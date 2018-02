Review George Butunoiu: Unul dintre cele mai placute locuri in care am fost vara asta

Stiri pe aceeasi tema

- Pasajul Obor din Capitala a fost blocat din cauza unui accident rutier, informeza Romania TV. Din primele informatii, un sofer care nu a adaptat viteza la conditiile de mers a pierdut controlul volanului si a intrat violent in parapet. Citeste si Dan Diaconescu, victima unui accident rutier…

- Chiar daca si-a incheiat socotelile cu fotbalul de aproape trei ani, Marius Niculae (36 de ani) se mentine intr-o forma de zile mari. Nici macar jucatori aflati in activitate, precum Denis Alibec sau Harlem Gnohere, nu se pot lauda cu forma fizica in care se afla cel poreclit „Sageata”.

- Am vrut sa merg mai demult la Gallo Nero sa vad ce mai e nou la ei, mai ales ca sunt aproape de mine. Mai fusesem acolo, am si scris despre ei. Cand sa intru, un fum de nedescris, toata lumea fuma pe terasa inchisa ermetic, si ca sa intri in salon, in care presupuneam ca nu se fumeaza, totusi, trebuia…

- A doua ediție a campaniei de "Prevenție și depistare a cancerului de col uterin" derulata de catre Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" și Patriarhia Romana a avut loc, sambata, in satul Nuci, Ilfov. 40 de femei cu varste cuprinse intre 25-64 ani au fost exameninate gratuit de catre…

- Terenuri precum fosta Casa Radio, Esplanada de pe B-dul Unirii, plat­for­ma Ascensorul de pe Calea Giu­lesti ar putea deveni san­tiere pentru viitoare birouri, malluri si locuinte, acestea fiind unele dintre cele mai ravnite foste platforme neva­lorificate inca. Compania de consultanta imobiliara…

- Peking Duck e un restaurant chinezesc al Bucurestiului destul de bine asezat, deschis de mai multi ani, pe care unii il considera ca fiind printre cele mai bune restaurante cu acest specific, chinezesc, din oras. 0 0 0 0 0 0

- Autor: Stelian ȚURLEA Pe autoarea acestei superbe carți (ca obiect inainte de toate) cei mai mulți n-o cunosc sub numele care apare pe fruntea copertei, ci drept Kera Calița, personaj deosebit de pitoresc al Bucureștilor care, de mai bine de un sfert de veac, colecționeaza orfevrarii și rețete și ține,…

- Vizibilitatea soferilor pe timp de noapte va fi, de acum incolo, mult mai buna pe o sosea cu trafic intens din judetul Timis. Este vorba despre DN 59A Timisoara – Jimbolia, unde lucratorii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara au montat placute reflectorizante pe parapetii din apropierea…

- Jurnalistul Liviu Brindușoni a devenit consilier local USR, dupa constituirea filialei locale a acestui partid. Acest lucru este o premiera, Brandușoni fiind primul ales local USR din afara Capitalei. El a candidat la Lugoj ca independent, astfel ca trecerea la USR nu se afla sub incidența legii care…

- Pe pagina de facebook dedicata evenimentului „Arad – Revoluția generației noastre”, au anunțat ca vor participa, incepand cu ora 18:00, peste 180 de aradeni, ceea ce pe undeva s-a și intamplat. Aproximativ 200 de persoane au fost prezente pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, unde au protestat…

- Bușoi, acuzat de Firea ca blocheaza Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa…

- Primaria București vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa primeasca un teren al Societatii Romane de Televiziune, de pe Șoseaua Pipera,…

- In aceasta seara, incepand cu ora 21.03, colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire pe teritoriul artelor si atitudinilor. Astazi, la emisiunea SPECTACOLUL ARTEI ascultam impreuna un ultim episod al serialului pe care Radio Iași il dedica unicului festival național de comedie, organizat in afara…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare contra echipei nationale a Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea arenelor din celelalte orase mari ale Romaniei. Suedia se afla…

- 5ensi, citit "sensi", insa scris cu un 5 in loc de s, e cel mai nou restaurant al celor de la DonCafe, desi nu prea am vazut sa scoata aceasta apartenenta la grup in evidenta. Si asta cu toate ca businessul lor e de succes, DonCafe de la Piata Dorobantilor, cel putin, e unul dintre cafenelele-restaurant…

- Treiul acela din coada numelui restaurantulu Naser 3 de pe Matasari ma face sa cred ca mai sunt inca doua restaurante naser in Bucuresti, daca nu chiar si mai multe. De primul stiu, era, sau poate ca este in continuare, vizavi de Piata Domenii. Al doilea a fost pe Bulevardul Carol, in fata fostului…

- „O inițiativa a celor de la Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei pe care o aplaud și o susțin cu toata convingerea. UDMR se afla in afara Constituției prin faptul ca primește direct și indirect fonduri de la un guvern strain pentru a urmari o agenda facuta la Budapesta, dar incalca…

- In aceasta seara, incepand cu ora 21.03, colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire pe teritoriul artelor si atitudinilor. Astazi, la emisiunea SPECTACOLUL ARTEI ascultam impreuna un prim episod al serialului pe care Radio Iași il dedica unicului festival național de comedie, organizat in afara…

- In apropierea Centenarului Marii Uniri, Asociatia Femeilor din Teatru IF…/…DACA PENTRU FEMEI, in parteneriat cu UNITER, Muzeul National al Literaturii Romane, Arhivele Nationale ale Statului, Asociatia Romania Culturala si Manastirea "Schimbarea la Fata” din Ellwood City, Pennsylvania, USA, isi propune…

- "Mireasa și mirele au fost identificați, iar fratele meu le va trimite pe mail fiului lor fotografiile de la nunta. Inima mea este plina de dragoste pentru ce au putut sa faca niște persoane complet straine sa ne ajute. Nu pot sa ma gandesc la o modalitate mai buna de a incepe noul an. Va mulțumim…

- Multe dintre mesaje sunt negative, in contextul in care Primaria Capitalei a renuntat la traditionalul concert de Revelion din Piata Constitutiei si a mutat scena in Piata George Enescu, langa Ateneu. „Au venit prea mulți oameni pentru capacitatea pieței", preciza un internaut. Potrivit acestuia,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, transmite, joi, ca in Parcul Romniceanu din Sectorul 5 se fac lucrari de reabilitare a mobilierului urban si a locurilor de joaca, nu pentru amenajarea unui patinoar, adaugand ca la directia de specialitate din cadrul municipalitatii nu a fost depusa documentatia…

- Pentru al cincilea an consecutiv, Palatul Parlamentului gazduieste in Sala Unirii, cea mai mare sala de bal din Romania (2200 mp de distractie), petrecerea de Revelion cu tema “Glamour Party”. Invitat special al petrecerii de sfarsit de an este STEFAN BANICA jr. Atmosfera va fi asigurata si de Cornel…

- Primaria Capitalei va achizitiona, intr-o prima etapa, 42 dintre cele 100 de autobuze electrice, „cu costuri minime si fara investitii si avize suplimentare”, pentru zona centrala a Bucurestiului, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, studiu de fezabilitate,…

- Mastercard, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) și cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR), lanseaza programul Master Your Card, dedicat susținerii IMM-urilor din Romania. Prin intermediul programului Master Your Card, Mastercard impreuna…

- Scandal imens intre protestatari si jandarmi. Fortele de ordine au blocat marsul oamenilor catre Palatul Parlamentului. S-a produs o busculada dupa ce jandarmii au blocat doua bulevarde din centrul Bucurestiului si cei 5000 de oameni nu pot ajunge nici la Ministerul Justitiei, dar nici la Palatul…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Hunedoara este cercetat de politistii din Ocna Mures. A fost prins in trafic, la Radesti, la volanul unei masini cu placute false de inmatriculare. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 3.30, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un tanar de 21 de ani din…

- Primaria Capitalei va achizitiona, intr-o prima etapa, 42 dintre cele 100 de autobuze electrice, „cu costuri minime si fara investitii si avize suplimentare”, pentru zona centrala a Bucurestiului, potrivit unui proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, studiu de fezabilitate,…

- Intr-un București sufocat de mașini, in centrul Capitalei, aproape de kilometrul zero, unde parcagiii iși dezvolta `afaceri infloritoare` pe seama lipsei locurilor de parcare, Poliția Locala a Municipiului București, afla in subordinea Primariei Capitalei, se bucura de 36 de locuri de parcare rezervate. …

- Primaria Sectorului 4 a montat parazapezi pe Soseaua Berceni. Masura este luata pentru prima data in istoria Bucurestiului și este una exceptionala, care vine in ajutorul celor nevoiti sa circule pe una dintre cele mai aglomerate artere, care face legatura intre sudul capitalei si comunele limitrofe…

- Cele mai îndraznețe idei și vise prind viața mai întâi în proiecte de arhitectura inovative ce sunt ulterior transpuse în realitate și devin cladiri și imobile rezidențiale în care îți dorești din toata inima sa locuiești, de aceea te invitam sa vezi transpunerea…

- Hotelul Europa Royale din centrul vechi al Capitalei, detinut de lituanienii de la Europa Group, are deja rezervate 60% din camere pentru luna decembrie, cererea pentru cazare din partea turistilor straini fiind in crestere. „Vom avea cea mai buna luna decembrie de cand am deschis hotelul,…

- Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, și ceilalți șase primari de sectoare, toți de la PSD, au reacționat, dupa ce in presa, au aparut informații ca decizia ca amplasarea targurilor de Craciun s-ar fi luat la sediul PSD.”Am aflat cu surprindere ca in mediul on-line se vehiculeaza…

- vezi galeria Maize s-a deschis la inceputul lui noiembrie 2017 in mansarda unui (fel de) bloc cu doua etaje de pe eleganta strada Paris, aproape de Piata Dorobantilor. Poti sa o iei, la fel de bine, si ca pe o casa veche din Bucurestiul vechi, facuta fara imaginatie, sau cu economie la arhitect.…

- Primaria Municipiului București da startul sarbatorilor de iarna vineri, de la Targul de Craciun al Bucureștiului, din Piața Constituției, de unde, la ora 19,10 se va aprinde și iluminatul festiv de sarbatori. "De ziua României împodobim Bucureștiul și…

- In noaptea de 29 spre 30 noiembrie 1938, Corneliu Zelea Codreanu a fost asasinat in padurea Tancabesti, din apropierea Bucurestiului. Corneliu Zelea Codreanu s-a nascut la data de 13 septembrie 1899, la Husi, fiind cunoscut in istorie drept liderul cel mai important al Miscarii Legionare.

- 'Am reusit sa deblocam proiectul centurii metropolitane a Clujului. Am obtinut avizul si aprobarea Companiei Nationale de Administrate a Infrastructurii Rutiere pentru a face in locul Guvernului studiul de fezabilitate, planul urbanistic zonal si detaliile tehnice in vederea autorizarii centurii metropolitane…

- Este vorba de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a carui avere a trecut recent de pragul de 100 de miliarde de dolari, dupa ce actiunile retailerului online au urcat cu peste 2,4% in urma vanzarilor de Black Friday. Asociata cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth, pentru una din cladirile din zona de nord…

- Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, miercuri, un protocol de colaborare intre Municipiul Bucuresti si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura 'Marin Dracea' in vederea demararii proiectului Centura Verde a orasului. Protocolul va fi valabil pe o durata de doi ani. Municipiul…

- Cinci saci cu mii de cartele telefonice, de la toți operatorii de telefonie mobila au fost gasiți pe o strada din Capitala, in fața unui bloc. Sacii au fost gasiți de un barbat care a sunat imediat la 112. Descoperirea neobișnuita a fost facuta in zona Pieței Mihail Kogalniceanu, in sectorul 1 al Bucureștiului.…

- Mai multe case de vanzare de la marginea Bucureștiului pot fi cumparate daca ai un buget de 60.000 de euro. Cu acești bani gasești proprietați cu 3 sau 4 camere, in principal, in sudul Capitalei. Sunt disponibile, in prezent, cu acest preț case in Clinceni, Berceni, Domnești sau Bragadiru, dar și intr-o…

- „Nu intelegem de ce, deoarece este o institutie unica, cu aceeasi activitate. Noi avem o grila de salarizare care duce la scaderi din 2018, contrar a ceea ce s-a zis, ca vor fi cresteri. Dupa cum am calculat noi, doar la salar, fara sporuri, scaderea este de 25- la salariul net. Din calculele noastre…

- Omul de afaceri Ion Radulea, de numele caruia se leaga ultimii ani ai fabricii de combine agricole Semanatoarea, si-a revitalizat planurile imobiliare din vestul Bucurestiului, dupa ce o serie de investitori straini au demarat proiecte ample in zona. El vrea sa transforme terenul fostelor fabrici Semanatoarea…

- Mihai Grecea, unul dintre sutele de raniti in urma incendiului din Colectiv, a povestit pe Facebook „aventura“ medicala care i-a salvat viata. Barbatul se numara printre primele cazuri de mari arsi din lume care au fost tratati cu ajutorul unui „plaman artificial“, pana cand sistemul sau respirator,…

- Doua investitii majore, care ar putea duce la o anumita descongestionare a traficului în Bucuresti, bat pasul pe loc, cu toate ca ar fi trebui sa fie gata de mult. La intrarea în Bucuresti dinspre Pantelimon si dinspre Mogosoaia-Buftea ar fi trebuit sa fie functionale în…

- Povestea din spatele celui mai recent clip al Deliei , „Verde imparat”. Un copac butaforie de 6 metri inalțime și 3 metri diametru, un pian adevarat transportat in mijlocul naturii, o haina veritabila de cioban și accesorii tradiționale din Bistrița, toate au fost piese de rezistența la filmari. Rezultatul…

- Simți nevoie de mai mult spațiu și te gandești sa te muți de la apartament la casa? Prețurile in București sunt destul de mari, chiar și la periferie, deci poate ca ar trebui sa te gandești sa faci o astfel de investiție intr-una dintre localitațile aflate la marginea Capitalei. Iți ofera mai multe…

- Surse din Ministerul de Externe ne-au confirmat ca a existat un dialog intre București și Comisia Europeana, nemulțumirile parții romane fiind exprimate in mod clar și tranșant intr-o scrisoare oficiala, transmisa pe canale diplomatice la cateva zile de la publicarea evaluarii Comisiei privind candidaturile…