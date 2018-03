Review George Butunoiu: Cand nu te intreaba nimeni daca bei un pahar cu vin intr-un wine bistro

Stiri pe aceeasi tema

- Beti cate un pahar cu suc de patrunjel in fiecare zi, timp de trei saptamani, iar grasimile din organism vor fi arse mult mai rapid. Mai mult, chiar si hepatita poate fi combatuta daca veti bea zilnic un pahar de suc de...

- Un neamt vine sa studieze in Romania si se imprieteneste cu un roman. Dupa ce isi termina studiile, il invita pe roman la el acasa. Romanul ramane uimit cand vede o casa frumoasa, cu Mercedes la scara si il intreaba cum de a reusit in asa putin timp sa se imbogateasca. – Vezi podul ala? zice neamtul.…

- Directorul sportiv al CFR Cluj, Bogdan Mara, l-a criticat, luni, pe oficialul FCSB Mihai Stoica, spunand ca “abereaza foarte mult in ultima vreme” si ca nu face altceva decat sa puna presiune. “Mihai Stoica abereaza foarte mult in ultima vreme. Intreaba cine sunt eu. Eu sunt director sportiv la CFR…

- vezi galeria Putini stiu acum cine a fost Mobra, inca si mai putini cine a fost Mobra Hoinar, pentru ca aceasta din urma, versiunea minimalista a Mobrei, a iesit in lume cu putin timp inainte de Revolutie si abia daca au apucat cativa oameni sa le vada. 3 3 0 3 0 0

- Jennifer Lawrence continua sa demonstreze ca este o actrita fara inhibitii. Desi nu a castigat nimic, vedeta de 27 de ani a reusit sa fie din nou in lumina reflectoarelor la gala premiilor Oscar din acest an. Actrita a fost surprinsa cum trece peste scaune cu un pahar de vin in mana si isi cauta locul…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a declarat, la B1TV, ca dincolo de relatia institutionala pe care o avea cu fostul director SRI George Maior, exista si o relatie mai putin formala, cu discutii „la un trabuc si un pahar de whisky".

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a vorbit pentru un post de televiziune despre relatiile dintre SRI si institutia pe care a condus-o si a spus ca avea o relatie personala cu seful SRI, uneori discutiile avand loc intr-un cadru informal, la un trabuc si un pahar de whisky. „Intotdeana discutiile aveau…

- vezi galeria Funky Resto-Bar e localul din centru al celor care au Funky Lounge Herastrau, clubul despre care am scris deja, pe un ponton de pe Lacul Herastrau, care se inchide in septembrie, pana cand vine din nou caldura, anul urmator. 2 2 0 2 0 0

- vezi galeria Vacamuuu 2, cunoscut si ca Vacamuuu GWT, adica Vacamuuu de la Globalworth Tower din Floreasca, langa Promenada Mall, e al doilea restaurant steakhouse al celor care au deschis primul Vacamuuu in Piata Floreasca, acesta al doilea deschis cam de vreun an. 6 606 00

- Dezbatere electorala cu scantei la o televiziune din Federatia Rusa. Doi candidati la alegerile prezidentiale, Vladimir Jirinovski si Ksenia Sobchak, fosta jurnalista, s-au certat in cadrul unei emisiuni difuzate in direct, informeaza Meduza.io.

- Candidatul la functia de presedinte al Federatiei Ruse Ksenia Sobciak a aruncat un pahar de apa pe contracandidatul sau Vladimir Jirinovski, lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia. Incidentul a avut loc in timpul dezbaterilor la postul de televiziune „Rossia 1”.

- Polițiștii din cadrul Secției Rurale Cotești au fost sesizați, in cursul serii de marți, in jurul orei 22:26, cu privire la faptul ca in comuna Urechești, un barbat in varsta de 30 de ani ar fi fost victima unei agresiuni. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca intre victima…

- Printre problemele Germaniei si ale Europei, Angela Merkel isi gaseste timp sa se intereseze si de cariera Simonei Halep. Dezvaluirea a fost facuta de presededintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, in cadrul ceremoniei in care liderul mondial a primit titlul de cetatean de onoare al Capitalei.

- O mulțime de doamne și domnișoare sunt fascinate de parul ei lung și stralucitor, pentru ca multe doar viseaza sa arate ca ea. Vorbim despre prezentatoarea Corina Caragea, care le spune romanilor in fiecare seara care sunt cele mai proaspete știri sportive. Corina susține ca toata lumea o intreaba care…

- Scenariul inchiderii școlilor din județul Buzau – oricat de bine ar suna pentru cei mai mulți dintre elevi – este, cel puțin in acest moment, unul nerealist. In primul rand, pentru ca o asemenea masura se ia doar in situații excepționale, iar fenomenele meteo prognozate in județul Buzau chiar nu impun…

- vezi galeria Cred ca Luna Cafe & Bistro se straduie in ultima vreme sa se pozitioneze mai clar pe harta localurilor boeme ale Bucurestiului, si cred ca foarte bine face, pentru ca are tot ce-i trebuie pentru a fi primita in aceasta comunitate: e in Bucurestiul vechi, cu farmec, cu poezie, cu…

- Anunțul de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este „o furtuna intr-un pahar cu apa”, considera analistul politic, Cozmin Gușa. Acesta nu s-a sfiit sa il atace dur pe Tudorel Toader, spunand despre ministrul Justiției ca este „un servitor politic”.

- Judecatorii Tribunalului Gorj au decis, vineri, arestarea pentru 30 de zile a lui Alexandru-Cristofer Laza, un tanar de 22 de ani din Tg-Jiu, sub acuzația de tentativa de omor. „Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat ca in seara zilei de 15 februarie 2018, in jurul orelor 22,…

- Bolile apar din diverse motive si trebuie sa fim atenti la factorii la care ne expunem. Unele dintre principalele cauze ale bolilor sunt stresul si energiile negative la care ne expunem zi de zi. Din fericire, sunt anumite tehnci prin care putem sa eliminam energiile negative care duc la apariția bolilor…

- Pune in fiecare noapte sub pat un pahar plin cu apa, chiar inainte de culcare, scrie spynews.ro. Este uluitor ce se intampla daca vei face asta. Citeste si Trucuri simple sa scapi de energiile negative din casa ta. Le poti aplica si la birou Aceasta este o tehnica prin care vei indeparta…

- Aseraa, in jurul orei 22.00 un tanar de 24 de ani si-a lovit cu cutitul in piept prietenul de 31 de ani, dupa ce au baut impreuna. Totul s-a intamplat in casa agresorului din zona Narciselor, pe fondul consumului excesiv de alcool. Victima este internata la Spitalul Judetean din Targu Jiu, cu plaga…

- Cine vreți sa beneficizeze in continuare de gratuitate pe transportul in comun? Primarul Nicolae Robu a dat drumul unui nou sondaj pe Facebook, in care iși intreaba prietenii cum vad ei situațiile de acest gen. Asta, in condițiile in care, in ultimele luni, situația STPT/RATT n-a fost deloc una roza.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea...

- Jurnalista Andreea Pora puncteaza intr-un editorial ca Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu ar vrea sa aduca serviciile secrete sub controlul Parlamentului. ”Multi se intreaba ce l-o fi apucat pe ”Daddy” cu SPP-ul, miza pare mica prin comparatie cu balaurii ceilalti. E simplu: nu-i convine ca ofiterii…

- Retelele de socializare s-au "inrosit" o data cu fenomenul "Lunii inrosite" care s-a produs miercuri si care a dat apa la moara speculatiilor si conspiratiilor de tot felul, de la vestirea unei apocalipse si pana la radiatiile foarte daunatoare sanatatii si mediului, scrie presa britanica. Asa…

- Primarul Mihai Chirica intinde o mana noului guvern sustinut de coalitia PSD-ALDE. Seful municipalitatii a declarat ieri ca Iasul „ramane deschis in continuare pentru o colaborare fireasca, decenta si motivata de succes". In plus, el a precizat ca noii membri ai cabinetului condus de Viorica Dancila…

- Sfecla roșie conține numeroși compuși benefici pentru sanatate. Cei care au stomacul sanatos și nu sufera de disfuncții intestinale, precum colon iritabil, sau afecțiuni ale pancreasului, pot consuma sfecla roșie atât cruda cât și fiarta.

- Un nou eveniment cu totul deosebbit va avea loc la Ceainaria Rendez-Vous Pitesti. Asa cumj au fost obisnuiti pitestenii ce au calcat pragul acestei ceainarii, evenimente cu adevarat magice se petrec acolo, fiind cu adevarat un loc de poveste. La finalul acestei saptamani, indragita Teo Trandafir…

- Eu stiu de doua restaurante Burebista in Bucuresti, Burebista Vanatoresc, cel despre care scriu acum, pe Batistei, langa Teatrul National, si Burebista Traditional, pe Calea Mosilor, care pare inca deschis. poate ca mai au si altele, insa nu stiu eu de ele. 0 0 0 0 0 0

- Gargantua KSLF e un restaurant deschis chiar la inceputul lui 2017 in casa in care a fost cativa ani restaurantul Collage, cel mai bun restaurant din Bucuresti pentru o vreme, cat l-au avut pe Roberto dal Seno chef, un mare, foarte mare bucatar!

- vezi galeria Ce le mai place oamenilor sa se prosteasca, sa-si imagineze si sa inventeze personaje "de legenda" acolo unde nu e decat anodinul... :( 0 0 0 0 0 0

- Varza acra sau dulce este foarte sanatoasa și se poate combina cu carne, paste, orez. Este un fel de mancare perfect pentru zilele reci de iarna. Incearca cele trei rețete cu varza propuse de noi. Cu paste | VIDEO Ingrediente: o cutie de paste, o varza alba, o ceapa mare, ulei de masline, o lingura…

- Potrivit medicilor din urgente, barbatul beat le-a povestit salvatorilor sai ca a fost batut de mai multi cunoscuti alaturi de care a consumat bauturi alcoolice. Barbatul a fost operat in Clinica de Chirurgie II de la Spitalul „Sf. Spiridon". „Pacientul cu politraumatism prin agresiune fizica a declarat…

- vezi galeria In casa aceea din poarta Manastirii Radu Voda au fost mai multe restaurante de-a lungul timpului. Cred ca primul a fost israelian, Legenda se chema, unul dintre cele doua cu aceasta bucatarie din Bucuresti. Apoi s-a chemat Casa Montefiore, si acum, de cativa ani buni, e Il Mulino, adica…

- Un barbat de 32 de ani a fost retinut de catre politistii din Cahul pentru comiterea unui omor. Barbatul a fost retinut pentru 72 de ore, iar daca va fi gasit vinovat acesta risca pana la 15 ani de inchisoare.

- Sâmbt 13 ianuarie 2018 orele 18.00 în Sala Mare a Teatrului &rdquoMaria Filotti&rdquo Brila are loc avanpremiera spectacolului &rdquoBdranii&rdquo de Carlo Goldoni. Regia artistic adaptare i ilustraie muzical Petru Vutcru regizor i director al Teatrului Naional Eugene Ionesco din Chiinu.Sc...

- Reprezentantii asociatiilor de pacienti cer ministrului Sanatatii o lege care sa impuna criterii clare si obiective pentru stabilirea prioritatilor de transplant. Dupa ultimele scandaluri din sistemul de sanatate, si rudele donatorilor se intreaba pe cine au salvat.

- Academia Romana critica propaganda RT, televiziunea finantata de Rusia Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, într-o vizita la sediul central al canalului TV Russia Today. Foto: kremlin.ru/events/president/news/50911/photos. Potrivit Academiei Române, autoritatile…

- Domnilor, fiti atenti la aceste tipuri de femei pe care este recomandat sa le evitati. NeajutorataIti face placere sa te simti supererou. Salvarea femeii aflate de ananghie este atat de ofertanta, nu? Insa ar trebui sa te intrebi cum de are intotdeauna probleme? Cum de mereu…

- Horoscop Astazi este ziua „ingroparii capatanii”. Nu se stie de unde, probabil prin sincretism cu mitologia Nordului, in Maramures si la unii munteni, in Moldova, in diferite forme, apare legenda luptei dintre Lupul Schiop si veneticul, invadatorul, Marele Zimbru din stepa Rasaritului.

- Cateva dintre vedetele noastre se gusta și se degusta, mai nou, la pahar! Florin Piersic, Adrian Daminescu, Lupu Rednic ori Vali Craciunescu ne zambesc mai nou de pe rafturile supermarketurilor, indemnandu-ne sa le bem propriul vin. ”Printul cu acordeonul rosu”, Vali Craciunescu, si-a lansat propriul…

- vezi galeria Am vazut trei localuri cu numele Nuba in Bucuresti, pana acum: Nuba din Grigore Gafencu, in Village Francais, despre care scriu acum, cafeneaua Nuba din Beller si terasa Nuba din Herastrau. 12 12 0 12 0 0