Review George Butunoiu: Cam ca si celelalte doua restaurante Gargantua

Stiri pe aceeasi tema

- vezi galeria In casa aceea din poarta Manastirii Radu Voda au fost mai multe restaurante de-a lungul timpului. Cred ca primul a fost israelian, Legenda se chema, unul dintre cele doua cu aceasta bucatarie din Bucuresti. Apoi s-a chemat Casa Montefiore, si acum, de cativa ani buni, e Il Mulino, adica…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Treiul acela din coada numelui restaurantulu Naser 3 de pe Matasari ma face sa cred ca mai sunt inca doua restaurante naser in Bucuresti, daca nu chiar si mai multe. De primul stiu, era, sau poate ca este in continuare, vizavi de Piata Domenii. Al doilea a fost pe Bulevardul Carol, in fata fostului…

- Trei oameni au fost atacați de caini in Iași. Un barbat, in varsta de 47 de ani, a ajuns de urgența cu ambulanța la spital, dupa ce a fost mușcat de zona genitala. Doi caini din rasa boxer, folosiți pentru paza, au scapat dintr-o gospodarie din Iași și au atacat ințial o adolescenta de 15 ani care locuiește…

- Galeria comerciala Vitantis Shopping Center, situata în sud-estul Capitalei, în sectorul 4, va fi închisa gradual în primul trimestrul din 2018, a anuntat Revetas Capital, proprietarul centrului comercial. ”Revetas colaboreaza îndeaproape cu principalii…

- Galeria comerciala Vitantis Shopping Center, situata in sud-estul Capitalei, in sectorul 4, va fi inchisa gradual in primul trimestrul din 2018, a anuntat Revetas Capital, proprietarul centrului comercial. “Revetas colaborează îndeaproape cu principalii chiriaşi pentru a închide…

- În noaptea de Revelion, termometrele vor indica între -5 și 4 grade Celsius, iar în prima zi a anului vor fi înregistrate temperaturi de primavara care vor ajunge pâna la 14 grade, conform meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). „În…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. ”Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Porsche, model Panamera S E-Hybrid, semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, actionand…

- vezi galeria Am vazut trei localuri cu numele Nuba in Bucuresti, pana acum: Nuba din Grigore Gafencu, in Village Francais, despre care scriu acum, cafeneaua Nuba din Beller si terasa Nuba din Herastrau. 12 12 0 12 0 0

- „Planul nostru de remodelari este extrem de ambitios pentru urmatorii doi ani. Am investit 10 milioane de euro in proiectele desfasurate anul acesta in Romania si la finalul anului vorbim de patru restaurante McDonald’s noi in Bacau, Bucuresti, Constanta si Timisoara si sase restaurante remodelate cu…

- In cadrul unei actiuni nationale de preventie, monitorizare si control, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF inmaneaza materiale informative in localuri care organizeaza petreceri de Craciun si Revelion in baruri, restaurante, cluburi sau alte spatii cu destinatie similara,…

- Nationala de handbal feminin a Suediei este prima calificata in semifinalele Campionatului Mondial, dupa ce a invins, marti, in sferturile de finala ale competitiei, reprezentativa Danemarcei, cu scorul de 26-23 (13-11). Romania a incheiat pe locul 10. Al doilea meci din sferturi este programat de…

- vezi galeria Abia acum, in noiembrie, cei de la Madame Pogany au reusit sa faca schimbarea pe care o anuntasem pentru septembrie. Au adus un chef nou, pe Ionut Gagiu, talentat si muncitor, din cate am vazut, au schimbat meniul complet si au reusit un salt de peste 100 de locuri in Lista Restocracy,…

- Accident mortal pe DN 19, in Diosig, luni dimineața, 11 decembrie. O fetița de un an și jumatate a murit. In accident au fost implicate doua autovehicule. Polițiștii rutieri se afla la fața locului și efectueaza cercetari La fața locului s-au deplasat echipajele stației de pompieri Sacuieni cu autospeciala…

- CSM București a invins-o pe Dinamo cu scorul de 48-5, sambata, in singurul meci disputat din etapa a 6-a din Cupa Romaniei la rugby, ”tigrii” preluand șefia clasamentului competiției la final de an, informeaza Agerpres. CSM București, care a dominat categoric la toate capitolele deși a jucat in fieful…

- "Am pornit un program, 'Alege oaia', pentru a stimula consumul de carne de oaie. El are doua axe: vrem sa popularizam in toata tara pe tiparul pe care l-ati vazut in capitalele de judete si sa incepem sa realizam si infrastructura necesara, adica sa deschidem magazine care sa vanda aceste produse, in…

- Romanii vor degusta shaorma din carne de oaie, zilele urmatoare, inițiativa facand parte din programul „Alege oaia”, demarat de ministrul Agriculturii, Petre Daea. In plus, o rețea de restaurante va prezenta cateva meniuri realizate din carne de oaie. „Am pornit un program, ‘Alege oaia’, pentru a stimula…

- "Am pornit un program, 'Alege oaia', pentru a stimula consumul de carne de oaie. El are doua axe: vrem sa popularizam in toata tara pe tiparul pe care l-ati vazut in capitalele de judete si sa incepem sa realizam si infrastructura necesara, adica sa deschidem magazine care sa vanda aceste produse,…

- Shaorma din carne de oaie va putea fi degustata in zilele urmatoare in cadrul programului "Alege oaia", iar o rețea de restaurante va prezenta cateva meniuri realizate din carne de oaie, a anunțat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca anul viitor, in București, vor exista…

- CSM București și CSA Steaua București vor fi adversare in cel mai interesant meci din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin, in urma tragerii la sorți efectuate, vineri, la sediul Federației Romane de Handbal. Cele doua formații s-au întâlnit în…

- Fostul ministru delegat pentru Invațamantul Superior Mihnea Costoiu este audiat la DNA. In urma cu cateva saptamani, acesta a fost pus sub invinuire de procurorii DNA in dosarul lui Dinu Pescariu, relateaza Antena 3. Costoiu si fostul tenismen Dinu Pescariu au fost plasati sub control judiciar…

- "PSD a incalcat o regula care, in democrație, nu se incalca. In democrație nu te apuci sa iei totul. Nu tai padurile și otravești fantanile in calea ta. Eu nu am vazut lider, in Romania care, intr-un interval atat de scurt, sa aiba totul in mana și sa piarda totul pe mana lui, intr-un an. PSD are…

- Percheziții de amploare in Capitala și alte șapte județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. 40 de persoane vor fi conduse la audieri dupa finalizarea perchezițiilor. Polițiști parhoveni efectueaza 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova,…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Lantul de restaurante Subway intentioneaza sa deschida zece unitati noi in 2018, respectiv cinci in Bucuresti, iar celelalte cinci in orasele Bistrita, Craiova, Targu Mures, Galati si Bacau. 0 0 0 0 0 0

- Un barbat de 38 de ani din Bucuresti a murit, astazi, in Masivul Parang, dupa ce a fost surprins de o avalansa. Turistul facea parte dintr un grup de trei persoane din capitala, care au plecat in aceasta dimineata intr o drumetie pe un traseu din Masivul Parang. Celelalte doua persoane au scapat cu…

- Din primele informații sosite de la fața locului, se pare ca este vorba despre o coliziune intre un autoturism și un autotren, aceasta soldandu-se cu patru victime, dintre care doua incarcerate. La fața locului s-au deplasat cei de la Poliție, SMURD, dar și pompierii, ce au intervenit pentru descarcerarea…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise joi si vineri, iar bancile din centrele comerciale raman deschise in minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie. Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca in zilele de joi, 30 Noiembrie, si vineri, 1 Decembrie, toate oficiile…

- Sphera Franchise Group, care deține franciza Taco Bell pentru Romania, deschide, joi, cel de-al doilea restaurant din București al lanțului american de fast-food, in urma unei investiții de 350.000 de euro. Potrivit companiei, noul restaurant este amplasat la etajul al doilea al centrului comercial…

- Sphera Franchise Group, compania care a adus brandul american Taco Bell in Romania, a anunțat ca va deschide al doilea restaurant din București pe 30 noiembrie, in Mega Mall. Taco Bell a intrat pe piața din România luna trecută, primul restaurant fiind deschis în centrul comercial…

- Una din cele mai interesante povesti ale Jocurilor Olimpice de iarna din 2018 de la Pyeongchang (9-25 februarie) vine din Nigeria. Statul african va fi prezent in premiera la o editia olimpica a sporturilor de iarna cu bobul feminin de 2 persoane. Mass-media internationala a relatat faptul ca echipajul…

- Romania a obtinut sambata, 19 noiembrie, pe stadionul „Arcul de Triumf“, din Bucuresti, o victorie importanta in primul din meciurile de verificare ale finalului de an: 17-13 (3-10) cu Samoa. Tricolorii au intrat la pauza condusi cu 7 puncte, iar in minutul 50 oaspetii au condus, chiar,…

- Accident cu un taxi, langa Spitalul Militar din Capitala. Un șofer in varsta de 20 de ani, care conducea un autoturism marca Audi, nu a acordat prioritate intr-o intersecție și a intrat intr-un taxi. Accidentul s-a produs in seara zilei de joi, 16 noiembrie, pe Calea Plevnei, in zona Spitalului Militar…

- In perioada 20-24 Noiembrie 2017, proiectul „Doneaza sange! Fii erou!” organizeaza o noua campanie de donare de sange. Aceasta va fi o campanie naționala de donare de sange, una dintre cele mai ample organizate pana acum in Romania și se va desfașura simultan in 10 centre universitare din țara: Brașov,…

- Psihologii, asistenții sociali și psihopedagogii din județul nostru pot participa, in perioada 18-19 noiembrie, la cursul de formare și educație continua in domeniul psihologiei clinice, consilierii și psihoterapiei, organizat de Institutul SPER la București. Cursul, denumit „Evaluarea și intervenția…

- Muzica fado, vinul de Porto, poetul Fernando Pessoa si orasul-capitala Lisabona. Asa ar suna una dintre cele mai succinte descrieri ale Portugaliei. Gastronomia acestei tari, aruncata parca la capatul Europei, vine sa completeze acest peisaj.

- CSM București, deja calificata in faza urmatoare a competiției, nu a facut un meci prea bun și a comis multe greșeli, cel puțin pana in jurul minutului 40, dupa care a avut o evoluție mai sigura, in condițiile in care are un lot mult mai valoros decat formația slovena. CSMB a inceput meciul…

- FC Botoșani intalnește campioana Viitorul Constanța, iar CSM Poli Iași evolueaza la Slobozia, cu echipa din Liga a III-a Unirea, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorți efectuate astazi la București. Un duel de tradiție este cel dintre U. Cluj și Dinamo; fosta campioana Astra…

- In acviferul Colentina, indicatorii azotați și arsen au avut, anul trecut, depașiri ale limitelor admise la aproape un sfert din numarul total de foraje monitorizate ⬤ Apele din acest acfiver nu corespund normelor bacteriologice, avand continuturi importante de bacili-coli si germeni banali Sistemul…

- Presedintele Iohannis a semnat, la sfarșitul saptamanii trecute, decretul de promulgare a Legii de modificare a Statutului deputatilor si senatorilor, modificare prin care se stabileste ca un fost parlamentar nu poate primi o indemnizatie neta mai mare decat cuantumul indemnizatiei brute a unui parlamentar…

- Aproape 2.800 de straini au venit sa lucreze in Romania, in primele opt luni ale acestui an, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrari. Cei mai multi dintre muncitori privin din Vietnam. In topul județelor unde lucreaza muncitori din afara granitelor tarii se afla Tulcea (193),…

- Potrivit expunerii de motive, construirea acestui monument va contribui la „punerea in valoare a faptelor eroice realizate pentru apararea Romaniei, la dezvoltarea identitatii nationale si a respectului fata de Armata Romana, la combaterea xenofobiei si antisemitismului, a cliseelor si perceptiilor…

- Sediul Guvernului nu are autorizație ISU. Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a vorbit – in cadrul unui interviu online – despre situația școlilor care nu au autorizație de securitate la incendiu, evident, din sectorul pe care il conduce. Dar a oferit și o informație bomba: Sediul Guvernului nu…

- Dan Barna si Vlad Alexandrescu candideaza sambata pentru functia de presedinte al USR. Favorit pleaca Dan Barna, care se bazeaza pe voturile din Transilvania, in timp ce Vlad Alexandrescu are sprijinul progresistilor din Bucuresti si din Ilfov, dupa ce Cristian Seidler, candidatul sustinut de Nicusor…

- Volei Alba Blaj, detinatoare eventului national va intalni in sferturile de finala ale Cupei Romaniei pe CSU Medicina Tg. Mures, disputa tur-retur programata pe 27 noiembrie 2017 si 17 ianuarie 2018. Celelalte intalniri sunt CSM Lugoj – CSM Targoviște, Știința Bacau – Universitatea NTT Data Cluj si…