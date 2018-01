Review George Butunoiu: Un concept surprinzator pentru Centrul Vechi

Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles îsi va deschide un restaurant în Ballater, Aberdeenshire, acesta fiind al doilea bistrou pe care mostenitorul Coroanei britanice îl va detine în orasul scotian, informeaza nme.com.

- In acest context, una dintre cele mai importante agentii SEO din Romania, Target Web, lanseaza Atelierul de SEO, prin intermediul careia va sprijini antreprenorii, webmasterii si alte persoane implicate in marketingul online sa optimizeze afacerile in motoarele de cautare. "Practic, expertii de la Target…

- Doru Popadiuc a plecat din Liga 1 pentru a merge in Kazahstan, la Irtysh Pavlodar. Fotbalistul a evoluat pana in aceasta iarna la FC Voluntari. Surprinzator este salariul pe care fostul jucator al FCSB-ului il va incasa. Irtysh Pavlodar ii va da jucatorului 300.000 de euro pe sezon, adica 25.000 de…

Blue Margarita e un restaurant cu bucatarie sud-americana, cu feluri de mancare din mai multe tari din America de Sud, grupate ca atare in meniu, de altfel.

- Ciprian Marica a trait cel mai penibil moment din viata lui chiar in vazul tuturor! Dar norocul a fost de partea lui! Era sa o pateasca, insa a aparut Ioana, iubita lui, si l-a scapat basma curata!

- "Casa Albastra" prezidențiala din Coreea de Sud a declarat ca Trump a spus premierului Coreei de Sud, Moon Jae-in, intr-o discuție telefoncia faptul ca spera ca discuțiile inter-coreene vor conduce la rezultate bune și ca va trimite o delegație la nivel inalt, inclusiv membrii familiei sale, la Jocurile…

- Aproximativ 20 de persoane cazate la o pensiune din Alba Iulia au ajuns la spital in primele zile ale noului an, avand simptome de toxiinfectie alimentara, cel mai probabil din cauza mancarii de la petrecerea din noaptea de Revelion, potrivit news.ro. Directia de Sanatate Publica Alba a deschis o…

- Mii de bucuresteni au sarbatorit laolalta cu turistii in cluburile, pub-urile si restaurantele din Centrul Istoric. Sampania a tinut petrecerea treaza, iar muzica a dat tonul distractiei. Cei care au vrut sa plece acasa mai repede au avut varianta metroului.

- Un grup armat neidentificat l-a asasinat pe un primar din statul Guerrero, din sudul Mexicului, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP. Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost împuscat joi seara în timp ce cina într-un restaurant, a indicat Roberto…

vezi galeria Am vazut trei localuri cu numele Nuba in Bucuresti, pana acum: Nuba din Grigore Gafencu, in Village Francais, despre care scriu acum, cafeneaua Nuba din Beller si terasa Nuba din Herastrau.

- Cu siguranta cadourile iti dau mari batai de cap cand vine vorba de cei dragi... In fiecare an le-ai cumparat ceva asemanator, dar cum ar fi daca de data aceasta ai iesi din obisnuit? Surprinde-i cu niste cadouri inedite.

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Consiliului General al Municipiului Bucuresti a decis sa modifice programul teraselor din Centrul Vechi al Capitalei. Un proiect de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara, iar...

- Tel Aviv-ul este un mix uimitor. Cluburi de noapte, galerii de arta, strazi pietruite uitate de vreme, zgarie-nori ce amintesc de New York, restaurante si baruri cool, piete de mancare colorate si miresmate, biserici, piete cu vechituri si mai incolo un mall ale carui etaje urca parca pana la cer. Poti…

Terasa Doamnei e un restaurant destul de cunoscut al Centrului Vechi si al Bucurestiului, pentru terasa lui, desigur, inainte de toate, pentru ca au niste animale vii la care iti tot vine sa te uiti.

- În fiecare an, regina Elisabeta a II-a le ofera un cadou de Craciun cel puțin surprinzator celor aproximativ 1.500 de angagați ai sai. Aceștia primesc câte o budinca speciala. Asta este o tradiție începuta de bunicul suveranei, pe care ea a dorit sa o pastreze.…

- Un colet suspect a fost semnalat miercuri, in jurul amiezii, in apropierea unui restaurant din municipiul Sfantu Gheorghe. Fortele de ordine au blocat traficul pe strada Spitalului, din Cartierul Simeria si au securizat zona.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna,…

- Elevii lui Bogdan Andone au intrat mai devreme in vacanta, inainte de ultimul meci al anului. Cei de la ASU Politehnica s-au deplasat la Pitesti pentru duelul alb-violet cu FC Arges si s-au intors acasa doar cu experienta unei deplasari. Echipa banateana a fost invinsa cu 2 – 0, chiar daca,…

- Primaria Capitalei anunta ca au inceput lucrarile de consolidare si reabilitate a patru imobile considerate monument istoric, din Centrul Vechi al Capitalei, strada Blanari. Gabriela Firea a verificat cum se desfasoara lucrarile.

- G.Stoica, un tanar de 20 de ani din Petrești, comuna Vanatori, a murit in aceasta dupa amiaza la Spitalul Județean, unde a fost adus in stop cardio-respirator de echipajul unei ambulanțe. La Terapie Intensiva el a mai facut un stop și a murit. Tanarul a fost gasit langa o betoniera, in curtea…

- Zeci de interpreti indragiti de folclor vor evolua, miercuri, 6 decembrie, la Alba Iulia, in concertul extraordinar „Tezaur Folcloric – Cantec din suflet de roman”, eveniment cu un concept artistic unic realizat impreuna cu Televiziunea Romana si care va fi inregistrat si difuzat pe postul public de…

- Administrația Publica locala a municipiului Baia Mare continua seria evenimentelor cultural-artistice desfașurate cu ocazia inceperii sarbatorilor de iarna cu un concert ”Ca pe vremuri”. Pe scena amplasata in Centrul Vechi (str. Piața Cetații) vor concerta duminica, 3 decembrie, incepand cu ora 18:00,…

- vezi galeria Maize s-a deschis la inceputul lui noiembrie 2017 in mansarda unui (fel de) bloc cu doua etaje de pe eleganta strada Paris, aproape de Piata Dorobantilor. Poti sa o iei, la fel de bine, si ca pe o casa veche din Bucurestiul vechi, facuta fara imaginatie, sau cu economie la arhitect.…

- BRAVO LOR… O lecție utila de administrare chibzuita a banului public vine dintr-o comuna vasluiana, Gagești, acolo unde executivul local a reușit sa faca o construcție ampla, camin cultural și dispensar medical, cu toate utilitațile asigurate, doar cu bani din bugetul propriu. Surprinzator este faptul…

- Un restaurant din comuna botosaneana Mihaileni a fost grav avariat in urma unui incendiu izbucnit, miercuri, din cauza efectului termic produs de un frigider situat in bucataria unitatii,...

- Printre cei care o conduc astazi pe Cristina Stamate pe ultimul drum se numara si bunul sau prieten Alexandru Arsinel. "O vedeta autentica a acestui teatru, o artista care timp de 40 de ani si-a servit teatrul si publicul la cel mai inalt nivel artistic pleaca dupa o suferinta grea. A trait…

- Camera a fost ascunsa in tavanul unei cafenele Starbucks, fiind observata de client care a alertat poliția, in urma cu un an, scrie libertatea.ro. Abia acum, insa, autoritațile au dat publicitații imaginea suspectului, facand apel catre oamenii care il cunosc și catre acesta sa mearga la o secție…

- O noua direcție de control și Serviciul Euro 2020 vor fi inființate in cadrul Primariei Municipiului București, potrivit unui proiect de hotarare adoptat, astazi, de consilierii generali. Potrivit proiectului de hotarare, Directia Guvernanta Corporativa va asigura respectarea prevederilor Ordonantei…

- Doua persoane au fost ranite, marti, dupa ce o butelie a explodat la un restaurant din Pitesti. Cele doua victime, dintre care una era client al unitatii, au suferit arsuri. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca pompierii au fost alertati dupa producerea unei explozii…

- La Paris, vestitul targ de Craciun de pe Champs-Elysees nu va avea loc in aceasta iarna. Decizia luata de Primaria Parisului ramane in picioare in ciuda nemultumirii comerciantilor si a protestelor.

- Cinci copii cu varste cuprinse intre 9 si 14 ani au fost luati, in noaptea de duminica spre luni, cu Salvarea, dintr-un restaurant din Campina, dupa ce li s-a facut rau pentru ca au baut alcool. Minorii erau singuri la restaurant, transmite corespondentul Mediafax, scrie mediafax.ro.

- Cele mai frumoase Targuri de Craciun din lume. Pe lista, detinatii cu zboruri din Cluj Un site de travel a publicat un top al celor mai frumoase Targuri de Craciun din lume, iar o mare parte se fla in Europa, in destinatii catre care exista zboruri chiar din Cluj-Napoca. Stortorget julmarknad…

- Doctorita se afla in timpul liber si lua masa alaturi de un grup de cunostinte, in acelasi restaurant aflandu-se si fiul femeii decedate, care, potrivit IPJ Vaslui, s-a ridicat de la masa, i-a dat acesteia doua palme si i-a reprosat ca este vinovata de moartea mamei sale. "La sediul Politiei…

- In luna decembrie va fi deschis, in Centrul Vechi din Bucuresti, un hotel Hilton Garden Inn de patru stele, primul din acest brand al Hilton in Romania. Hotelul este amplasat intr-o cladire monument-istoric, situata langa Banca Nationala a Romaniei, careia i s-a pastrat fatada atat la interior, cat…

- WTA a publicat azi pe site-ul oficial un videoclip in care cateva dintre jucatoarele prezente la Turneul Campioanelor de la Singapore desemneaza tenismena cu cel mai puternic psihic din circuit. Cum au raspuns cinci dintre jucatoare: Jelena Ostapenko: "Cred ca Simona Halep, a caștigat o mulțime de meciuri…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Un nou medicament care "topește" grasimea din interiorul arterelor a fost testat de cercetarorii de la Universitatea Aberdeen. Pastila ar elimina principalele cauzele care duc la infarct sau accident vascular cerebral.

- Comercianții din Centrul Vechi al municipiului Bistrița se simt umiliți și neindreptațiți. Ei susțin ca acel cort instalat in zona are un impact negativ asupra vanzarilor. Mai mult, tarabele cu mancare ii impiedica sa mai deschida ușa magazinelor - mai ales unde se vand haine.

- In urma cu cinci ani Mihai Eleodor Mandreș a fost propus pentru postul de vicepreședinte al Eximbank care revenea PNL, dar a fost respins de Banca Nationala. El a fost secretar de stat in Ministerul Finațelor in 2014 timp de doua saptamani. In casa lui din București funcționeaza firma care opereaza…

- Tuncay Ozturk si-a facut bagajele si a parasit tara care i-a devenit a doua casa. Fostul sot al Andreei Marin si-a tinut fanii la curent cu fiecare pas pe care l-a facut de cand s-a urcat la bordul avionului care l-a dus peste ocean, intr-un superb oras din Statele Unite. Surprinzator, el inca lasa…

- Cum vor arata modelele Dacia peste 33 de ani? O intrebare la care incercam sa raspundem alaturi de Cristina Enciu, un tanar designer de 22 de ani care și-a imaginat liniile unui concept futurist sub marca Dacia: EF-Vision 2050.

- Intr-o lume in care imaginea circula cu viteza luminii devenind accesibila aproape instantaneu, numarul imens de fotograme realizate pe mapamond ne-ar putea induce ideea unui surplus de calitate pe masura cantitatii. Surprinzator sau nu, aceasta calitate pare a se ascunde sub muntele de poze. Tocmai…

- Hotel – Restaurant 4 stele, situat pe Calea Lugojului, angajeaza receptioneri, ospatari si cameriste. Conditii avantajoase. .Informatii la 0721.869.140 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida…

- Rezultatele IT Community Relocation Survey arata ca 77- dintre respondenti sunt deschisi la ideea de a se intoarce in tara, desi 43- sunt foarte putin sau deloc informati cu privire la evolutia sectorului IT din Romania. Dintre cei care nu iau in considerare revenirea in Romania, 40- sunt de parere…

- De fiecare data cand ai mers sa stai la o terasa in Centrul Vechi al Bucureștiului ai trecut, cel mai probabil, prin fața acestei cladiri. Acum, vila este scoasa la vanzare, iar prețul este mai mare decat te-ai aștepta. Actualii proprietari cer 4 milioane de euro pentru aceasta cladire de pe Lipscani,…

- Florin Caraiorgu a depus, pe data de 16.10.2017, la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, proiectul "Modificare AC nr. 483 17.04.2014 laquo;Amenajari interioare parter si etaj I alimentatie publica, transformare pod in mansarda, birouriraquo; prin amenajari si schimbare functiune in hotel si…

- Ilinca Vandici s-a trezit ieri la usa cu o echipa de jurnalisti de la o emisiune TV. Vedeta se pregatea pentru ceremonia de crestinare a fiului ei cu Andrei Neacsu, dar si pentru slujba oficiata cu ocazia cununiei religioase. Ei bine, prezentatoarea TV a dezvaluit in cadrul unui interviu motivul pentru…

- Manifestarile din cadrul Festivalului Castanelor continua si sambata, 14 octombrie, in Centrul Vechi al orasului. Pe langa concertele de la scena mare, in Piata Pacii se va desfasura si un program local pentru copii. Nu vor lipsi nici artificiile, care sunt programate pentru ora 22.00. Scena – Piata…