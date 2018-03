Review George Butunoiu: Calea Calarasilor intra in Topul Restocracy cu al doilea restaurant

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul I WTA, este acceptata direct in turul al doilea la turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami, faza in care va evolua cu Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA sau cu o jucatoare din calificari.

- vezi galeria Il Destino a ajuns un restaurant cunoscut al Bucurestiului - cel putin in partea aceea de oras vechi, cu mult farmec si spiritualitate din jurul maiestuoasei Biserica Sfantul Silvestru, cunoscuta oricarui bucurestean, in special datorita parintilor Galeriu: bunicul, plimbandu-se agale…

- Reacția Gabrielei Firea, dupa ce licitația de autobuze a fost contestata. Companiile Mercedes-Benz Romania si Karsan Otomotiv Sanayii e Ticaret AS au contestat rezultatul licitatiei privind achizitia a 400 de autobuze, organizata de Primaria Municipiului București (PMB). Astfel, in cazul in care Consiliul…

- Sansele ca trupul unui astronaut sa ramana in spatiu dupa ce moare, in viitorul apropiat, sunt tot mai mari, dupa ce agentii spatiale si companii private au anuntat misiuni pentru anii care urmeaza. Un biolog crede ca trupul neinsufletit ar trebui lasat acolo, deoarece poate da nastere la viata pe o…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul pe care il conduce este intr-un parteneriat cu seful statului, Klaus Iohannis, si a precizat ca strategia PNL se bazeaza pe sustinerea lui pentru un al doilea mandat. "PNL este intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei, suntem alaturi…

- Pristina saluta disponibilitatea Bucurestiului de a se implica in gasirea unei solutii pentru normalizarea relatiilor Kosovo-Serbia, dar indeamna Romania sa recunoasca statul kosovar, a declarat Bekim Collaku, seful cabinetului presedintelui de la Pristina, potrivit portalului

- Operatiunile de salvare au fost complicate de gradul ridicat de izolare al zonelor afectate de seismul cu magnitudinea de 7,5 care s-a produs pe 26 februarie, la o distanta de 90 de kilometri fata de Porgera, o localitate aflata in provincia Enga.Numeroase drumuri si cai de acces au fost…

- Unite se evidentiaza, al doilea an consecutiv, cu cel mai mare tempo de crestere pe piata serviciilor de telefonie mobila. Este unicul operator care a inregistrat cresteri insemnate pe toate directiile. Baza de abonati Unite s-a majorat cu 7 %, volumul traficului de voce in retea cu 5,5%, iar volumul…

- Liviu Dragnea a precizat, inaintea sedintei CEX de luni ca va propune sa se realizeze o "repartizare completa si echilibrata a PSD in toata tara", urmand ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune. "Sa incepem sa realizam paritatea femei – barbati - 8 femei si 8…

- vezi galeria Vacamuuu 2, cunoscut si ca Vacamuuu GWT, adica Vacamuuu de la Globalworth Tower din Floreasca, langa Promenada Mall, e al doilea restaurant steakhouse al celor care au deschis primul Vacamuuu in Piata Floreasca, acesta al doilea deschis cam de vreun an. 6 606 00

- CCIAT organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului LaborNet - Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Acesta va avea loc pe 21 martie, la CRAFT.

- Liberty Center va trece, in acest an, printr-o serie de transformari atat in privinta aspectului interior si exterior, cat si a mixului de chirasi si a organizarii. Schimbarile fac parte dintr-o strategie mai ampla de revitalizare a mall-ului, implementata incepand cu noiembrie 2016 de catre compania…

- vezi galeria Cred ca Luna Cafe & Bistro se straduie in ultima vreme sa se pozitioneze mai clar pe harta localurilor boeme ale Bucurestiului, si cred ca foarte bine face, pentru ca are tot ce-i trebuie pentru a fi primita in aceasta comunitate: e in Bucurestiul vechi, cu farmec, cu poezie, cu…

- Un seism de magnitudine 3.8 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 23.49, in judetul Vrancea, la 143 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.66 N ; 26.53 E, la 140 km N de Bucuresti, 51 km V de Focsani si 16 km SV de…

- Daniel Muresan Romfilatelia dedica emisiunea de marci poștale Stele ale scenei și ecranului unora dintre cei mai apreciati și indragiti actori romani, care, de-a lungul carierei lor, au promovat valorile culturale, contribuind la crearea Bucureștiului artistic. Timbrele, fiecare cu valoarea nominala…

- Orice femeie viseaza de mica la ziua nuntii: de la rochie si aranjamente florale, pana la modul in care va reusi sa fie in centrul atentiei. Dar ce te faci cand una dintre domnisoarele de onoare te eclipseaza?!

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca obiectivul sau este ca managementul Spitalului CF 2 sa faca o vizita de documentare la Spitalul Judetean Bacau, de unde sa se intoarca mai pregatit pentru a administra "un spital in centrul Bucurestiului". "Pot sa va vorbesc despre un exemplu…

- Elevii si prescolarii incep luni cursurile semestrului al doilea, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Ei intorc astfel la cursuri dupa o saptamana de vacanta. Vacanta de primavara este programata in perioada 31 martie – 10 aprilie, iar vacanta de vara intre 16 iunie si 9…

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Metalurgistul Cugir a caștigat partida de verificare cu CS Hunedoara, liderul invincibil din judetul vecin, intr-un mod net, scor 3-0 (1-0). Golurile formației de sub Dragana au fost inscrise de Fagarașanu (11), Codrea (59) și M. Neagu (85, penalty, faultat Scurtu), prestația cugirenilor fiind in creștere…

- Gastronomika e unul locurile (si localurile) cu farmec si cu poezie ale Bucurestiului vechi, cu atmosfera din alte vremuri, cu gradina cu vita de vie si cu pisici, si toate acestea in aproape de centrul Bucurestiului, pe la Piata Gemeni, unde cu greu iti mai poti imagina, acum, ca exista inca asa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, are planuri mari. Edilul a cerut realizarea unui sondaj pe teritoriul Bucureștiului pentru a vedea parerea oamenilor despre proiectele pe care Primaria iși dorește sa le demareze.

- Un eveniment astronomic rar se va produce pe 31 ianuarie, cand o eclipsa lunara totala va coincide cu Luna „albastra”. In acea noapte, satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra si va determina aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super Luna…

- Previziune soc dupa ce DNA a cerut reaudierea procurorului Negulescu, suspectat de marturie mincinoasa intr-unul din dosarele lui Sebastian Ghita. Jurnalistul Sorina Matei sustine ca proba pe care se bazau procurorii ar fi fost "un fake al lui Negulescu". De asemenea, jurnalista sustine ca Negulescu…

- Omul de afaceri Sorin Ghite, cunoscut ca unul dintre membrii fondatori ai Bancii Transilvania, a vindut vila Capo din centrul Bucurestiului doctorului Radu Ignatescu, antreprenorul care a dezvoltat proiectul Labvision, si care va face aici o clinica stomatologica, potrivit Cushman & Wakefield Echinox,…

- Peking Duck e un restaurant chinezesc al Bucurestiului destul de bine asezat, deschis de mai multi ani, pe care unii il considera ca fiind printre cele mai bune restaurante cu acest specific, chinezesc, din oras. 0 0 0 0 0 0

- ASU Politehnica Timișoara a trecut miercuri de sarbii de la Vulturul Grebenac, comuna majoritar romaneasca din Voivodina. Meciul s-a terminat cu 3 – 1, victoria fiind realizata in partea a doua a meciului.

- Formația antrenata de Ion Moldovan și-a masurat forțele cu locul 4 din Georgia, FC Sburtalo Tbilisi, in al doilea meci de verificare pe care ilfovenii l-au disputat in cadrul cantonamentului centralizat de pregatire din Turcia. Romanii au pierdut, scor 1-2. ...

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri. Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul din…

- Inspectoratul de Politie Judetean Galati a deschis un proces la Judecatoria Galati impotriva lui Lepadat Claudiu Stelian, un tanar de 27 de ani, condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducere a unui autovehicul sub influenta bauturilor…

- Asteroidul lat de 1.1 kilometri este mai mare decat cea mai inalta cladire de pe pamant, Burj Khalifa din Dubai, Emiratele Arabe Unite, care are o inalțime de 800 de metri. Obiectul spațial se afla pe o traiectorie care il va aduce aproape de Pamant, trecand pe langa Terra la 4 februarie, la o distanța…

- Primaria din Cluj-Napoca a alocat primii bani pentru viitorul metrou din oras. Deocamdata, 3 milioane de lei vor fi cheltuiti cu studiul de fezabilitate. Transportul in comun subteran ar putea deveni o realitate abia peste 10 ani.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de croata Petra Martic cu 6-4, 7-6 (3), miercuri, la Melbourne, intr-un meci din runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Slem al anului.Begu (27 ani, 40 WTA), care trecuse in primul tur de o adversara mai bine cotata,…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.„Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea arenelor…

- BBC scrie ca "Romania pierde un al doilea prim-ministru in sapte luni. Dupa ce partidul politic din care facea parte Mihai Tudose si-a retras sustinerea, prim ministrul social-democrat a afirmat ca demisioneaza "cu capul sus". "Dragnea mentine o strangere ferma atat asupra partidului aflat la guvernare,…

- 5ensi, citit "sensi", insa scris cu un 5 in loc de s, e cel mai nou restaurant al celor de la DonCafe, desi nu prea am vazut sa scoata aceasta apartenenta la grup in evidenta. Si asta cu toate ca businessul lor e de succes, DonCafe de la Piata Dorobantilor, cel putin, e unul dintre cafenelele-restaurant…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei, scrie libertatea.ro.

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, nu respinge ideea organizarii unui al doilea referendum privind apartenenta tarii sale la blocul comunitar, el explicand ca tabara favorabila Brexit-ului ar iesi din nou castigatoare…

- Un fermier din apropierea Bucurestiului culege capsuni din gradina in toiul iernii. Fructele dulci si parfumate s-au copt la inceputul lunii ianuarie, ajutate de vremea anormala. Temperaturile din ultima luna au dat peste cap procesul de maturizare a fructelor si i-au speriat pe agricultori care se…

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Aerul rece care a coborât din Atlanticul de Nord prins Spania a ajuns în Maroc și în vestul Algeriei, sâmbata noapte. Rezultatul a fost ca a nins pe platourile înalte ale deșertului Sahara. Terra se confrunta cu o vreme care este complet data peste cap care a…

- ”Gerul Bobotezei” va fi maine unul cam… tropical. Sunt așteptate valori maxime de 16 grade Celsius. Climatologii spun ca acesta este efectul dereglarii climei. Din ce cauza? Parerile sunt imparțite, unii spun ca este un fenomen natural, alții ca de vina ar fi industria. Exista insa și o alta explicație:…

- Cateva mii de credinciosi sunt asteptati, sambata, la Braila si Galati, pe faleza Dunarii, unde IPS Casian, impreuna cu un sobor de preoti, va oficia slujba Aghesmei celei Mari si va arunca in apele Dunarii crucea de lemn pentru a fi recuperata de catre temerarii care se vor incumeta sa sara in apa.…

- Un pui de urs polar, in varsta de 26 de zile, a murit brusc, marti, in gradina zoologica Tierpark din Berlin, la mai putin de un an dupa ce un alt pui de urs, Fritz, a murit din cauza hepatitei, relateaza AFP.

- Anamaria Rosa Preda a petrecut al doilea Craciun fara tatal ei, regretatul artist Aurelian Preda. Astazi, a postat un mesaj sfașietor pe pagina ei. In a treia zi de Craciun, tanara a vrut sa spuna tuturor durerea ei.

- ”Țaranii” din muzica romaneasca! Cațiva soliști celebri și-au gasit liniștea in propriile ferme, iar cațiva au abandonat viața de oraș alegand simplitatea satului romanesc. Aurel Tamas face palinca și iși planteaza singur pomii Aurel Tamaș, unul dintre cei mai iubiți artiști romani, nu uita locurile…

- De astazi, 22 decembrie 2017, in ansamblul Palas s-a deschis si cel de-al doilea patinoar, special dedicat copiilor. Ca si anul trecut, Palas Ice Junior este situat in parc, langa restaurantul Chef Galerie, si va fi deschis zilnic. Astfel, cei mici vor avea prilejul de a deprinde trucurile dansului…

- Suntem la final de post al Craciunului. In cateva zile creștinii vor serba Nașterea Domnului. Eveniment inconjurat de alte sarbatori creștine și tradițiile aferente. Dar cați mai știm ce reprezinta ele?