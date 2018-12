Review George Butunoiu: Cel mai bun kebab din Bucuresti?

Stiri pe aceeasi tema

- Marca britanica MINI are un nou dealer in București, compania locala Auto Cobalcescu, consacrata inca din 2009 ca fiind cel mai mare dealer din Romania, ca suprafața construita. Activitațile dealerului au fost concentrate pe marcile Dacia, Renault și Nissan, dar in timp a incercat sa comercializeze…

- Munca de mai bine de doi ani de zile a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava a fost rasplatita la doua dintre festivalurile din aceasta toamna. Producțiile „Kebab” și ”Pisici” au fost premiate. ”Kebab” a atras atenția juriului la Festivalul Dramaturgiei Romanesti Contemporane, editia a doua,…

- Vineri, 2 noiembrie, la ora 17.00, in cadrul evenimentului #frontuldecarte, va avea loc prezentarea romanului Conspirația femeilor, de Danuț Ungureanu. Evenimentul este gazduit de spațiul Piața Spaniei Gallery din București, strada Alecu Russo, nr. 13-19, etaj 7, sector 2. Intre participanți, se vor…

- Daniel Sorin Serbanescu este sef serviciu Licente si Programe de Transport in cadrul Autoritatii Rutiere Roman. El si a depus declaratia de avere la data de 5 iunie 2018. In anul 1999, a intrat in posesia unui teren intravilan de 79,21 mp, prin titlu de proprietate eliberat de Prefectura municipiului…

- Sambata si duminica, pe 6 si 7 octombrie, intre orele 11.00 si 23.00, pe strada I.L. Caragiale (segmentul str. Icoanei – strada Maria Rosetti) se organizeaza Block Party in District 40. De la ora 15.00, la Adevarul Live, vin Edmond Niculusca, presedintele ARCEN- asociatia care organizeaza evenimentul-…

- O banda suplimentara de circulație a fost deschisa pe strada București, tronsonul cuprins intre str. Lev Tolstoi – bd. Dacia, iar lucrarile de amenajare se vor incheia in zilele urmatoare.

- Romanii lucreaza tot mai mult cot la cot cu roboții industriali avansați, iar aceștia pot fi gasiți atat in fabrica de incuietori inteligente Assa Abloy din București, cat și la uzina Dacia din Mioveni sau la Fabrica de Combustibil Nuclear deținuta de Nuclearelectrica. Acești roboți sunt similari cu…