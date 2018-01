Review George Butunoiu: Alt restaurant de la care pleci cu hainele imputite de fum!

Stiri pe aceeasi tema

- El Pato e fostul restaurant Chez Marie de la Gradina Icoanei, vizavi de Biserica Anglicana "Invierea Domnului" si de rectoratul Universitatii de Medicina de pe Donisie Lupu. Au fost doi asociati la Chez Marie, care au luat-o pe carari diferite in viata, la un moment dat, unul dintre ei…

- Olio este un restaurant in care se fumeaza, strada Clucerului, de unde incepe Nicolae Racota. Primul restaurant deschis acolo a unul de carne, in urma cu cativa ani. Cred ca i-a urmat un altul, tot pentru scurt timp, inainte de Olio, dar nu sunt sigur. Olio pare sa-si fi gasit locul, si da semne…

- Scene hilare si dramatice in fata blocului unde locuiesc sotii Lis! Nervos si extrem de iritat de intentia Oanei de a-i scoate la vanzare hainele, fostul primar general al Capitalei a pus, barbateste, piciorul in prag.

- Cauți deja idei pentru urmatoarea vacanța? Informeaza-te și afla cum poți pleca in minunata Lefkada cu doar 180 lei, insoțit de o persoana draga. Ajutat de puțin noroc și parcurgand cațiva pași simpli, poți profita chiar tu de soarele Greciei.

- Trei studenti din Japonia ai Universitatii din Bologna au mers la un restaurant din Venetia, au comandat friptura si peste prajit, au baut apa si...au avut un soc când au primit nota de plata.

- O fabrica de haine contrafacute, ce erau inscriptionate cu diverse marci cunoscute, precum si un depozit in care erau tinute articolele vestimentare aduse din Turcia, au fost gasite de politistii ilfoveni in Orasul Pantelimon, respectiv in Sectorul 2 al Capitalei. Hainele erau apoi vandute in mai…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Cineva a amenajat Piata Amzei, au fost niste planuri indraznete acolo, dar se pare ca s-au oprit undeva pe la mijloc, asa cum era si de asteptat. Nu e cine stie ce aceasta piata, insa arata rezonabil. Vara, mai ales, gasesti un loc in care sa stai si sa te uiti la forfota centrului unei capitale…

- Impaturitul hainelor nu e chiar cea mai popular activitate in randul oamenilor. Cu toate ca tehnologia avansata a ”atins” atat de mult domenii, unele au scapat pana acum. Daca exista masini de spalat haine, de spalat vase, aspiratoare, de ce nu ar exista si o masina de impaturit haine?

- 5ensi, citit "sensi", insa scris cu un 5 in loc de s, e cel mai nou restaurant al celor de la DonCafe, desi nu prea am vazut sa scoata aceasta apartenenta la grup in evidenta. Si asta cu toate ca businessul lor e de succes, DonCafe de la Piata Dorobantilor, cel putin, e unul dintre cafenelele-restaurant…

- Nina Cotorobai, una dintre zecile de mii de moldovence stabilite in Italia, a povestit, in cadrul unui interviu pentru blogul elenarobu.md, experiența ei la maternitate. I-a nascut pe ambii copii in Italia, a avut multe facilitați, chiar daca nu a lucrat nicio zi in aceasta țara. In cele noua luni de…

- The Ace, pe numele lui mai explicit "Restaurant, Pub & Bistro, Rooftop The Ace", e un restaurant mai nou al Centrului Vechi, pe Lipscani, aproape de ARCUB, in partea dinspre Biserica Sfantul Gheorghe al celebrei strazi. Au deschis pe la sfarsitul acestei veri. 0 0 0 0 0 0

- Fumeaza rudele pacientilor, fumeaza bolnavii, fumeaza si asistentele. Cu totii ignora afisele care interzic acest periculos viciu. Isi aprind tigarile pe unde poftesc, pentru ca stiu ca angajatii firmei de paza nu au cum sa-i pedepseasca. Bodiguarzii n-au alta solutie decat sa anunte politia. Iar oamenii…

- Blue Margarita e un restaurant cu bucatarie sud-americana, cu feluri de mancare din mai multe tari din America de Sud, grupate ca atare in meniu, de altfel. 0 0 0 0 0 0

- Florin Salam a trecut printr-o perioada foarte dificila o data cu despartirea de Roxana Dobre si nici dupa revenirea ei in familie nu s-a restabilit complet. O scena petrecuta in public i-a pus pe gand pe apropiatii sai!

- Incidentul a avut loc in noaptea dintre ani, in jurul orei 04.00, atunci cand un participant i-a solicitat DJ-ului sa puna manele. Acestuia i s-a explicat cu politete faptul ca trebuie respectati toti participantii la eveniment si ca acestia nu-si doresc sa asculte respectivul stil muzical. Din acest…

- Un grup armat neidentificat l-a asasinat pe un primar din statul Guerrero, din sudul Mexicului, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de AFP. Primarul orasului Petatlan, Arturo Gomez, a fost impuscat joi seara in timp ce cina intr-un restaurant, a indicat Roberto Alvarez, un purtator…

- Bugetul redus ii determina și anul acesta pe gorjeni sa-și petreaca Revelionul in fața televizorului. Recunosc ca și-ar dori sa sarbatoreasca noaptea dintre ani intr-un restaurant, insa banii puțini nu le permit acest lucru. Așadar, cele mai multe pahare de șampanie vor fi ciocnite de gorjeni in sufragerii.…

- Primaria Timisoara a pregatit pentru acest an cel mai mare targ de Craciun de pana acum. Aproximativ o suta de casute au fost montate in Piata Victoriei, in parcarea de la Modex – unde se afla targul gastonomic, si in Piata Libertatii – unde se gasesc produse eco si hand-made.

- ISIS a lansat o serie de amenintari, in care promite un Craciun insangerat, in cele mai mari orase ale lumii. Daca esti turist si ai de gand sa calatoresti de sarbatori, ar trebui sa te gandesti bine, inainte de a-ti alege destinatia de vacanta.

- CJ Perry, pe numele sau adevarat Catherine Joy Perry, este wrestler profesionist, dar putini isi pot da seama. Feminitatea ei blocheaza multe masini in trafic, iar paparazzi stau cat mai aproape de ea.

- vezi galeria Maize s-a deschis la inceputul lui noiembrie 2017 in mansarda unui (fel de) bloc cu doua etaje de pe eleganta strada Paris, aproape de Piata Dorobantilor. Poti sa o iei, la fel de bine, si ca pe o casa veche din Bucurestiul vechi, facuta fara imaginatie, sau cu economie la arhitect.…

- Oana Zavoranu si-a dat hainele de pomana. Bruneta a anuntat ca bunurile pe care le doneaza se ridica undeva la 200.000 de euro. Ceea ce a nu a anticipat ea a fost bataia si scandalul iscat pe seama hainelor ei. S-a lasat cu bataie, ieri, in fata apartamentului Oanei Zavoranu. Amuzat de situatie, Mihai…

- Oana Zavoranu a avut o reactie dura pe Facebook si le-a acuzat pe vedetele care primesc haine doar pentru a le face reclama. Iritata fiind de astfel de cazuri, Oana Zavoranu a luat o decizie care a lasat pe toata lumea cu gura cascata. Vedeta este hotarata sa doneze o mare parte din hainele sale.

- Indragostitii se vor bucura de intalnirea romantica intr-un cadru privat, departe de ochii curiosilor, la singura masa din local! Si, pentru ca discretia sa fie maxima, angajatii vor veni doar atunci cand vor fi chemati cu clopotelul, scrie observatorul.tv.

- Dupa ce s-a speculat ca a plecat din casa in care locuia alaturi de tatal copiilor ei, Shakira a recunoscut ca este adevarat ca s-a mutat, iar ultima aparitie a celor doi impreuna demonstreaza ca relatia lor este pe final

- Niște fotografii de arhiva o prezinta pe Gabriela Cristea așa cum puțini iși mai aduc aminte. Imaginile dateaza din urma cu peste doua decenii. Gabriela Cristea, in varsta de 43 de ani, este o cunoscuta moderatoare de televiziune din Romania. de-a lungul anilor, vedeta a prezentat numeroase emisiuni,…

- Pentru bucureșteni, #Dichisar este deja unul dintre cele mai așteptate targuri de Craciun. Anul acesta a crescut deja in casa noua, iar de Craciun va implini 10 ediții de cand aduna sub același acoperiș cei mai fun designeri și creatori romani de handmade. Ne bucuram sa anunțam ca vor sarbatori aceasta…

- Potrivit primelor informatii furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, victimele sunt un barbat ce lucra la restaurant si o femeie care, aparent, era o clienta a localului. Barbatul a suferit arsuri la nivelul fetei si mainilor, iar femeia la picioare. Conform…

- Doua persoane au fost ranite, marți, in urma exploziei unei butelii care s-a produs in incinta unui restaurant din municipiul Pitești. Potrivit primelor informații furnizate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Argeș, victimele sunt un…

- Cu siguranța ți s-a intamplat și ție, cel puțin o data, sa intre la apa hainele pe care le-ai spalat din cauza faptului ca nu ai respectat regulile de pe eticheta. Mai exact, ai spalat hainele la o temperatura mult mai mare decat trebuia. Nimic nu este mai enervant și mai frustrant decat sa iți speli…

- Un concert, o bucatarie sau un restaurant? De ce nu toate trei? La Paris a avut loc primul eveniment de acest fel din lume: oamenii stateau la masa si mancau, bucatari de top gateau in fata lor, pe o scena, iar in spatele lor o orchestra a interpretat o partitura scrisa special.

- "Motivul este foarte simplu: Sfantul Scaun nu poate sa contribuie la o activitate care afecteaza in mod clar sanatatea oamenilor", a explicat, joi, purtatorul de cuvant de la Vatican, Greg Burke, intr-un comunicat. "Niciun profit nu poate fi legitim daca pericliteaza vieți", a adaugat el, recunoscand,…

- Un turist britanic a trimis o scrisoare in care se plange primarului Veneției dupa ce el, alaturi de parinții lui, au fost nevoiți sa plateasca 526 de euro pentru un pranz intr-un restaurant de langa Piața St. Marco.

- Este esential ca hainele tale sa fie mereu curate si calcate. Dar la fel de important ca aspectul hainelor este mirosul lor. Atunci cand hainele tale miros bine, te simti increzatoare. Insa, aplicarea parfumului direct pe imbracaminte nu este cea mai buna idee, deoarece parfumul va avea un…

- Militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc si ai Garzii de Interventie Gura Humorului, impreuna cu Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta Frasin si Vatra Moldovitei, au intervenit cu sase autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit…

- Marcel Toader a strans hainele Mariei Constantin in mai multi saci, iar acum vrea sa scape de ele. Barbatul spune ca a stat prea mult cu hainele in casa, iar Maria nu s-a interesat de ele.A A

- Potrivit acuzatiilor, care vorbesc de coruptie si viol, profitand de uniforma pe care o purtau si pe care cu siguranta n-o onorau, se gandeau ca pot face pe „frumosii cei rai” mult timp, fara sa fie pedepsiti. Dar, le-a sosit clipa pentru a plati pentru toate abuzurile de pana acum.