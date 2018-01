Review George Butunoiu: Iti vine sa vomiti de la mirosul de tigari

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Peking Duck e un restaurant chinezesc al Bucurestiului destul de bine asezat, deschis de mai multi ani, pe care unii il considera ca fiind printre cele mai bune restaurante cu acest specific, chinezesc, din oras. 0 0 0 0 0 0

- vezi galeria Sara Restaurant & more, sau Sara Pizza, cum l-am mai vazut numit, e o bacanie cu restaurant, dar una mare, mai mare decat cele mai multe pe care le-am vazut eu prin Bucuresti, facute dupa acest model preluat din Occident, si care prinde foarte bine si la noi. 0 0 0 0 0…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Raluca, soția lui Pepe, duce o viața lipsita de griji, singura ei preocupare parand sa fie sa iși creasca fetițele in cele mai bune condiții, sa fie mama perfecta pentru el. Dar, cu toate acestea, din cand in cand, iși rezerva timp și pentru ea.

- Cineva a amenajat Piata Amzei, au fost niste planuri indraznete acolo, dar se pare ca s-au oprit undeva pe la mijloc, asa cum era si de asteptat. Nu e cine stie ce aceasta piata, insa arata rezonabil. Vara, mai ales, gasesti un loc in care sa stai si sa te uiti la forfota centrului unei capitale…

- Nimic nu este mai delicios decat o portie de piept de pui crispy, insa nu putem merge de fiecare data la restaurant cand avem pofta de acest fel de mancare. Alternativa este sa o preparam acasa, cu ingrediente cat mai proaspete.

- 5ensi, citit "sensi", insa scris cu un 5 in loc de s, e cel mai nou restaurant al celor de la DonCafe, desi nu prea am vazut sa scoata aceasta apartenenta la grup in evidenta. Si asta cu toate ca businessul lor e de succes, DonCafe de la Piata Dorobantilor, cel putin, e unul dintre cafenelele-restaurant…

- The Ace, pe numele lui mai explicit "Restaurant, Pub & Bistro, Rooftop The Ace", e un restaurant mai nou al Centrului Vechi, pe Lipscani, aproape de ARCUB, in partea dinspre Biserica Sfantul Gheorghe al celebrei strazi. Au deschis pe la sfarsitul acestei veri. 0 0 0 0 0 0

- Incendiu in capitala. Un restaurant din sectorul Rașcani al capitalei, de pe strada Kiev, a fost cuprins de flacari. Este vorba despre un restaurant caucazian. La moment, cu focul lupta patru autospeciale.

- Blue Margarita e un restaurant cu bucatarie sud-americana, cu feluri de mancare din mai multe tari din America de Sud, grupate ca atare in meniu, de altfel. 0 0 0 0 0 0

- Daca te respecți, mergi la restaurant cu elicopterul! A facut asta primarul PSD din comuna Barna, care s-a dus sa manance la Lugoj și a facut senzație in... parcarea pensiunii. Dumitru Pecora a negat insa ca s-ar fi aflat in aparatul de zbor.

- Un oras intreg a fost surprins de momentul in care in parcarea unui restaurant de lux de la marginea Lugojului aterizeaza un elicopter. Din aparatul de zobor a coborat primarul din Barna, Dumitru Pecora, insotit de o bruneta si de alti barbati. Acestia au venit special cu elicopterul pentru a servi…

- Ordinea – se pare ca lucrurile care nu sint așezate la locul lor ne obosesc și ne irita. Vestea buna este ca ordinea poate fi pastrata cu un minim de efort zilnic, astfel ca pantofii, hainele, cosmeticele sa nu mai stea impraștiate prin casa, ci așezate la locul lor, dupa fiecare intrebuințare. Mirosul…

- Peisaj dezolant si un miros greu de imaginat in centrul Capitalei. Raul Dambovita, care traverseaza Bucurestiul, a fost secat din cauza unor lucrari in zona Piața Unirii. Insa, in lipsa apei, peisajul este dezolant. Sunt tone de gunoaie aruncate de oameni.

- O tanara din Braila a uitat intr-un restaurant din judetul Arges banii destinati achitarii avansului pentru un apartament. Femeia si-a dat seama ca nu mai are geanta in care se aflau 16.600 de euro abia la cateva ore dupa ce a parasit localul.

- Angajații unui restaurant din județul Argeș au gasit o geanta în care se erau peste 16.000 de euro și au predat-o Poliției, oamenii legii reușind, dupa mai multe ore, sa gaseasca persoana care o uitase și care era în stare de șoc. Potrivit purtatorului de cuvânt al Poliției Argeș,…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare a anunțat inca din anul 2012 ca a concesionat, pe o perioada de 99 de ani, un teren de 1,8 hectare in Madagascar, pe care intenționa sa construiasca bungalow-uri și un restaurant, reamintește agenția Mediafax. Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare a anunțat inca din anul 2012 ca a concesionat, pe o perioada de 99 de ani, un teren de 1,8 hectare in Madagascar, pe care intenționa sa construiasca bungalow-uri și un restaurant, reamintește agenția Mediafax. Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui…

- Liviu Varciu, tras in piept de colegii sai de emisiune. Artistul muncește in bucatarie, iar nea Marin și celelalte ajutoare ale sale se relaxeaza in restaurant. Eheee, pana aici ți-a fost, Varciule!

- La data de 23 decembrie a.c., ora 13.07, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați de catre o femeie, de 27 ani, din comuna Sihlea, cu privire la faptul ca in timp ce se afla in incinta unui restaurant din municipiul Focșani, i-au fost sustrase portofelul și un telefon mobil…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Magdalena Șerban, ucigașa de la metrou, iși juca banii la pacanel. Ba mai mult, cei care o cunosc pe femeie susține ca se intampla des ca aceasta sa manance la restaurant. Criminala de la metrou, arestata pentru 30 de zile. Tribunalul București a admis miercuri, 13 decembrie, cererea procurorilor, care…

- Fumul lichid a devenit foarte utilizat in ultimii ani pentru afumarea produselor din carne, a mezelurilor, scrie adevarul.ro. Este o substanta cu care se injecteaza atat membrana produsului din carne cat si interiorul acestuia. Fumul lichid potenteaza gustul, mirosul, da un aspect placut preparatelor…

- Specialistii au descoperit ca multe preparate din carne contin doar arome de fum si o serie de conservanti periculosi. Pentru a cistiga timp si bani, unii procesatori de carne folosesc fumul artificial in locul afumarii traditionale. Fumul lichid potenteaza gustul, mirosul, aroma si aspectul insa riscurile…

- Actorul Florin Calinescu a fost batut de antrenorul Cosmin Olaroiu, într-un restaurant. Episodul de acum câtiva ani si a fost relatat de Gigi Becali. Potrivit presei mondene, Cosmin Olaroiu l-ar fi agresat pe Florin Calinescu într-o cârciuma,…

- Un episod nefericit s-ar fi petrecut in urma cu cativa ani si a fost relatat de Gigi Becali. Potrivit presei mondene,A Cosmin Olaroiu l-ar fi agresat pe Florin Calinescu intr-o carciuma, asta dupa ce actorul a incercat sa-l ia la misto. Povestea a fost scoasa la lumina de finantatorul Stelei

- vezi galeria La incepultul lui noiembrie s-a deschis un minuscul bistrou pe strada mea, pe Andrei Muresanu, chiar la Piata Dorobantilor, in casa in care a locuit la al doilea etaj Jeni Acterian. Jeni Acterian statea la cealalta intrare, chiar din rond, cu geamurile catre parculet. Se cheama Petite…

- Chiar daca trece printr-un divort cu scandal, Maria Constantin nu-si neglijeaza cariera. Interpreta de muzica populara a sustinut un concert la Londra, pe 1 Decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. A

- Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciati cantareti de muzica de petrecere din Romania. Are o familie frumoasa, iar copiii ii calca pe urme. In special Adrian Jr. si Adriana, doi dintre urmasii sai. A

- vezi galeria Maize s-a deschis la inceputul lui noiembrie 2017 in mansarda unui (fel de) bloc cu doua etaje de pe eleganta strada Paris, aproape de Piata Dorobantilor. Poti sa o iei, la fel de bine, si ca pe o casa veche din Bucurestiul vechi, facuta fara imaginatie, sau cu economie la arhitect.…

- Traficul rutier va fi restricționat intre orele 4,00 — 16,00, cand va fi inchisa circulația pe axul central și banda I pe șos. Kiseleff, intre Piața Presei Libere și Arcul de Triumf, și benzile I și II pe șos. București-Ploiești, sensul de mers Piața Presei Libere catre Fantana Miorița, precum și…

- Radu Paraschivescu: „Exista doua motive pentru care am ales tema de astazi. Primul tine de convingerea gresita a unor patroni de localuri ca daca stiu cateva cuvinte in engleza, stiu engleza. Al doilea motiv se leaga de intrarea in aceste localuri a unor turisti care chiar stiu engleza si care, la citirea…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Desi pare banal, mersul la restaurant nu se face la intamplare, mai ales cand alegem sa si mancam. In “Codul bunelor maniere astazi” exista cateva reguli esentiale de la care nu trebuie sa abdicam pentru a nu deveni ridicoli.

- Marian Dima Orasul Busteni va gazdui una dintre cele mai inedite intreceri fotbalistice, in acest weekend fiind programat, in statiunea de la Poalele Caraimanului, un turneu cu invitati de marca in domeniul… gastronomiei! Asta pentru ca, la Busteni se va organiza prima ediție a Cupei “ Minifotbal Chef’s”,…

- Apar noi informatii cu privire la explozia produsa la un restaurant in Pitesti. Se pare ca doua persoane au fost ranite in urma exploziei. Acestea s-au ales cu arsuri in urma exploziei. Una dintre victime are arsuri la nivelul picioarelor, iar o a doua victima are arsuri pe fata si pe maini. …

- O butelie a explodat intr-un restaurant din Pitești. Este vorba de localul VERA din cartierul piteștean Frații Golești. In urma exploziei, o persoana a suferit arsuri. Intervine o autospeciala și un echipaj SMURD. Expolozia nu a fost urmata de incendiu.

- Cu toții am ramas cu mirosul de usturoi pe maini dupa ce am pregatit masa. Exista cateva trucuri pe care e bine sa le cunoști pentru a elimina mirosul: suc de lamaie sau oțet, frecarea mainilor cu sare sau chiar utilizarea de pasta de dinți. Insa, aceste trucuri nu funcționeaza in profunzime,…

- Radacina este partea cea mai valoroasa a hreanului nu numai din punct de vedere gastronomic, ci si medicinal. Este foarte bogata in vitamina C si B, dar si in minerale fier, potasiu,calciu, magneziu. Hreanul contine de 2 ori mai multa vitamina C decat lamaia, informeaza Agerpres.ro. Cercetarile au aratat…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- INCREDIBIL…Scene terifiante intr-un restaurant din municipiul Vaslui. Un medic al Spitalului Judetean Vaslui a reclamat faptul ca ar fi fost palmuit de fiul unei foste paciente, care a decedat la o luna dupa ce a fost supusa unei interventii chirurgicale. Medicul anestezist Ana Melinte a depus plangere…

- Oferta inedita in serviciile unui restaurant din Suceava – cafea și mic dejun gratuit, a doua zi, pentru cei care au consumat bauturi alcoolice și nu urca la volan, pentru a nu se pune in pericol pe ei ori pe ceilalti participanti la trafic.“Daca iti petreci seara in cafenea, la un pahar de vorba, ...

- Cum in ultima perioada pe raza judetului Suceava au avut loc foarte multe accidente rutiere, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, proprietarii unui restaurant din Suceava au luat decizia de a le oferi gratuit cafea si mic dejun clientilor care consuma bauturi alcoolice si isi lasa cheile la bar…

- STUPID…Un barbat de 67 de ani a fost descoperit intr-o balta de sange, lovit la cap, de clientii unui restaurant din municipiul Vaslui. S-a dat alarma si, in scurt timp, la fata locului au ajuns politistii si o ambulanta. Victima a fost luata de medici si transportata la spital pentru ingrijiri medicale.…

- Zona Romexpo din capitala se pregatește sa gazduiasca un important punct de atracție pentru companiile care sunt in cautarea unor spații incapatoare și exclusiviste pentru evenimentele pe care le organizeaza.

- Au imprumutat bani de la camatari, l-au convins pe Malone sa renunțe la organele propriu și acum au ajuns sa devina proprietarii unui local. Cum arata incaperea din care cei trei prieteni vor sa scoata bani? Precum locul in care s-a nascut mama Renatei

- Elena Basescu se pare ca a trecut peste amintirea fostului sot, Bogdan Ionescu, de care a divortat anul trecut si cu care are doi copii , si s-a afisat la bratele altui barbat. Este vorba de Catalin Tomata, un tanar de 25 de ani, patronul unui restaurant de fite din Capitala. Chiar daca diferenta de…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…