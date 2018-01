Review George Butunoiu: Biserica Anglicana, Gradina Icoanei, Biserica Pitar Mos...

Stiri pe aceeasi tema

- Olio este un restaurant in care se fumeaza, strada Clucerului, de unde incepe Nicolae Racota. Primul restaurant deschis acolo a unul de carne, in urma cu cativa ani. Cred ca i-a urmat un altul, tot pentru scurt timp, inainte de Olio, dar nu sunt sigur. Olio pare sa-si fi gasit locul, si da semne…

- Bani de la UE pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj. Prevenția și tratarea hepatitelor cronice Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a demarat implementarea proiectului cu finanțare europeana „HEPAMED - Optimizarea prevenției și tratamentului Hepatitelor cronice B și C prin creșterea…

- Trei studenti din Japonia ai Universitatii din Bologna au mers la un restaurant din Venetia, au comandat friptura si peste prajit, au baut apa si...au avut un soc când au primit nota de plata.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova a inaugurat expoziția „In memoriam dr. Constantin I. Istrati”, eveniment cuprins in proiectul muzeal „Expoziția Lunii”. Prilejuita de comemorarea a 100 de ani de la dispariția marelui savant roman, expozitia reunește o serie de publicații, documente și…

- Cineva a amenajat Piata Amzei, au fost niste planuri indraznete acolo, dar se pare ca s-au oprit undeva pe la mijloc, asa cum era si de asteptat. Nu e cine stie ce aceasta piata, insa arata rezonabil. Vara, mai ales, gasesti un loc in care sa stai si sa te uiti la forfota centrului unei capitale…

- Un medic rezident in medicina de familie a lansat un apel umanitar pentru strangerea sumei de 40.000 de euro, necesara unei intervenții la Spitalul AKH din Viena. Sabina Dorofte, absolventa a Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iași, are nevoie de ajutor pentru efectuarea unei…

- The Ace, pe numele lui mai explicit "Restaurant, Pub & Bistro, Rooftop The Ace", e un restaurant mai nou al Centrului Vechi, pe Lipscani, aproape de ARCUB, in partea dinspre Biserica Sfantul Gheorghe al celebrei strazi. Au deschis pe la sfarsitul acestei veri. 0 0 0 0 0 0

- Blue Margarita e un restaurant cu bucatarie sud-americana, cu feluri de mancare din mai multe tari din America de Sud, grupate ca atare in meniu, de altfel. 0 0 0 0 0 0

- ”Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat cu colegii nostri de la Institutul Cantacuzino, cu o gestiune mult mai judicioasa a ceea ce inseamna resursele Institutului "Cantacuzino" si cu o recuplare a Institutului "Cantacuzino" la reteaua institutelor specializate din aceasta lume,…

- La Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara a fost instalat robotul Da Vinci, instrumentul care va ajuta medicii chirurgi sa realizeze operații minim invazive, cu o precizie microscopica și fara sa se mai simta tremolul mainii. Robotul a intrat in dotarea Spitalului de Copii ”Louis…

- Bugetul pe 2018, programele de inzestrare, reforma sistemului medical militar si situatia cazarmilor au fost principalele subiecte abordate in prima ședința din acest an a Colegiului Ministerului Apararii Naționale. Tema principala de discuție in cadrul prime sedinte, prezidate de ministrul apararii…

- In urma cu o saptamana, viitorii medici de la Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” s-au declarat revoltati de faptul ca in biblioteca a fost filmat videoclipul cantaretei Carmen Serban, desi artista sustine ca a avut toate aprobarile necesare. A

- Desi au foarte mult de invatat in aceasta perioada, studentii Universitatii de Medicina "Nicolae Testemițanu" din Capitala s-au mobilizat si au creat in camine o adevarata atmosfera de sarbatoare.

- Cu profunda tristete, conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi, anunta ca vineri, 15 decembrie 2017, ora 15.00, Cerasela Tatarciuc, studenta in anul IV la Facultatea de Farmacie, victima nevinovata a accidentului rutier din 11 decembrie, a pierdut lupta cu viata. „O plang…

- O echipa de oameni de știința aflata in cautarea unor indicii cu privire la longevitate și-a concentrat cercetarile in zona a noua sate indepartate din regiunea Cilento din sudul Italiei unde sute de locuitori au peste 90 de ani.Studiul s-a concentrat pe 29 dintre aceștia, participanții…

- Sunteti asteptati in aceasta seara la concertul caritabil de colinde, organizat de ASCOR Iasi. Invitatii vor fi: - Corul psaltic „Sf. Ioan Damaschin" - Corul „Arhanghelii" al ATOR Iasi - „Ceata de medicinisti" a Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi - Ansamblul „Sapte Coline" al ASCOR Iasi…

- vezi galeria Maize s-a deschis la inceputul lui noiembrie 2017 in mansarda unui (fel de) bloc cu doua etaje de pe eleganta strada Paris, aproape de Piata Dorobantilor. Poti sa o iei, la fel de bine, si ca pe o casa veche din Bucurestiul vechi, facuta fara imaginatie, sau cu economie la arhitect.…

- Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii vizeaza masuri legislative cu incidenta in multiple domenii din sectorul sanitar: sistemul informatic, activitatea UPU/CPU, definirea unor noi entitati, reorganizarea furnizorilor de servicii medicale, inchirierea…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului o cerere de reexaminare a legii pentru modificarea unor acte normative din domenul sanatatii, seful statului atragand atentia ca unele dintre prevederi pot conduce la disfunctionalitati in sistemul de sanatate. Legea pentru modificarea si…

- Roger Federer, locul 2 ATP, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii din Basel, relateaza thelocal.ch. Titlul i-a fost decernat sportivului de catre Facultatea de Medicina din cadrul universitatii elvetiene.Federer nu a fost prezent la ceremonie, dar a transmis un mesaj video…

- REZIDENTIAT 2017. Mai multe probleme tehnice au fost intampinate, duminica, in timpul examenului de rezidentiat, organizat in Capitala, grilele de concurs fiind scanate gresit, motiv pentru care lucrarile au fost recorectate. Concursul s-a desfasurat sub forma de test-grila cu 200 de intrebari…

- Primul transplant de cap uman a fost efectuat cu succes pe un cadavru, in China, in urma unei operații de 18 ore. Anunțul a fost facut de profesorul italian Sergio Canavero, numit și „Dr. Frankestein”, tocmai pentru experimentele sale considerate neetice. Acesta a spus ca este posibila reconectarea…

- In perioada 20-24 Noiembrie 2017, proiectul „Doneaza sange! Fii erou!” organizeaza o noua campanie de donare de sange. Aceasta va fi o campanie naționala de donare de sange, una dintre cele mai ample organizate pana acum in Romania și se va desfașura simultan in 10 centre universitare din țara: Brașov,…

- Aproape 5% din populația județului Timiș are diabet zaharat și se afla in evidențele medicilor diabetologi, ultimele statistici centralizate pe primele noua luni indicand peste 30.000 de timișeni care sufera de aceasta boala, a declarat joi președintele Societații Romane de Diabet, Nutriție și Boli…

- Totodata, membrii Senatului UMF au cerut Ministerului Sanatatii sa dispuna rezilierea contractelor "ilegale" incheiate cu Universitatea privata "Titu Maiorescu". "Membrii Senatului UMF 'Carol Davila' din Bucuresti isi exprima ingrijorarea si nedumerirea fata de ilegalitatile intreprinse…

- Nascuta in Urseni, comuna Moșnița Noua, doamna profesor Marioara Poenaru a absolvit cursurile Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” in anul 1975. Și-a construit, apoi, pas cu pas, o cariera de excepție in medicina timișoreana, ocupand funcțiile de medic-șef de policlinica, director de…

- Cel puțin un sfert din populația Romaniei este afectata de obezitate, a declarat miercuri, in cadrul Conferinței Dieteticienilor "Obezitatea la copil - actualitați, implicații și perspective de prevenție și tratament", prodecanul Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) din Targu Mureș, conferențiar…

- Scopul concursului #ReCycler a fost de a face oamenii mai conștienți cu privire la reciclarea dozelor de bautura și beneficiile asociate, cum ar fi economisirea de energie (pâna la 95% comparativ cu utilizarea de materie prima pentru a produce doze), reducerea emisiilor de gaze cu efect de…

- Clinica medicala Polimed Dacia Brașov, strada Prahovei nr.30, s-a dotat cu un echipament de noua generație in medicina recuperatorie. Prezenta pe piața brașoveana din anul 2012, clinica Polimed Dacia vine in intampinarea pacienților cu cel mai avansat sistem robotizat de recuperare, achiziționat prin…

- Marti, 31 octombrie 2017, incepe traditionala sfintire a caminelor. La ora 18:00 vor fi sfintite camerele din caminul C9 al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Copou. Tot marti seara se va merge doar la caminele ce apartin de UMF, respectiv C9, C10, 1 Mai A, 1 Mai B, E1 si E5.…

- Studiul, realizat de Facultatea de Medicina a Universitatii din New York, a analizat 416 editii ale revistelor Cosmopolitan, People Magazine si US Weekly, in intervalul 2010-2014. Cercetatorii au constatat ca doar in cazul a doua dintre cele 240 de celebritati mentionate se precizeaza ca au urmat tratamente…