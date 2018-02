Review George Butunoiu: Alt loc cu farmec al Bucurestiului vechi vezi galeria Cred ca Luna Cafe & Bistro se straduie in ultima vreme sa se pozitioneze mai clar pe harta localurilor boeme ale Bucurestiului, si cred ca foarte bine face, pentru ca are tot ce-i trebuie pentru a fi primita in aceasta comunitate: e in Bucurestiul vechi, cu farmec, cu poezie, cu copaci si cu flori, e intr-o casa frumoasa, si ea din alte vremuri, cu tavane inalte, cu sobe de teracota, cu mobilier boieresc, cu pian si, mai ales, cu o gradina ca acelea pe care bucurestenii le vad acum mai mult in filme sau pe smartphones. Si sunt langa Gastronomika, s-ar putea sa fie chiar gard… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Gabriela Firea a declarat, astazi, in cadrul cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului ca primaria va achiziționa aparate moderne de vanzare a cartelelor RATB la care sa se poata plati și cu card. Primaria Capitalei vrea sa puna aproximativ 500 de automate de vanzare a cartelelor…

- Primarul General al Bucureștiului, Gabriela Firea, a anuntat ieri ca procedura de evaluare a ofertelor pentru achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 s-a incheiat, caștigatorul fiind Otokar Europe Sas, parte a Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S din Turcia. Compania este deținuta de familia Koc, cea…

- Locuintele romanilor sunt vechi si au nevoie de modernizari si reabilitari, iar suprafata locuibila este cea mai mica din Uniunea Europeana, a declarat luni Ionut Dumitru, economist-sef al Raiffeisen Bank Romania, in cadrul unei conferinte a Asociatiei Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania. Doar…

- Va invit sa ne continuam calatoria inceputa mai demult pe paginile blogului prin locurile pline de farmec si intesate de povesti ale ldquo;Coastei de Argint ndash; parte a Romaniei Mari de altadata. Vom fi insotiti si acum de un reporter din perioada interbelica mai vechiul nostru prieten Ion Tic si…

- ”In Blue” este o coproductie romano-olandeza despre relatia care se formeaza intre Nicu, un adolescent care traieste pe strazile din Bucuresti, si o stewardesa din Olanda, pe nume Lin. Regizat de Jaap van Heusden, filmul este o drama care vorbeste despre ambiguitatea sentimentelor, dar si o marturie…

- Cel mai vechi sistem de irigare din lume se afla in China. Dujiangyan este o minune a științei și ingineriei chinezești. A fost construit acum 2.200 de ani și funcționeaza și in zilele noastre. Este inca folosit pentru a iriga peste 668.700 de hectare de teren agricol și ofera apa potabila in mai mult…

- Proiectul primariei de relocare a Spitalului Floreasca in zona de nord a Bucurestiului starneste frictiuni intre arhitectii din Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a PMB si primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. Arhitectii Capitalei sunt nemultumiti ca Spitalul Floreasca se va muta…

- Starea sistemului de iluminat public din municipiul Bacau este precara, in ultimii 15 ani s-au modernizat doar 7% din stalpi și 10% din corpurile de iluminat. Un audit realizat anul trecut arata cauzele pentru care iluminatul public este nu numai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Gastronomika e unul locurile (si localurile) cu farmec si cu poezie ale Bucurestiului vechi, cu atmosfera din alte vremuri, cu gradina cu vita de vie si cu pisici, si toate acestea in aproape de centrul Bucurestiului, pe la Piata Gemeni, unde cu greu iti mai poti imagina, acum, ca exista inca asa…

- Autor: Stelian ȚURLEA O poveste incredebila, cum n-ați mai intalnit, a Bucureștilor vazuți din cele mai diverse unghiuri. Fiecare strada, fiecare cladire, fiecare personaj istoric, fiecare protagonist al rubricilor tip „Fapt divers” – toate aceste elemente inca stau „sub pecetea tainei”. Practic, fiecare…

- Un oras din Italia scoate la bataie sute de case vechi, abandonate, fiecare vinduta cu un pret de 1 euro. Oraselul Ollolai, aflat in regiunea muntoasa a Sardiniei, incearca astfel sa isi revitalizeze populatia si sa reinvie oraselul in care, din pacate, au ramas mai multi batrini si in care nu se mai…

- Milionarul clujean Sorin Ghite și-a vandut vila unui stomatolog Omul de afaceri clujean Sorin Ghite, unul dintre membrii fondatori ai Bancii Transilvania (BT) Cluj, a vandut vila Capo din centrul capitalei doctorului Radu Ignatescu, antreprenor care a dezvoltat proiectul Labvision, potrivit Cushman…

- Peking Duck e un restaurant chinezesc al Bucurestiului destul de bine asezat, deschis de mai multi ani, pe care unii il considera ca fiind printre cele mai bune restaurante cu acest specific, chinezesc, din oras. 0 0 0 0 0 0

- In 1843, renumitul scriitor polonez Jozef Ignacy Kraszewski a vizitat Chișinaul. Intr-o descriere destul de detaliata a orașului nostru, el a menționat cateva cladiri remarcabile: „Strazile din Chișinau, ca și peste tot, sunt definite de casele albe, care nu se deosebesc cu nimic una de alta, crescand…

- Intre 12 și 15 aprilie, SPOTLIGHT – Bucharest International Light Festival transforma, pentru al patrulea an la rand, una dintre cele mai importante artere ale Bucureștiului, Calea Victoriei, intr-o galerie in aer liber a instalațiilor de lumina. In parteneriat cu Festivalul Luminilor de la Berlin,…

- vezi galeria In casa aceea din poarta Manastirii Radu Voda au fost mai multe restaurante de-a lungul timpului. Cred ca primul a fost israelian, Legenda se chema, unul dintre cele doua cu aceasta bucatarie din Bucuresti. Apoi s-a chemat Casa Montefiore, si acum, de cativa ani buni, e Il Mulino, adica…

- Romania – Suedia, amical in martie! E prima data cand nordicii ne viziteaza dupa coșmarul din 1994. La 24 de ani distanța de la celebrul meci de la Cupa Mondiala din SUA 1994, cand Ravelli și Kenneth Andersson ne-au rapit bucuria unei semifinale cu Brazilia, nordicii vor veni in țara noastra. Echipa…

- Nr. unic nr. format vechi : 800 212 2018 Data inregistrarii 12.01.2018 Data ultimei modificari: 12.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte BITU DOINA Reclamant BITU GABRIEL Parat ...

- 5ensi, citit "sensi", insa scris cu un 5 in loc de s, e cel mai nou restaurant al celor de la DonCafe, desi nu prea am vazut sa scoata aceasta apartenenta la grup in evidenta. Si asta cu toate ca businessul lor e de succes, DonCafe de la Piata Dorobantilor, cel putin, e unul dintre cafenelele-restaurant…

- Tramvaiul Sibiu-Rașinari a fost pus din nou in funcțiune. Zeci de oameni de toate varstele s-au imbarcat in tramvaiul adus din Austria pentru a parcurge vestitul traseu dintre Gradina Zoologica din Sibiu și Rașinari, cea mai mare comuna din Marginimea Sibiului. Pentru numeroși nostalgici, tramvaiul…

- The Ace, pe numele lui mai explicit "Restaurant, Pub & Bistro, Rooftop The Ace", e un restaurant mai nou al Centrului Vechi, pe Lipscani, aproape de ARCUB, in partea dinspre Biserica Sfantul Gheorghe al celebrei strazi. Au deschis pe la sfarsitul acestei veri. 0 0 0 0 0 0

- Gabriela Firea, actualul primar al Bucureștiului, s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993. Pentru ca acesta mai fusese casatorit o data, cu un fost manechin pe nume Carmen, Gabriela Firea s-a ales și cu un fiu vitreg, Razvan Firea. Tanar nonconformist, pasionat de moda, Razvan nu o mai suporta pe fosta…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Primaria Gherla vrea sa implementeze un sistem prin care sa inregistreze tot ce mișca in oraș, iar pentru asta este gata sa plateasca in jur de 6 miliarde de lei vechi. Cele 40 de camere de supraveghere video urmeaza sa fie puse la dispoziția Poliției Locale, aflata in subordinea primariei. Inca din…

- Perioada profitabila pentru hotelierii de pe Valea Prahovei, inceputa inainte de Craciun continua și zilele acestea. Peste 1.500 de turiști care sarbatoresc Craciunul pe rit vechi au venit la munte in Romania sa-și petreaca vacanța de iarna. Pentru ei, prețurile sunt ceva mai mici decat in urma cu…

- Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc pe 7 ianuarie Nasterea Mantuitorului. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de cel oficial, la care Biserica Ortodoxa Romana a trecut pe 1 octombrie 1924. In Romania traiesc peste un milion de adepti ai Bisericii Crestin-Ortodoxe…

- Autoritațile de frontiera din Vama Albița, cea mai mare de pe granița terestra a Romaniei, se confrunta cu o aglomerație ieșita din comun in aceste zile. Traficul de persoane pe sensul de intrare in țara aproape s-a dublat fața de o perioada normala a anului, avand in vedere ca mulți moldoveni din stanga…

- Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial. Biserica Ortodoxa Româna a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924.

- „Instalarea de GPS pe toate mijloacele de transport va permite cetatenilor sa stie, prin mijloacele noastre de informare si smartphone-uri, timpii in care vehiculele ajung in statii", a declarat Adrian Mihail in cadrul comandamentului organizat la Primaria Capitalei pentru adoptarea de masuri in…

- Apple se afla in centrul unui scandal dupa ce a confirmat ca reduce performantele pe modelele iPhone mai vechi, cu baterii degradate. Acesta este un moment prielnic pentru companiile rivale, care incearca sa il exploateze. Samsung si LG au transmis ca nu incetinesc, prin actualizari software, smartphone-urile…

- Bono, liderul formatiei irlandeze rock U2, care a luat apararea lui Aung San Suu Kyi pe vremea cand aceasta s-a aflat in arest la domiciliu in urma unei decizii a juntei militare birmana, a cerut demisia acesteia ca urmare a crizei legate de minoritatea musulmana rohingya din Myanmar, informeaza…

- Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov traficul rutier este blocat luni pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței Vasilescu face inca…

- Cele mai frumoase colinde romanești de Craciun s-au pastrat in satele din toata țara, transmițandu-se din generație in generație. Poate cel mai cunoscut cantareț de colinde este Ștefan Hrușca.

- Primarul Municipiului Botoșani, Catalin Flutur, se alatura Asociației Municipiilor din Romania al carui Comitet Director, intrunit ieri in ședința și-a manifestat ingrijorarea cu privire la recentele hotarari luate in plenul Parlamentului prin votul dat la Legea Bugetului de stat pentru anul 2018.

- Crestinii ortodocsi care respecta calendarul iulian il sarbatoresc astazi pe Sfintul Ierarh Nicolae Facatorul de Minuni. Cu acest prilej, in toate bisericile din tara se oficiaza servicii divine. Sfintul Nicolae s-a nascut in secolul IV, in Turcia actuala. Parintii lui au fost oameni instariti si foarte…

- "Sunt documente pe care noi le-am prezentat Judecatoriei Bucuresti astazi, deci astazi incepem procesul impotriva Bancii Nationale a Romaniei. Cine suntem? Suntem niste sportivi care am fost, niste sportivi care suntem si, daca este nevoie, in urmatoarele saptamani, pot sa adun pana la 200.000 de semnaturi…

- Rodiv Gaești va inaugura, maine, Salonul Franțuzesc. Este vorba de cel mai vechi spațiul al restaurantului, care a fost reabilitat Post-ul Inaugurare la Rodiv Gaești! Cel mai vechi spațiu al restaurantului devine Salon Franțuzesc – FOTO apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vesti proaste pentru soferii care au masini mai vechi de 12 ani. Acestia vor fi obligati de la 1 ianuarie 2018 sa faca inspectia tehnica periodica (ITP) a masinii in fiecare an, informeaza stiripesurse.ro.

- Astazi este termenul limita pentru depunerea amendamentelor, iar cei din opozitie au pregatit mii de amendamente pe motiv ca sunt nemultumiti de modul cum arata bugetul. Peste 3.000 de amendamente au fost deja depuse de PMP la bugetul pe 2018. Parlamentarii cer bani pentru metroul din Drumul…

- Scoala a fost infiintata la 28 noiembrie 1957, si sarbatoreste anul acesta exact 60 de ani de existenta. Instituta, una moderna, asigura servicii educationale si terapeutic-recuperatorii in spiritul tolerantei, respectului reciproc si egalitatii de sanse, dezvoltand prescolarilor si elevilor autonomia…

- Eugen Ionescu, marele dramaturg care a schimbat teatrul secolului 20, a vorbit despre Regele Mihai la televiziunea franceza. El a vorbit cu jurnaliștii francezi la scurt timp dupa ce regele Mihai fusese aclamat de un milion de oameni pe strazile Bucureștiului, in primavara lui 1992.

- Apartamentele din Brașov s-au scumpit pe parcursul lunii trecute. Prețul mediu de vanzare solicitat de catre proprietari a crescut cu 10 euro pe mp fața de finele lunii octombrie și a ajuns la 1.000 de euro/mp. Cel mai mult s-au scumpit apartamentele aflate in blocuri noi, respectiv cu 24 de euro/mp.…

- Mai exact, fiecare proprietar de caini era obligat sa declare birul pentru fiecare caine pe care il deținea. Impozitul era de 10 lei anual, iar cei care nu se supuneau erau aprig amendați iar cainii uciși. ”Am incercat sa redau epoca, vremurile și intamplarile prin documente sugestive. Evident,…

- vezi galeria Maize s-a deschis la inceputul lui noiembrie 2017 in mansarda unui (fel de) bloc cu doua etaje de pe eleganta strada Paris, aproape de Piata Dorobantilor. Poti sa o iei, la fel de bine, si ca pe o casa veche din Bucurestiul vechi, facuta fara imaginatie, sau cu economie la arhitect.…

- FCSB se confrunta cu probleme de lot din cauza accidentarilor suferite de unii deintre fotbalistii importantio ai echipei. Dupa ce Romario Benzar si Bogdan Planic s-au accidentat, a venit randul si lui Felipe Teixeira sa rateze restul partidelor din 2017. Portughezul in varsta de 37 de ani…

- Monologul sfașietor al Cristinei Stamate i-a intristat pe cei care au iubit-o. Cuvintele dureroase spuse de actrița scotea la iveala suferința provocata de singuratate. Actrița Cristina Stamate a murit, la varsta de 71 de ani. Ea fusese internata la Spitalul Floreasca din Capitala, saptamana trecuta,…

- Primarul General al Bucureștiului, Gabriela Firea, este hotarâta sa "puna stop" mașinilor vechi din Capitala. Chiar daca pe moment înca n-a fost luata nicio masura oficiala, mai mult ca sigur ca pe viitor municipalitatea va concepe o taxa suplimentara pentru…

- Sinagoga din Alba Iulia, prima realizata din zidarie de pe teritoriul Transilvaniei, a fost redeschisa, duminica, dupa ce in reabilitarea ei s-au investit circa 300.000 de dolari. S-au montat sisteme de incalzire, sonorizare, supraveghere și alarma la incendii. Președintele Comunitații Evreiești din…

- Peste 300 de arhitecti participa, sambata, in Capitala, la un hackathon, care sa aduca solutii la unele din problemele Bucurestiului, informeaza un comunicat al organizatorilor, transmis...