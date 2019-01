Revin ninsorile, vântul puternic, precipitațiile mixte și poleiul Meteorologii au emis o noua prognoza potrivit careia, in intervalul 22 ianuarie, ora 05:00 – 23 ianuarie, ora 14:00, vom avea parte de ninsori moderate cantitativ și strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte și polei. In intervalul menționat, aria ninsorilor va cuprinde treptat cea mai mare parte a țarii, incepand cu regiunile sud-vestice. In Munții Banatului, in Carpații Meridionali, nordul și vestul Olteniei, sudul Banatului, precum și in nord-vestul Munteniei ninsorile vor fi moderate cantitativ, iar stratul de zapada nou depus va fi consistent. ,,Vantul… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

