare și Relații…

- Somnul dupa-amiaza ajuta la energizarea organismului si imbunatateste memoria. Specialistii sustin ca un somn scurt in timpul zilei poate sa fie o experienta placuta, iar de cele mai multe ori are efecte mai bune decat o cafea.

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va sustine miercuri, la ora 19,30, la sediul DNA, o conferinta de presa, anunta Biroul de Informare si Relatii...

- In intervalul 13 februarie, ora 20 ndash; 15 februarie, ora 15, precipitatiile vor fi in extindere, dinspre sud vest si vor cuprinde toata tara. In sudul si in estul teritoriului se vor cumula local 15hellip;20 l mp si pe spatii restranse, in special la deal si la munte, peste 25hellip;30 l mp. In Dobrogea…

- Meteorologii au emis o informare meteo de vant puternic și ninsori, valabila de duminica, de la ora 6 dimineața, pana luni, la ora 4. In intervalul menționat in sudul și in estul Munteniei, precum și in cea mai mare parte a Dobrogei vor fi precipitații mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate…

- Chiar daca in Capitala dimineata a fost soare, la momentul de fata in zona de nord a orasului e ceata. La fel si in alte localitati din tara. Specialistii atrag atentia asupra faptului ca negura se va semnala in peisaj pana in jurul orei 13, in mai multe zone din Romania, aflate sub incidenta unor […]…

- In contextul revendicarilor salariale, conducerea A.N. „Apele Romane” face urmatoarele precizari: - in acest moment, s-a finalizat reincadrarea personalului in temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 pe funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzatoare vechimii in munca și vechime in specialitate.…

- Vremea continua sa fie anormal de calda pentru luna februarie, insa incepand de sambata dupa-amiaza ploile vor cuprinde mai multe regiuni, iar la munte se anunta lapovita si ninsori. De duminica, valorile termice vor marca o scadere.

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie. Elena Mateescu, directorul…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie.Citeste si: Gafa…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat pe site-ul oficial prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, respectiv pentru intervalul 29 ianuarie - 11 februarie.Potrivit ANM, vremea se va...

- Desi in Bucuresti la momentul de fata e soare si temperaturile sunt foarte placute, de parca ar fi primavara, nu la fel de senin se anunta a fi peisajul in alte zone din tara, unde negura va fi prezenta in tabloul zile pana dupa pranz. Astfel, meteorologii au emis o serie de atentionari nowcasting (cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cu putin timp in urma o informare meteorologica de vreme rea valabila intre 20 ianuarie, ora 15 si 21 ianuarie, ora 06.Fenomene vizate sunt: ploaie, lapovita si ninsoare si vant moderat in Muntenia si Dobrogea, intensificari ale vantului la munte, local…

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.

- Meteorologii au emis o informare de vreme rea, care va fi valabila de astazi, de la ora 22.00, și pina duminica, la ora 16.00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, de la noapte vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice și la munte, iar maine local și in centrul și…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza,...

- Vorbind din nou despre oportunitatea unei eventuale restructurari guvernamentale, premierul a adus in discutie faptul ca un Guvern “cu 28 de ministere (cate sunt la momentul de fata) e cam mult”. Tudose a explicat, practic, de ce anume si-ar dori o restructurare a Executivului. “Dorim o eficientizare…

- Ministrul Educatiei a anuntat, pe Facebook, faptul ca a semnat un ordin menit sa modifice si sa completeze Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Astfel apar unele schimbari fata de regulile existente pana la momentul de fata. Foarte probabil cea mai…

- Vremea schimba foaia, iar iarna isi intra in drepturi. Țara noastra urmeaza sa fie lovita de un episod de ger. Dupa temperaturile anormale din urmatoarele zile, incepand de joi se vor resimti primele influente ale aerului rece. Ploile din partea de sud a Moldovei si de nord-est a Munteniei se vor transforma…

- Se poate contura deja, in baza declaratiilor facute de unii social-democrati inaintea sedintei CEx-ului, dar si a informatiilor aflate pe surse, ideea ca in PSD ar fi doua tabere – cel putin cand vine vorba despre o eventuale restructurare guvernamentala. Daca premierul si liderul PSD Vrancea, de exemplu,…

- Te aștepți ca apele sa se limpezeasca la apariția lui Iohannis. Mai mult, ca apele sa se separe, facandu-i carare, caci este primul om din stat. Deasupra lui nu mai este nimeni. Este cel care trebuie sa aiba intotdeauna dreptate dupa o chibzuința matura și indelungata. Pe scurt, in teorie, așa ar sta…

- Muzicianul Tavi Colen n-a rezistat și și-a spus foarte clar parerea despre emisiunile transmise la TV in primele zile ale anului 2018. Tavi Colen, care are o iubita foarte frumoasa , este fostul component al trupei Talisman. Muzicianul a avut o reacție categorica in aceste zile dupa ce a vazut ce anume…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta…

- Fostul campion național la box, Viorel Soroceanu,in varsta de 63 ani, a fost gasit mort intr-o parcare a unui centru comercial. Viorel Soroceanu a fost gasit in autoturismul proprietate personala, in parcarea unui centru comercial din cartierul ieșean Nicolina. Fostul boxer, antrenor emerit,…

- Masina nu a performat cum era de asteptat si nu a primit decat trei stele din cinci. Acest lucru insa nu pare sa influenteze vanzarile. Compania spune ca noul Duster isi atinge obiectivul in conditiile in care testele actuale sunt mult mai severe decat acum sapte ani."Pentru atingerea acestui obiectiv,…

- Grupul auto francez a inceput cautarile pentru un nou CEO, succesor pentru directorul general Carlos Ghosn, al carui mandat se va termina in luna mai 2018. “Companiile de recrutare au fost mandatate iar candidatii urmeaza sa fie audiati”, spune presa din Hexgon. Obiectivul este desemnarea persoanei…

- Ca in fiecare an, pe 21 decembrie, marcam inceputul Revolutiei in Capitala. Si ne amintim de manifestatia din Bucuresti, de marea de oameni, de ce s-a strigat, de valul de emotie creat. Dar, mai presus de orice, de oamenii care au pierit in decembrie ’89. La evenimentele din 1989 a facut referire, joi…

- Sunt cateva zile deja de cand valvataia de la sonda de gaz din localitatea satmareana Moftinu e vizibila de la o distanta considerabila. Specialistii romani au cerut ajutor unor experti ai unor companii de profil din Canada. Acestia din urma au ajuns in zona in care se manifesta incendiul, impreuna…

- Marius Urzica va deveni incepand cu 2018 noul antrenor coordonator al lotului național masculin, el inlocuindu-l in aceasta funcție pe Ioan Suciu. Campionul olimpic din 2000 de la Sydney revine astfel in Romania, dupa ce in ultimii ani a antrenat in Qatar. "Din ianuarie 2018, lotul masculin va avea…

- Titi Aur va reveni din 2018 in campionatul national de raliuri, alaturi de Silviu Moraru, copilotul sau din 2003 de la World Rally Championship, alaturi de care a castigat in 2001 si 2002 editiile CNR, informeaza un comunicat remis marti AGERPRES. Echipa se va numi Cotnari Rally Team,…

- Aflat la sedinta de miercuri a Comisiei speciale, la care a fost prezent si ministrul Justitiei, parlamentarul a profitat de ocazie si, adresandu-i-se direct oficialului guvernamental, cerand schimbarea lui Augustin Lazar din fruntea Ministerului Public. In sprijinul solicitarii sale, Catalin Radulescu…

- La doua zile de cand Regele Mihai a fost condus pe ultimul drum, unul dintre liderii PSD a facut o declaratie pe care unii monarhisti ar putea-o vedea ca pe o unda de speranta, altii doar ca pe o simpla ipoteza. “Poate si un referendum fata de sistemul asta presedintie-monarhie, totu-i posibil. Eu…

- Potrivit informarii emise de Administratia Nationala de Meteorologie, in intervalul duminica ora 13.00 – luni ora 15.00, va ninge in general moderat cantitativ in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde...

- Cum mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, iar dupa aceea urmeaza Anul Nou, perioade in care cei mai multi dintre romani fac nu una, ci mai multe runde de cumparaturi, e bine sa aveti in vedere unele amanunte care ar putea face diferenta intre o tura linistita de shopping si una in care sa […] Pregatiri…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana luni la ora 15.00, va ninge in general moderat cantitativ in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada. De asemenea, in estul Transilvaniei si in centrul si sudul Moldovei, in dupa-amiaza zilei de duminica…

- Urmeaza un interval in care vremea se va raci, avertizeaza specialistii in meteorologie. In prima faza, trebuie spus ca incepand de duminica dimineata, de la ora 05 si pana seara, la ora 20, va fi in vigoare o informare meteo, prin care expertii de la ANM transmit ca la munte vor reaparea in peisaj…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si sotul, Principele Radu, s-au aflat, pret de cateva minute, in mijlocul oamenilor aflati in preajma Palatului Regal – cei mai multi dintre ei asteptand la coada pentru a intra in Sala Tronului si a se reculege la catafalcul fostului suveran. Cei doi au…

- Specialistii in meteorologie au transmis o atentionare de vreme rea, ce va intra in vigoare in doar cateva ore. Este vorba despre un COD GALBEN, valabil in intervalul 15 decembrie ora 18 – 16 decembrie ora 14. Sunt anuntate ploi insemnate cantitativ, fenomene specifice iernii – in zona montana inalta,…

- Timp de trei zile incepand de astazi, in Romania este doliu național. Guvernul a decis inca de saptamana trecuta ca zilele de joi, vineri și sambata sa fie zile de doliu național in memoria Regelui Mihai I al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsuflețit…

- Numarul persoanelor diagnosticați cu astfel de probleme de sanatate este in continua creștere in ultimii șapte ani, dar boala ramane subdiagnosticata, in lipsa unui astfel de program. Oboseala continua, irascibilitatea și depresia ar putea fi cauzate de existența unor afecțiuni tiroidiene nediagnosticate,…

- Suveranul Pontif a estimat ca necuratul este ”o persoana” foarte inteligenta care are sanse puternice sa te ademeneasca. Satana personifica ”raul si nu ceata din Milano”, e explicat Papa Francisc, ”nu este o chestie difuza, ci o persoana”. ”Vreau sa spun un lucru de care sunt convins: cu Satana nu poti…

- N.D. Instituirea celor trei zile de doliu national in memoria Regelui Mihai I a determinat institutiile de cultura sa-si amane sau sa-si reprogrameze unele dintre manifestarile culturale. In aceasta situatie se regaseste si Teatrul „Toma Caragiu“ din Ploiesti, care a anuntat ca un spectacol programat…

- O parte a instituțiilor publice din judetul Gorj si-au amanat petrecerile de final de an, ca urmare a doliului national stabilit de Guvern pentru Regele Mihai I. Zilele de doliu national pentru moartea fostului rege al Romaniei au fost stabilite pe 14,15 si 16 decembrie. Activitatea institutiilor publice…