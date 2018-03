Review George Butunoiu: Cantina greceasca de la Piata Domenii

Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul a trecut de la zapada „portocalie” la zapada neagra. Astfel, mormanele de zapada neagra ramase pe strazile Bucurestiului ne arata cat de poluata este aceasta Capitala care se vrea... Source

- Gabriela Firea, primarul Bucurestiului, a criticat decizia edilului Sectorului 5, Daniel Florea, de a tine scolile deschise vineri, in ciuda viscolului anuntat de ANM, scrie Ziare.com. 71 71 0 71 0 0

- Alina Sudriu, fondatoarea businessului Grace Couture, care detine doua cofetarii in Bucuresti, estimeaza afaceri de 1,6 milioane de euro in 2018, dupa ce a finalizat anul trecut cu 1,2 mil. euro. Rezultatele re­flec­ta atat vanzarile din cofetarii, cat si ve­ni­turile obtinute din prajiturile li­vra­te…

- vezi galeria Trei e un restaurant nou al Bucurestiului, deschis in noiembrie 2017 pe Calea Calarasilor, unde inainte a fost multi ani un restaurant libanez, Tarbush, chiar peste drum de alte doua restaurante din zona, despre care am scris deja: Tripoli si Terra e Mare. 0 0 0 0 0 0

- Zeci de mii de oameni se inghesuie, in fiecare dimineața, pentru a ajunge la munca, in Pipera. Campania #salvatipipera este o inițiativa a cotidianului Libertatea , susținuta de Trustul de Presa Ringier Romania, prin care se trage un semnal de alarma cu privire la adevaratele probleme din Pipera. Sunt…

- vezi galeria Il Destino a ajuns un restaurant cunoscut al Bucurestiului - cel putin in partea aceea de oras vechi, cu mult farmec si spiritualitate din jurul maiestuoasei Biserica Sfantul Silvestru, cunoscuta oricarui bucurestean, in special datorita parintilor Galeriu: bunicul, plimbandu-se agale…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unor infractiuni de furt si tentativa de furt, din incinta unei societati comerciale, politistii formatiunii Investigatii Criminale din cadrul Politiei Statiunii Mamaia, impreuna cu cei ai Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta, au…

- Zona Barbu Vacarescu - Pipera intra intr-o noua etapa de dezvoltare, transformandu-se in Hubul Metropolitan de Nord al Capitalei, cu investitii de un miliard de euro, dupa ce initial se parea ca si-a atins potentialul iar dezvoltatorii se orientau catre alte cartiere, se arata intr-o analiza remisa…

- Clujul elogiat in celebra revista Vogue: Umbra lui Dracula spulberata prin galeriile de arta și viața de noapte vibranta a orașului Celebra publicație americana s-a transformat, in ultimul sau numar, intr-un adevarat și neașteptat ghid turistic al Clujului. Într-un articol amplu, Vogue descrie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus vineri ca nu a trecut inca termenul pe care si l-a dat pentru a vedea daca proiectele Bucurestiului sunt importante pentru Executiv, potrivit Agerpres.

- vezi galeria Putini stiu acum cine a fost Mobra, inca si mai putini cine a fost Mobra Hoinar, pentru ca aceasta din urma, versiunea minimalista a Mobrei, a iesit in lume cu putin timp inainte de Revolutie si abia daca au apucat cativa oameni sa le vada. 3 3 0 3 0 0

- PNL București cere demiterea șefului de la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement. Liberalii spun ca directorul nu are competențele necesare pentru a conduce ALPAB. In plus, directorul este suspectat de delapidare. PNL București solicita demiterea șefului de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca va demisiona din toate functiile din partid daca problemele grave ale Bucurestiului nu isi vor regasi o rezolvare "intr-un timp rezonaibil", spunand ca nu ii folosesc functiile din…

- Inginer, industrias, proprietar si om politic liberal (PNL) deputat de Muscel, ajutor de primar, iar mai tarziu, in timpul ocupatiei germane din Primul Razboi Mondial, primar al Bucurestiului, Ioan A. Dobrovitz (1853-1926) a avut o cariera tumultuoasa si o viata pe masura. O teribila tentativa de crima…

- Durata contractului este de 123 luni, din care 15 luni perioada de executie si 108 luni perioada de notificare a defectiunilor - garantie conform duratei ofertate.Contractul va fi semnat dupa terminarea perioadei de depunere a contestatiilor sau dupa solutionarea contestatiilor, daca va…

- vezi galeria Cred ca Luna Cafe & Bistro se straduie in ultima vreme sa se pozitioneze mai clar pe harta localurilor boeme ale Bucurestiului, si cred ca foarte bine face, pentru ca are tot ce-i trebuie pentru a fi primita in aceasta comunitate: e in Bucurestiul vechi, cu farmec, cu poezie, cu…

- Lucian Șova, ministrul Transporturilor, a anunțat miercuri, in Parlament, ca nu iși imagineaza nicio clipa ca Bucureștiului sa-i fie anulat dreptul de a organiza Campionatul European din 2020 pentru ca nu are o legatura de cale ferata intre Otopeni și București. "(...) inainte de 2020, Campionatul european,…

- Vestea ca Elena Basescu este insarcinata a treia oara, a luat prin surprindere lumea mondena din Romania. Se știa deja ca ea are o relație cu un tanar de 25 de ani, Catalin Tomata. Se pare ca diferența de varsta – Elena are 37 de ani – nu este o problema pentru cei doi și nici Catalin nu se considera…

- Deputatii au fost provocati de senatori la o partida de fotbal, care ar urma sa aiba loc marti seara pe unul dintre terenurile sportive ale ASE, senatorul PSD Emanoil Savin precizand ca vor fi doua reprize a cate 30 de minute, iar a treia, ”Procesul etapei”, va fi ”la restaurant”.

- Traficul rutier este blocat, miercuri seara, pe bulevardul Dacia din Capitala, intre Calea Dorobanti si strada Polona, din cauza unui copac cazut pe reteaua de contact a troleibuzelor si pe o conducta de gaze.

- Maine, de Ziua Indragostitilor, incepand cu ora 10.00, fostul primar al Bucurestiului, Viorel Lis va fi ofiter de stare civila pentru toti cei care vor sa se casatoreasca, fie pentru doar 24 ore! A

- Astazi se joaca la Uniunea Europeana o finala de etapa. România a fost reclamata de catre români ca încalca normele statului de drept prin noile legi ale Justiției. Și urmeaza sa fie crucificata. În vorbe sau chiar prin proceduri concrete. Iar promotorii schimbarilor legislative…

- Gastronomika e unul locurile (si localurile) cu farmec si cu poezie ale Bucurestiului vechi, cu atmosfera din alte vremuri, cu gradina cu vita de vie si cu pisici, si toate acestea in aproape de centrul Bucurestiului, pe la Piata Gemeni, unde cu greu iti mai poti imagina, acum, ca exista inca asa…

- Omul de afaceri roman de origine iraniana Ali Madadi (55 de ani), proprietarul comerciantului de autovehicule Radacini Motors, a demarat recent lucrarile de constructie la primul sau proiect imobiliar, in cel mai fierbinte punct de pe harta Bucurestiului.

- Planul de acțiuni pe anul 2018 pentru persoanele beneficiare de ajutor social și/sau alocații lunare de hrana la Cantina de Ajutor Social Ploiești va fi supus la vot, marți, in ședința Consiliului Local Ploiești. Documentul stabilește unde vor presta activitați beneficiarii acestui tip de ajutoare…

- Am vrut sa merg mai demult la Gallo Nero sa vad ce mai e nou la ei, mai ales ca sunt aproape de mine. Mai fusesem acolo, am si scris despre ei. Cand sa intru, un fum de nedescris, toata lumea fuma pe terasa inchisa ermetic, si ca sa intri in salon, in care presupuneam ca nu se fumeaza, totusi, trebuia…

- El Pato e fostul restaurant Chez Marie de la Gradina Icoanei, vizavi de Biserica Anglicana "Invierea Domnului" si de rectoratul Universitatii de Medicina de pe Donisie Lupu. Au fost doi asociati la Chez Marie, care au luat-o pe carari diferite in viata, la un moment dat, unul dintre ei…

- Olio este un restaurant in care se fumeaza, strada Clucerului, de unde incepe Nicolae Racota. Primul restaurant deschis acolo a unul de carne, in urma cu cativa ani. Cred ca i-a urmat un altul, tot pentru scurt timp, inainte de Olio, dar nu sunt sigur. Olio pare sa-si fi gasit locul, si da semne…

- Clujul, cel mai dorit oraș pentru mutare in 2018. Tendințele imobiliare ale anului Marile companii vor viza in acest an extinderea sau inființarea unor birouri in afara capitalei, iar Cluj-Napoca va fi cel mai accesat dintre orașele principale ale Romaniei, alaturi de Timișoara și de Iași, prognozeaza…

- Oana si Viorel Lis au ajuns din nou la cutite dupa ce blonda a anuntat ca ii scoate la vanzare hainele fostului edil al Capitalei. Fostul primar al Bucurestiului a marturisit ca se simte umilit si a dezvaluit de ce vine mereu la TV cu sotia lui.

- Peking Duck e un restaurant chinezesc al Bucurestiului destul de bine asezat, deschis de mai multi ani, pe care unii il considera ca fiind printre cele mai bune restaurante cu acest specific, chinezesc, din oras. 0 0 0 0 0 0

- Amalia Enache locuieste intr-o mansarda alaturi de fiica ei. Iata cum arata casa! Amalia Enache locuieste in Bucuresti intr-o mansarda a unei vile aflata in centrul Bucurestiului. Si nu de ieri de azi, ci din 2000 de cand s-a mutat de la Timisoara in Bucuresti pentru a lucra la Pro TV. Prezentatoarea…

- Se spune ca intelepciunea vine odata cu varsta. Noi credem, insa, ca ea vine odata cu experientele pe care le acumulezi. Nu cunostintele si informatiile dobandite te maturizeaza, ci acele trairi care te invata sa descoperi, piesa cu piesa, puzzle-ul inedit al personalitatii tale. Te invitam intr-un…

- Spitalul Metropolitan ar urma sa fie realizat pe un teren de pe soseaua Pipera aflat in prezent in administrarea RATB, conform unei alte propuneri supuse atentiei CGMB. Azi, Primarul Gabriela Firea a solicitat votul consilierilor generali, facand apel la Orban și Bușoi pentru votul PNL. Cristian…

- Cineva a amenajat Piata Amzei, au fost niste planuri indraznete acolo, dar se pare ca s-au oprit undeva pe la mijloc, asa cum era si de asteptat. Nu e cine stie ce aceasta piata, insa arata rezonabil. Vara, mai ales, gasesti un loc in care sa stai si sa te uiti la forfota centrului unei capitale…

- Emoții mari pentru cei prezenți la un eveniment in momentul in care Felicia Filip a urcat pe scena. Soprana a fost invitata pentru a-i inmana lui Alexandru Arșinel titlul de cetațean de onoare, iar in momentul cand a urcat scarile, ea s-a impiedicat fiind gata sa cada pe scena. Toți cei prezenți s-au…

- Un incendiu a izbucnit in dimineata zilei de duminica, 14 ianuarie, pe teritoriul unui complex de agrement de pe strada Mihai Eminescu, orasul Glodeni. La fata locului au intervenit patru autospeciale. Conform primelor informatii, focul a mistuit o parte din local si o baie cu aburi.

- 5ensi, citit "sensi", insa scris cu un 5 in loc de s, e cel mai nou restaurant al celor de la DonCafe, desi nu prea am vazut sa scoata aceasta apartenenta la grup in evidenta. Si asta cu toate ca businessul lor e de succes, DonCafe de la Piata Dorobantilor, cel putin, e unul dintre cafenelele-restaurant…

- Treiul acela din coada numelui restaurantulu Naser 3 de pe Matasari ma face sa cred ca mai sunt inca doua restaurante naser in Bucuresti, daca nu chiar si mai multe. De primul stiu, era, sau poate ca este in continuare, vizavi de Piata Domenii. Al doilea a fost pe Bulevardul Carol, in fata fostului…

- The Ace, pe numele lui mai explicit "Restaurant, Pub & Bistro, Rooftop The Ace", e un restaurant mai nou al Centrului Vechi, pe Lipscani, aproape de ARCUB, in partea dinspre Biserica Sfantul Gheorghe al celebrei strazi. Au deschis pe la sfarsitul acestei veri. 0 0 0 0 0 0

- Blue Margarita e un restaurant cu bucatarie sud-americana, cu feluri de mancare din mai multe tari din America de Sud, grupate ca atare in meniu, de altfel. 0 0 0 0 0 0

- Trecuse Marele Razboi de ceva ani, asa ca Bucurestiul capata noi forme, zgomote si arome, iar viata avea un ritm nou. Se traia dupa buget, dar Capitala se civiliza si incepea sa semene cu alte orase europene importante ale vremii. La 1927, in "Micul Paris" traiau putin sub 500.000 de oameni, orasul…

- Vila de lux a lui Giga Hagi dintr-un cartier de lux de la marginea Bucurestiului a fost pradata de hoti in perioada sarbatorilor de iarna. In acest caz este anchetata firma de paza care avea ca obiectiv de paza locuinta fostului fotbalist. Din primele informatii "regelui" i s-au sustras doua ceasuri,…

- Adelina Pestrițu este, cu siguranța, o femeie fericita. Iar dovada cea mai bune este adusa de imaginile pe care paparazzii Spynews.ro le-au facut in urma cu cateva seri, senzuala vedeta TV fiind surprinsa in ipostaze care spun totul despre sentimentele pe care le impartașește cu iubitul ei.

- Imediat au aparut eorii potrivit carora ar fi vorba despre un meteorit, fie un obiect care se dezintegreaza in aer, deasupra Capitalei. "Eram la o plimbare in parcul Moghioros si sotia mi-a aratat pe cer o... prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am…