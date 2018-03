Revin pensiile speciale pentru alesii locali - proiectul a fost depus de parlamentari de la toate partidele, exceptand USR

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala spunea, in septembrie 2016, ca normele pe care le reglementeaza nu indeplinesc condițiile de claritate, precizie și previzibilitate cu privire la natura juridica a "indemnizației pentru limita de varsta", sfera beneficiarilor sai și modul de stabilire și calcul al indemnizației…

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala in doua randuri.

- Romanii se revolta de fiecare data cand, in spatiul public, apar informatii despre pensiile speciale ale anumitor categorii sociale. Asa numitele pensii nesimtite sunt de ordinul zecilor de mii de lei, in conditiile in care foarte multi pensionari traiesc la limita subzistentei.Citeste si:…

- Consilierii municipali isi doresc tablete! Spun ca asa vor economisi hartie si vor avea acces mai usor la proiectele de hotarare locala pe care le dezbat in cadrul sedintelor de Consiliu Local. O astfel de propunere vine din p...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in…

- Peste 200 de pensii speciale la Cluj. Cine incaseaza mai mare suma Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Reprezentantii CJP Cluj au declarat miercuri ca, în total, cuantumul pensiilor…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Aceasta apartine unui fost judecator sau procuror, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, corespondentului…

- Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat pe aleșii locali intr-o ședința de indata care va avea loc astazi, de la ora 8. Pe ordinea de zi au fost trecute cinci puncte. Dupa alegerea președintelui de ședințe pe aceasta luna, consilierii sunt chemați sa-și dea votul pe proiectul de hotarare…

- Romanii ar putea scapa de trecerea la ora de vara. Potrivit avocatnet.ro, la Senat a fost inregistrat recent un act normativ care propune eliminarea masurii de trecere la ora de vara. Momentan, proiectul de lege așteapta sa intre in dezbatere.

- Proiectul de lege al USR prin care sunt eliminate mai multe categorii de pensii speciale a primit aviz negativ de la Comisia de munca din Senat, PSD si ALDE votand impotriva initiativei legislative, in timp ce alesii PNL si PMP s-au abtinut.

- Proiectul de lege depus anul trecut de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, fiind inlocuit de Senatul Romaniei, a primit aviz favorabil la comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, a anuntat…

- Parlamentarii PSD si ALDE vor ca alesii locali care provin dintr-un partid absorbit prin fuziune sa devina independenti, sustinand ca exista o situatie ”total absurda si nedemocratica”, in care consilierii sunt fortati sa isi exercite mandatul ca membru al altui partid impotriva vointei lor.

- "PSD-ul va majora punctul de pensie. Eu am intrebat intotdeauna cu ce bani se va realiza aceasta majorare. Anul trecut s-au luat banii de la investiții, de la dezvoltare și transporturi și s-au dat la pensii și salarii. Cred ca și in acest an se va intampla la fel. Diferența uriașa dintre pensiile…

- Consilierii locali din Targu Jiu au votat astazi in unanimitate bugetul pentru municipiul Targu Jiu. Proiectul de buget a fost elaborat de primarul liberal Marcel Romanescu, in colaborare cu directiile de specialitate din institutie. Bugetul a fost votat inclusiv de ...

- Alesii locali turneni si-au stabilit indemnizatiile lunare in Politic / Luna ianuarie vine cu indemnizatii marite pentru consilierii locali turneni, dupa ce in sedinta de lucru de marti, 30 ianuarie, alesii prezenti in sala de sedinte a Primariei au votat favorabil proiectul de hotarare privind stabilirea…

- Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Constanta se reunesc saptamana aceasta pentru a aviza proiectele de hotarare care vor intra pe ordinea de zi a sedintei CL din aceasta luna. Comisia nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea afirma ca alesii locali care au semnat declaratiile simbolice de unire cu Romania ar fi fost intimidati sa faca acest lucru. In plus, parlamentarul a mentionat ca nu intra in competenta administratiei publice locale aprobarea unor asemenea decizii.

- Partidele politice din Timiș se pot implica activ in susținerea activitații Asociației Timișoara Capitala Culturala 2021. Este mesajul transmis ieri de președintele asociației, Simona Neumann, in cadrul unei conferințe de presa. „Partidele politice pot sa contribuie la implementarea acestui proiect.…

- Pensiile speciale din MApN si din alte institutii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, administrate si platite de Casa de Pensii Sectoriala (CPS) a Ministerului Apararii, au costat bugetul de stat peste 2,82 de miliarde de lei in 2017, arata datele CPS a Ministerului…

- Deputatul Catalin Radulescu, cunoscut ca si ”deputatul-mitraliera” a depus un proiect de lege care prevede castrarea chimica a violatorilor, daca acestia sunt de acord, pentru a le fi scazuta pedeapsa la jumatate. ”Deputatul AKM”, denumit asa dupa ce a afirmat ca are o pusca mitraliera acasa cu care…

- Acuzatii fara precedent aduse de primarul din Rovinari, Robert Filip, la adresa consilierilor locali ai PNL. Acestia din urma s-au abtinut in sedinta din 30 ianuarie la absolut toate proiectele de pe ordinea de zi, consecintele asupra orasului...

- Tensiuni in Consiliul Local Ploiesti! Totul a pornit in momentul in care aleșii locali au avut spre dezbatere un proiect de hotarare prin care Societatea de Gospodarire Urbana Ploiești sa poata apela la servicii juridice de consultanța și reprezentare in instanța, proiect care nu avea aviz de legalitate.…

- Consilierii locali din Albeni sunt inca suparati pentru ca nu le-a fost majorata indemnizatia. Alesii chiar au pregatit un proiect de hotarare prin care solicitau sa primeasca mai multi bani, dar l-au retras de frica sa nu fie trasi la ra...

- Alesii PNL Cluj: Sub 5% din promisiunile PSD au fost indeplinite. Cum s-a rezolvat „problema somajului in Teleorman" Parlamentari de Cluj ai PNL au sustinut joi intr-o conferinta de presa ca PSD si-a incalcat peste 95 % din promisiunile electorale pe care le-a facut in campania electorala. Presedintele…

- Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de toti contribuabilii din Romania. Pensia speciala medie bruta din MAI a fost in 2017 de 3.924 de lei, reiese din datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului de…

- Alesii locali alexandreni se intrunesc in sedinta extraordinara in Politic / Consiliul Local al municipiului Alexandria se intruneste in sedinta extraordinara, marti, 23 ianuarie, in sala de sedinte a Primariei Alexandria, pe ordinea de zi fiind trecute patru proiecte de hotarare, printre care si…

- O delegație din județul Alba, alcatuita din primari și aleși locali ai Partidului Social Democrat, a vizitat in aceasta saptamana sediul Parlamentului European de la Strasbourg, cu ocazia primei sesiuni plenare a anului 2018. PSD Alba a transmis un comunicat de presa pentru a explica ce au facut aceștia…

- Iohannis a atacat la Curtea Constituționala o lege care vizeaza validarea mandatelor de consilieri locali. Este vorba despre proiectul de modificare și completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Aproape 8.900 de romani au luat in luna octombrie pensii speciale platite de Casa Nationala de Pensii, arata cele mai noi informatii publicate de institutie. Numarul beneficiarilor de pensii speciale, platiti de Casa Nationala de Pensii, a crescut continuu din ianuarie incoace, potrivit informatiilor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile inceputului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii. Pensiile cresc in 2018. Pentru acest an, avem in plan si adoptarea legii pensiilor…

- Proiectul initiat de deputatul Catalin Radulescu, care propune ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie considerate functionari publici, genereaza controverse inclusiv in randul celor 39 de deputati PSD care l-au semnat, unii chiar retragandu-si semnatura.

- Un numar de 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa ii excluda din aceasta categorie pe presedintele

- Europarlamentarul Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este "pura ticalosie" si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari…

- Deputatul Catalin Radulescu, sustinut de 38 parlamentari, a initiat un proiect pentru modificarea codurilor penale, fiind propuse mai multe schimbari, cele mai controversate fiind cele referitoare la pragul de 200.000 euro pentru abuzul in serviciu si nepedepsirea infractiunilor comise "pentru altul".

- 39 de deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Vezi aici…

- Cabinetul condus de premierul Mihai Tudose a emis o ordonanța de urgența, publicata pe 20 decembrie in Monitorul Oficial, care reglementeaza, printre altele, și pensiile speciale. Prin urmare, aleșii poporului nu vor mai putea cumula doua pensii speciale, ca pana acum.

- PNL a depus vineri, la CCR, o sesizare de neconstiutionalitate la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, invocand ca exista amendamente care au fost adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale.

- A treia oara a fost cu noroc, dar nu fara scandal. Consilierii locali au aprobat, in ultimul plen din acest an, tarifele pentru serviciul de intreținere a sistemului de management al traficului, prestat de SDM. Proiectul cazuse de doua ori anterior. Dupa aceasta a treia incercare, s-a demonstrat din…

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…

- Camera Deputatilor da vot final, miercuri, pe un proiect ce elimina, de pe lista de incompatibilitati pentru alesi locali, prefecti, parlamentari si ministri, calitatea de “comerciant persoana fizica”. Acestia vor putea astfel primi bani de pe urma unor activitati. Initiatorii proiectului, parlamentari…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia suma alocata anual partidelor politice de la bugetul de stat va fi de cel putin 0,01% si de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut (PIB). Initiatorul legii, deputatul PSD Mircea Draghici, motiveaza, in expunerea…

- …a fost etalata cu fala de cațiva consilieri locali care nu știu ce e cu ei la masa aia ovala din sediul Primariei Tg-Jiu. Pe scurt, majoritatea consilierilor locali s-a abținut de la votul privind achiziționarea unui teren de 20.000 de mp pe strada Geneva. Prețul la licitația pentru…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, legea bugetului de stat pentru anul 2018 si cea a bugetului asigurarilor sociale, rapoartele adoptate in Comisiile reunite de buget-finante, fiind criticate de opozitie. Legea bugetului de stat care urmeaza sa fie supusa dezbaterii plenului reunit al Parlamentului…

- Unul din proiectele de pe ordinea de zi a ultimei sedinte ordinare din acest an a Consiliului Local Baia Mare, care va avea loc joi, 21 decembrie, este cel privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Vezi mai jos ce contine proiectul de hotarare ce urmeaza a fi supus votului alesilor…

- Un nou proiect important care vizeaza depozitarea sigura și eficienta a deșeurilor a fost inaintat spre finanțare de catre Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Județean Maramureș. Este vorba despre proiectul WASTE – ”Depozitarea sigura și eficienta a deșeurilor ca angajament…