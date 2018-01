Review George Butunoiu: Ce le mai place oamenilor sa viseze si sa inventeze personaje iconice din nimic...

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest de amploare este programat sambata in București. Oamenii sunt așteptați in Piata Universitatii, apoi urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA). News.ro…

- A ieșit din fotbal in urma cu patru ani, dupa ce-a pierdut șefia Ligii Profesioniste. Dragomir, 71 de ani, face acum recenzia fotbalului romanesc: "A fost revitalizat de Hagi! Daca Hagi nu era, se alegea praful pana acum. Nu știu daca eram sub Malta, dar aveam șanse mari". ...

- Cu siguranța toți ne amintim de serialul de comedie Academia de Poliție, (Police Academy, 1984), dar mai puțin știm ca in spatele camerelor de filmat, atat ca regizor, cat și ca scenarist, s-a aflat Hugh Wilson. Hugh Wilson a murit la sfarsitul saptamanii trecute, fiind grav bolnav, la domiciliul sau…

- Trebuie sa recunoașteți ca, prin comparație cu smardoiala dintre Carmen Dan și Tudose, certurile dintre Basescu și Ponta, de acum cațiva ani, pareau dueluri rafinate, intre doi intelectuali de remarca, gen Marquez și Vargas-Llosa. De cateva zile, scena politica a țarii pare sa se fi transformat intr-o…

- Grijile oamenilor de afaceri pentru 2018: Inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu ingrijorare evolutia economica din 2018, arata barometrul semestrial privind perspectivele economiei Keysfin. Potrivit…

- Antonia, imbracata in hainele lui Alex Velea. Artista a postat o imagine pe contul de socializare și le-a marturisit fanilor ca ii place sa poarte imbracamintea iubitului ei. Antonia a facut publica o fotografie in care apare imbracata cu treningul portocaliu al lui Velea. Aceasta a și scris și un mesaj…

- In Germania, rata somajului a scazut pana la un nivel record, numarul oamenilor fara loc de munca fiind in scadere constanta in ultimele sase luni ale anului 2017, reflectand o dezvoltare din ce in ce mai mare pentru tara condusa de Merkel. Acest nivel de dezvoltare ar putea impinge nivelul salariilor…

- Gigi Becali anunța ca mai mulți oameni din fotbal i-au transmis ca FCSB nu mai are nevoie de intariri in aceasta iarna și ca roș-albaștrii pot lua cu ușurința titlul chiar și cu lotul actual. Patronul de la FCSB susține ca iși mai dorește și alți jucatori la echipa, in ciuda mesajelor primite. "Eu mai…

- vezi galeria Am vazut trei localuri cu numele Nuba in Bucuresti, pana acum: Nuba din Grigore Gafencu, in Village Francais, despre care scriu acum, cafeneaua Nuba din Beller si terasa Nuba din Herastrau. 12 12 0 12 0 0

- Victor Ponta a facut o serie de dezvaluiri, referindu-se la o discuție pe care a avut-o cu fiul sau. „Nu imi place sa pierd” i-a spus acestuia fostul premier, vorbindu-i și despre modurile in care incearca sa se mențina mereu tanar.

- Un grup de parlamentari USR i-au transmis o scrisoare deschisa fostului premier Dacian Cioloș, prin care îl invita sa intre în USR ”acum, cât nu e prea târziu”, sustinând ca ”România este pusa în genunchi si nu este acum momentul de…

- Aproximativ 100 de angajați Sodexo Romania s-au implicat, in aceasta perioada, ca voluntari, in acțiunile grupului. Cațiva dintre ei sunt din Timișoara, unde ii ajuta pe copiii și adolescenții din oraș sa faca primii pași spre a descoperi echilibrul intre alimentație, ecologie și dezvoltare sustenabila.…

- Joi, 21 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Petrus (8 ani) va dezvalui câteva dintre secretele și obiceiurile celebrului sau tata, fostul prim-ministru al României, Petre Roman. De pilda, Petrus va spune ca tatal sau are obiceiul sa stinga toate…

- Majoritatea oamenilor cheltuiesc în medie 70% din bani pe locuinta, transport si mâncare. „Daca reusesti sa cheltuiesti mai putin în aceste trei directii atunci poti strânge mai multi bani”, spune Grant Sabatier, un tânar de 30 de ani devenit milionar…

- CAPRICORN Nu dai amanare la alarma si te ridici din pat la aceeasi ora in fiecare dimineata, avand o ordine a actiunilor de la care nu te abati. De asemenea, esti fan uniforma in ceea ce priveste hainele cu care te imbraci. Rutina ta ideala consta in lasarea in ordine a lucrurilor.…

- Simona Halep a colaborat cu un mental coach, inclusiv in sezonul 2017, dar constanteanca a hotarat sa renunte la sesiunile de antrenament mental. Desi admite ca un astfel de om este foarte important in staff-ul unei jucatoare de tenis, Simona doreste sa lucreze pe cont propriu. Simona nu…

- In urma cu doua zile, un barbat a sunat la 112 denunțand faptul ca un caine a fost impușcat in curtea unui imobil din Bocșa. Polițiștii l-au identificat ieri pe autor, acesta fiind cercetat acum pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de arma fara drept, legea protecției animalelor…

- Jessica Chastain, una dintre marile vedete de la Hollywood, nu ezita sa vorbeasca despre teme delicate precum reprezentarea femeii in industria filmului, un aspect care, in opinia sa, nu a fost tratat cu rigurozitate. "Reprezentarea femeii in cinematografia actuala nu s-a facut cu acuratețe",…

- Douazeci de galateni care si-au dorit din tot sufletul sa devina voluntari la Politia Locala si-au implinit acest vis, iar de curand au avut ocazia sa participe si la primele misiuni in strada. Sunt oameni obisnuiti, din toate categoriile sociale, iar printre ei se numara un inginer de 40 de ani, o…

- Cei mai bogați 300 de romani dețin o avere cumulata de 23 de miliarde de euro, echivalentul a o șeptime din PIB-ul Romaniei, potrivit Top 300 Capital. Averea acestora a crescut in ultimul an cu 6,2%, fața de anul trecut, unii dintre ei reușind salturi uriașe de avere de la un an la altul, alții reintrand…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a acuzat duminica pe oamenii de afaceri turci care isi trimit averile in strainatate de "tradare" si a asigurat ca nu va autoriza astfel de demersuri, relateaza AFP."Aud ca unii oameni de afaceri incearca sa-si trimita averile in strainatate.Le spun…

- Ai fluturi in stomac și simți ca te-ai indragostit? Iți place de el, dar nu știi daca și lui ii place de tine? Acestea sunt doar cateva intrebari pe care și le pun femeile la inceputul unei relații.

- Sute de oameni cu probleme cardiace sunt nevoiți sa aștepte și cate doi ani pentru a fi operati. Intervenții de acest gen se fac doar la Spitalul Republican "Timofei Moșneaga", unde este singura secție de stat specializata.

- Oana Zavoranu a facut un gest incredibil. Bruneta si-a donat hainele de firma, pantofii de mii de euro si accesorile extravagante, iar doritoarele nu au fost deloc putine. Deși a fost impresionata de o fetița care a luat un urs mai mare decat ea, vedeta recunoaște ca nu ii plac deloc copiii.

- Coaliția PSD-ALDE a inceput lupta impotriva Justiției și a președintelui Klaus Iohannis. Nu exista oameni ai așa-zisului stat paralel, cum spun Dragnea, Neacșu sau Tudose, ci doar persoane de care PSD vrea sa scape cat mai repede. In primul rand, coaliția ticaloasa PSD-ALDE vrea sa scape de procurorii…

- Targul de carte imi place si nu-mi place. Imi place pentru ca la Romexpo isi lanseaza cartile si se intalnesc scriitori consacrati si debutanti. Talentati si netalentati. Asa se impart scriitorii, in talentati si netalentati, nu in onorabili si nefrecventabili, pentru ca posteritatea nu tine cont de…

- Islanda este aruncata parca de zei undeva singura, departe de Europa si de America totodata. Si totusi, aceiasi zei i-au daruit o natura, bucatica rupta din rai, similara cu nimic din ce ajungi sa vezi pe Batranul Continent spre exemplu. Pe scurt, Islanda este o tara unde ghetarii „nepasatori si reci“…

- Operele de arta romana reprezentand zeitați și personaje mitologice din colecția Muzeului Național al Unirii (MNU) Alba Iulia vor fi valorificate prin tehnologie moderna, respectiv prin digitizarea in 3D. De asemenea, publicul nevazator va avea acces la acest patrimoniu, grație unor replici care vor…

- In urma cu aproape o luna, Stela Popescu era umilita de cel mai aprociat actor al tinerilor! Mihai Bendeac a reacționat exterm de nepotrivit, dupa ce Stela Popescu a spus ca nu-l place. "Mie nu imi place Mihai Bendeac deloc, deși il socotesc un baiat foarte talentat. Nu-mi place drumul acesta pe…

- Incinta unui bloc din cartierul Nicolina a fost transformata pret de cateva minute intr-un ring, duminica dupa-amiaza. Un caine extrem de agresiv, dintr-o rasa periculoasa, a nenorocit un biet maidanez, chiar sub ochii stapanului. Oamenii din zona, martori la incident, nici nu au inteles ce se intampla.…

- Romania has recorded this year historic records in nine crops, which shows the size of the potential that we have, Agriculture and Rural Development Minister Petre Daea stated on Monday, at a debate on the Romanian village, that takes place at the Romanian Academy. "This year, historic records…

- Unele persoane publice considera ca referendumul de duminica este o necesitate pentru Chisinau, iar altii spun ca avem de a face cu o provocare socialista. Duminica, 19 noiembrie, va avea loc referendumul, privind revocarea din functie a primarului general al mun. Chișinau, Dorin Chirtoaca.…

- Banii vor putea fi spalati de microbi si infectii. Un inventator roman a creat un aparat de sterilizare a bancnotelor in urma caruia acestea raman intacte si curate. Acest sistem este util pentru a reduce din virusi si bacterii.

- Cati oameni cunoasteti care adora sa curete WC-uri? Probabil putini sau niciunul. De aceea, o companie a inventat SpinX, un robot care se ocupa de aceasta sarcina. Dispozitivul arata ca un capac mai mare de toaleta. SpinX foloseste un brat rotativ si jeturi de apa, detergent si aer comprimat pentru…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, este primul membru al Guvernului care lanseaza o solutie in cazul urșilor care vin in localitați, dupa hrana. "Urșii trebuie impușcați. Omul este cel care trebuie protejat".

- Cercetatorii au descoperit ca subiectii carora le plac dulciurile sunt mai agreabili, adica sunt mai cooperanti, prietenosi si plini de compasiune. O alta intareste aceste descoperiri, astfel persoanele care se dau in vant dupa dulciuri sunt mai predispuse sa-si ajute semenii, comparativ cu cei care…

- Ani de zile, un serviciu ILEGAL de ambulanta a crescut si a inflorit chiar langa serviciul public. Condusa de un angajat al institutiei, firma a avut o cifra de afaceri de peste 100.000 de lei.

- Eric de Oliveira (31 de ani) a vorbit despre negocierile pe care le-a purtat in vara cu Dinamo si despre modul in care a ajuns la Viitorul. "Apoi am avut o discutie cu Danciulescu: «Eric, imi place de tine, te apreciez, sa vorbesc cu antrenorul». Apoi mi-a zis, «Eric, te place antrenorul, trebuie sa…

- Medicul Razvan Constantinescu este din nou in centrul unor constroverse. Fostul director al Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, reușit sa starneasca revolta oamenilor, dupa ce a anuntat pe Facebook ca nu-i va trata pe pacientii despre care afla ca au fost in Piata Victoriei la proteste.…

- Românilor a început sa nu le mai fie frica de card și nu își mai golesc conturile în ziua de salariu. Conform datelor BNR, în România sunt peste 16 milioane de carduri emise, dintre care 12 milioane sunt carduri active. Deși volumul retragerilor continua…

- Majoritații covarșitoare a oamenilor le plac fructele. Mulți oameni prefera și pizza. Dar combinația celor doua poate avea rezultate controversate. Pe parcursul anului trecut, problema servirii pizzei cu ananas a fost dezbatuta in toate mediile. Acum, pe Twitter, o alta intrebare a aparut recent:…

- Frica de numarul 13 isi are originea in mitologia nordica. 12 zei au fost invitati sa ia masa la Valhalla, o magnifica sala de banchet din orasul zeilor, Asgard. Loki, Zeul Conflictului si al Raului, a stricat petrecerea, crescand numarul participantilor la 13, scrie antena3.ro.

- Elena Udrea este una dintre cele mai controversate personaje din lumea politica romaneasca. Și, parca ca un facut, intalnirile ei dau de gandit celor care o vad, cu atat mai mult cu cat se petrec ca in filmele americane care zugravesc viața unor personaje controversate.

- Nepotrivire de generații? Artista cu ștate vechi de plata in ale umorului, Stela Popescu se pare ca nu gusta prea mult glumele generațiilor mai tinere. Intr-un interviu acordat la DC News Live, marea actrița, a declarat: „Mie nu imi place Mihai Bendeac deloc, deși il socotesc un baiat foarte talentat.…

- Cercetatorii spun ca alcoolul afecteaza functiile motorii si cognitive, dar creste increderea in sine si reduce anxietatea sociala. Ceea ce ne ajuta sa purtam mai usor conversatii in limbi straine cu alte persoane.

- Invitata la DCNews Live, Stela Popescu spune ca nu il apreciaza pe Mihai Bendeac pentru stilul de umor, motivand ca oricine ar putea sa faca astfel de lucruri. „Mie nu imi place Mihai Bendeac deloc, deși il socotesc un baiat foarte talentat. Nu-mi place drumul acesta pe care l-a luat. Orice prost de…

- Nu a oprit in trafic la semnalul agenților și apoi a lovit mașina Poliției intr-un accident la Constanța. E pațania unui student strain care le-a oferit oamenilor legii o explicație halucinanta pentru pagubele pe care le-a propus. Tanarul, care este student la Medicina, a marturisit ca s-a panicat atunci…

- Inainte sa se casatoreasca cu Andra, Catalin Maruta a recunoscut care a fost femeia de care se indragostise. Prezentatorul a recunoscut ca o aprecia foarte tare pe Cristiana Bota, fosta prezentatoare tv si mama celui mai bun prieten al lui Maruta.