Review George Butunoiu: Un loc in care turistii isi fac constiinciosi datoria

- Opera din Iasi ar putea avea propriul sau. Anuntul a fost facut in urma cu doar cateva minute de catre Liviu Dragnea in fata sediului PSD. Acum spectacolele Operei din Iasi se joaca la Teatrul National. Dragnea a spus ca se vor consturi in tara trei cladiri noi: pentru Opera din Iasi, pentru cea din…

- Filosoful Mihai Șora a fost invitatul Conferințelor TNB, care se desfașoara bilunar la Teatrul Național din București. De data aceasta, a fost aleasa una dintre cele mai mari sali, intrucat cererea de bilete a fost incredibila, iar acestea s-au epuizat intr-o zi! In ciuda varstei sale (in martie implinește…

- Sectorul Invațamant și Activitați cu Tineretul al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei pregatește deja primele proiecte cu impact educațional, sub auspiciile Anului omagial al unitatii de credinta si de neam si Anului comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918, așa cum a fost declarat 2018 in Patriarhia…

- Gargantua KSLF e un restaurant deschis chiar la inceputul lui 2017 in casa in care a fost cativa ani restaurantul Collage, cel mai bun restaurant din Bucuresti pentru o vreme, cat l-au avut pe Roberto dal Seno chef, un mare, foarte mare bucatar!

- Jandarmeria Capitalei a ținut sa faca precizari cu privire la misiunea desfașurata cu ocazia protestului de sambata seara din București . Imaginile cu un jandarm care lovește un batran la protestul din 20 ianuarie au devenit virale pe internet, iar Jandarmeria a ținut sa faca precizari cu privire la…

- Turneul Teatru Romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau, ajuns la cea de-a 5-a editie, continua si in acest an. Pentru inceput, Teatrul National "Mihai Eminescu" din Chisinau vine cu doua din cele mai recente premiere ale sale, una dintre acestea, Balamucul vesel va avea 3 premiere consecutive, la Chisinau…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau va juca doua dintre cele mai recente premiere ale sale pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti – „Steaua fara nume”, de Mihail Sebastian, in regia lui Alexandru Cozub, pe 27 ianuarie, si „Balamucul vesel”, de S.T. Burke, in regia lui…

- vezi galeria In casa aceea din poarta Manastirii Radu Voda au fost mai multe restaurante de-a lungul timpului. Cred ca primul a fost israelian, Legenda se chema, unul dintre cele doua cu aceasta bucatarie din Bucuresti. Apoi s-a chemat Casa Montefiore, si acum, de cativa ani buni, e Il Mulino, adica…

- Treiul acela din coada numelui restaurantulu Naser 3 de pe Matasari ma face sa cred ca mai sunt inca doua restaurante naser in Bucuresti, daca nu chiar si mai multe. De primul stiu, era, sau poate ca este in continuare, vizavi de Piata Domenii. Al doilea a fost pe Bulevardul Carol, in fata fostului…

- Muzeul National de Arta al Romaniei organizeaza vineri, de la ora 17.00, un tur ghidat al expozitiei „Atelier de front. Artisti romani in Marele Razboi" in compania curatorului Alina Petrescu. Expozitia aduce in prim plan pagini emotionante din epopeea Primului Razboi Mondial, unul dintre cele mai…

- Shopping-ul atrage, in luna ianuarie, foarte mult turistii, mai ales in anumite destinatii consacrate cum ar fi Milano, Paris, Londra, Dubai, New York, China si Thailanda, iar mai nou in Bucuresti, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.

- Teatrul National „I.L.Caragiale” din Bucuresti deschide anul 2018 cu premiera spectacolului „Orchestra Titanic”, de Hristo Boicev, in regia lui Felix Alexa. Dupa avanpremierele din 13 si 14 ianuarie, premiera oficiala se va bucura de prezenta autorului, fiind programata in serile de 16 si 17 ianuarie,…

- Concertul Extraordinar de Anul Nou, cu violonistul elvetian Manrico Padovani invitat special, va avea loc, luni, la Teatrul National din Bucuresti, informeaza un comunicat al Fundatiei Calea Victoriei transmis AGERPRES. Supranumit "magicianul viorii", Manrico Padovani va interpreta la…

- Dupa miezul noptii, jandarmii montani din cadrul Detasamentului Sinaia au fost solicitati pentru a recupera si salva patru turisti care, de aproximativ patru ore, erau blocati cu autoturismul in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, potrivit Jandarmeriei Prahova. "Erau…

- Peste 200 de studenți au ieșit in centrul Timișoarei, sambata seara, transmițandu-le un mesaj clar celor de la București: Justiția moare! Ei au pregatit un sicriu pe care au scris „Justiția” și au protestat “inarmați” cu pancarte pe care au scris diverse mesaje. Printre mesajele studenților timișoreni…

- In dupa amiaza zilei de 30 decembrie 2017, politistii din cadrul Politiei Orasului Macin au fost sesizati prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca doi turisti s au ratacit in Muntii Macinului, judetul Tulcea.La scurt timp, politistii s au deplasat, in conditii de ceata densa, intr o zona abrupta…

- Legendarul actor de comedie jean Constantin a fost casatorit cu o femeie care, inainte de mariajul cu acesta, a mai fost maritata tot cu unul dintre marii actori ai Romaniei. Jean Constantin a murit in anul 2010, la varsta de 81 de ani . De-a lungul timpului, marele actor de comedie a incantat generații…

- Patru turisti rataciti, luni, in Muntii Bucegi din cauza unei erori a sistemului GPS, au fost gasiti de jandarmi montani aflati in patrulare si ajutati sa ajunga la o cabana din Padina unde trebuiau sa se cazeze, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Dambovita. ''Jandarmii montani…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit astazi, 1 ianuarie a.c., in urma unui apel prin SNUAU 112, pentru a ajuta 3 turiști aflați in dificultate in Munții Bucegi. Turiștii din București, aflați in sejurul de Revelion, la Bolboci au dorit sa se aventureze in zona Podu cu Florile. La un…

- Fuego surprinde din nou! Artistul, a carui popularitate a crescut fulminant in ultimii ani, desi nu e difuzat de posturile de radio, a sustinut nu unul, ci doua concerte de colinde in prima zi de Craciun, ambele sold out, la Teatrul National din Bucuresti. Inainte de asta a facut incalzirea in tara,…

- vezi galeria Am vazut trei localuri cu numele Nuba in Bucuresti, pana acum: Nuba din Grigore Gafencu, in Village Francais, despre care scriu acum, cafeneaua Nuba din Beller si terasa Nuba din Herastrau. 12 12 0 12 0 0

- Cea mai mare dorința a lui Fuego s-a implinit. Este vorba despre o operaie grea, pe care bunica lui, in varsta de 83 de ani a fost nevoita sa o suporte. Paul Surugiu ține foarte mult la bunica lui, așa ca și-a dorit enorm ca operația sa fie un succes, iar dorința i s-a indeplinit. Regal cu Fuego la…

- Regal cu Fuego la Teatrul National din Bucuresti. Fuego suprinde. Asta e sigur. Și așa a fost și atunci cand a decis sa susțina concertul sau de colinde in București, chiar pe data de 25 decembrie, in prima zi de Craciun. Artistul a carui popularitate a crescut fulminant in ultimii ani, deși nu e difuzat…

- Traficul rutier se va restrictiona astfel: In ziua de 21.12.2017, - intre orele 08:45 – 11:30 se va restrictiona traficul rutier pe Calea Serban Voda, intre Sos. Oltenitei si Strapungerea Viilor cu exceptia tramvaielor liniei 19 care vor circula normal, insa vor stationa in perioada…

- Dupa ce mai multe site-uri au anuntat moartea lui Marian Ralea. "Nu am nicio problema, sunt sanatos. Ei pot sa dea orice, in orice caz maine implinesc 60 de ani. Nici macar nu am mers la medic, nu am avut nicio problema. ”M-au sunat prietenii sa vada ce e cu mine. Sunt in viața și nici macar nu am…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora este invitatul primei conferinte la Teatrului National din noul an, care va avea loc pe 14 ianuarie, de la ora 11.00, la Sala Studio. Conferinta se va intitula: "101. Dialog cu Mihai Sora". Biletele se pun in vanzare sambata.Citeste si: Accident feroviar GRAV.…

- Fuego a marturisit ca a avut parte de numeroase experiențe neplacute in prejma spectacolelor pe care le-a ținut in preajma sarbatorilor de iarna. Fuego, care anul acesta in august și-a aniversat ziua de naștere , este unul dintre cei mai indragiți și apreciați artiștin din țara noastra. Spectacolele…

- vezi galeria Abia acum, in noiembrie, cei de la Madame Pogany au reusit sa faca schimbarea pe care o anuntasem pentru septembrie. Au adus un chef nou, pe Ionut Gagiu, talentat si muncitor, din cate am vazut, au schimbat meniul complet si au reusit un salt de peste 100 de locuri in Lista Restocracy,…

- In perioada 8 – 19 decembrie, Corul Național de Camera „Madrigal - Marin Constantin” se va afla intr-un turneu național și va aduce romanilor din toata țara vestea sarbatorilor de iarna prin cantece interpretate in maniera unica, plina de har și emoție a celui mai renumit ansamblu coral romanesc. Corul…

- Întâlnirea lui Traian Basescu cu locuitorii orașului Balți nu a trecut neobservata printre susținatorii partidelor pro-ruse din localitate. Cum aceștia țin la orașul lor, au decis ca singura cale spre prosperitate și bunastare a localitații este sa îl întâmpine cu proteste…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; a primit patru nominalizari la cea de a V a editie a Galei Premiilor Operelor Nationale, care va avea loc la Bucuresti, joi, 7 decembrie, incepand cu ora 19.00. Cele patru nominalizari au fost obtinute de spectacolul de opera "Forta destinuluildquo;,…

- UPDATE ORA 15.33 Cei trei turiști care au fost surprinși vineri de avalanșa din Masivul Parang, unul dintre ei fiind dat disparut, fusesera avertizați de salvamontiști ca vremea nu este potrivita pentru drumeții pe munte, mai ales ca in zona era ceața. Grupul de turiști este din București…

- Sighiartau, secretar general al PNL: Sa tinem drept drumul occidental al Romaniei Deputatul Robert Sighiartau, secretarul general al PNL, sustine, in mesajul sau de Ziua Nationala, ca datoria politicienilor fata de romani este sa valorifice potentialul de creativitate si energiile pozitive ale romanilor…

- Cea de a 43 a editie a Festivalului International al Muzicii si Dansului, care a debutat in cea de a patra zi a lui Brumar la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, s a incheiat pe 26 noiembrie cu una dintre cele mai frumoase opere verdiene, "Forta destinuluildquo;. A fost un spectacol…

- Teatrul National I. L. Caragiale din Bucuresti anunta premiera cu piesa „Regele moare” de Eugene Ionesco, un spectacol cu mari actori, o piesa de referinta a literaturii contemporane, adusa in scena de Andrei si Andreea Grosu, fondatorii Unteatru.

- Serban Ionescu s a nascut la data de 23 septembrie 1950, la Corabia, judetul Olt.Potrivit wikipedia.ro, a fost actor pe scena teatrului din Targu Jiu, apoi in Bucuresti, la Teatrul de Comedie, la Teatrul Odeon si la Teatrul National.A fost casatorit cu actrita Magda Catone si are un fiu, Carol.Actorul…

- De Black Friday 2017, agentia de turism Christian Tour are reduceri de pana la 70% la destinatiile interne si de pana la 50% la destinatiile externe. 0 0 0 0 0 0 Black Friday 2017 in turism coincide cu targul care are loc la Romexpo, in perioada 16-19 noiembrie 2017. Astfel, Christian…

- Christian Tour, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, estimeaza pentru sezonul estival 2018 o crestere cu 50% a numarului de romani care vor alege sa-si petreaca vacanta de vara intr-o statiune din Turcia si un plus de 15% a celor care se vor indrepta spre Grecia. In plus, pentru ca Targul…

- Prima rezervare pentru mini-vacanța de 1 Decembrie 2017 a fost facuta in luna Februarie. Deși prima rezervare pentru minivacanța de 1 Decembrie a fost inregistrata inca din luna Februarie a acestui an și avea ca destinație Milano, estimarile Vola.ro spun ca peste 30% dintre rezervarile pentru aceasta…

- Nu mai este niciun secret ca pe langa tenis, Simona Halep este o mare pasionata de teatru. Ea a fost vazuta deseori in salile de spectacole, insa cel mai frecvent se pare ca merge sa-l vada pe Horațiu Malaele, de care il leaga o frumoasa prietenie. De altfel, și atunci cand are timp, cunoscutul actor…

- Activitatea din domeniul cultural al Maiei Morgenstern a fost rasplatita de Universitatea de Vest Timișoara cu titlul de Doctor Honoris Causa Artis. Cunoscuta actrița bucureșteana a primit roba intr-un cadru oficial, luni dimineața, in fața studenților și cadrelor didactice. Plina…

- Asociația Culturala Flower Power organizeaza pe 4 decembrie 2017, la Teatrul Național ”I.L.Caragiale” din București, Sala Studio, începând cu ora 19:00, concertul extraordinar de sarbatori al artistului Grigore Leșe, ”Așteptând Craciunul”. Spectatorii…

- Prima ediție a Festivalului Dramaturgiei Romanești Contemporane se va desfașura in perioada 6 - 12 noiembrie la București, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Sursa foto: Teatrul Dramaturgilor Români / Facebook Luni, de la ora 17,00, la Teatrul de Comedie, sala Radu…

- Epopeea reabilitarii cladirii operei continua. Dupa mai bine de un an și jumatate de la semnarea contractului cu firma constructoare, inca nu pot incepe lucrarile. Au fost probleme mari cu documentația, iar cei din primarie au trimis solicitarile cerute de Ministerul Culturii abia dupa patru…

- Pe 6 octombrie, cu doar cateva zile inainte de a-si pune capat zilelor, omul de afaceri pierduse definitiv in instanta actiunea impotriva creditorului sau, dupa o serie disperata de contestatii. In aceeasi zi, un executor judecatoresc a scos la vanzare un apartament al lui George Negru in contul…

- Cadrele medicale au fost solicitate, marti dimineata, pe strada Nehoiu din Constanta, unde un tanar era cazut la pamant. In momentul in care a ajuns ambulanta, pacientul a devenit agitat, s-a urcat la volanul unei masini si a plecat. Dupa aproximativ zece minute, un alt apel la 112 anunta…

- Orchestra Johann Strauss Ensemble și maestrul dirijor Russel McGregor revin in Romania, in luna decembrie, cu turneul național "Best of Vienna" ce va cuprinde șapte orașe, informeaza un comunicat transmis, marți, AGERPRES. Concertele vor debuta pe 12 decembrie, la Sala Palatului…