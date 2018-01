Review George Butunoiu: 43 de pagini A3 in meniu numai cu mancarea

Stiri pe aceeasi tema

- Eu stiu de doua restaurante Burebista in Bucuresti, Burebista Vanatoresc, cel despre care scriu acum, pe Batistei, langa Teatrul National, si Burebista Traditional, pe Calea Mosilor, care pare inca deschis. poate ca mai au si altele, insa nu stiu eu de ele. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), Aurel Vainer, a vorbit, in prezenta a peste 50 de persoane, despre evenimentele petrecute in 21 ianuarie 1941, aratand ca pogromul de la Bucuresti este comemorat in premiera la fata locului, in padurea Jilava. 'Sunt 77 de…

- Un nou malware care ataca dispozitivele Android folosește metode neimaîntâlnite pâna acum. Noul malware, numit Skygofree, a fost descoperit de experții de la Kaspersky Lab. Skygofree poate înregistra activitatea de pe Whatsapp a utilizatorului, atunci când este…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Alexandru Arsinel a primit, luni, Titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei. Distinctia i-a fost acordata, in cadrul Galei Premiilor Municipiului Bucuresti pentru Arta si Cultura, de catre viceprimarul Bucurestiului dr.arh. Michaela Tomnita Florescu. Acelasi titlu i-a fost conferit, in cadrul aceluiasi…

- Directia pentru Agricultura a UE (DG AGRI) a facut publice primele rapoarte ale anului referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- 5ensi, citit "sensi", insa scris cu un 5 in loc de s, e cel mai nou restaurant al celor de la DonCafe, desi nu prea am vazut sa scoata aceasta apartenenta la grup in evidenta. Si asta cu toate ca businessul lor e de succes, DonCafe de la Piata Dorobantilor, cel putin, e unul dintre cafenelele-restaurant…

- Este oficial. In urma unor discuții indelungate, unul dintre cei mai importanți operatori ai bursei din Londra cauta sa-și inchirieze in centrul Bucureștiului 6.500 de mp de birouri. Este vorba despre deschiderea la Bucuresti a unui centru al companiei London Stock Exchange, operatorul pietei…

- Prestige Tours, companie de turism parte din grupul turc Calypso Tour, lanseaza incepand cu luna martie zboruri charter catre statiunea Aqaba din Iordania. Zborurile vor fi operate de catre compania aeriana de linie Royal Jordanian Airlines. Prestige Tours estimeaza ca un numar de 5.000…

- Simona Halep joaca incepand de saptamana viitoare la openul australian, primul turneu de grand slam din 2018. Romanca este lider mondial in ierarhia WTA, dar nu si favorita la castigarea Australian Open, considera casele de pariuri online.Potrivit RTV, toate agentiile o considera pe Garbine…

- Grila notarilor, dupa care se calculeaza impozitele minime pentru tranzactiile cu locuințe și onorariile, a fost stabilita in acest an cu valori in creștere cu 2% pentru apartamentele vechi și cu 2,5% pentru locuințele noi, la nivelul Bucureștiului.

- Ucrainenii din Caras-Severin pregatesc de Craciun nu mai putin de 12 feluri de preparate culinare, ce reprezinta numarul apostolilor lui Iisus Hristos, a declarat sambata, pentru Agerpres, presedintele filialei Resita a Uniunii Ucrainenilor din Romania, Daniel Basaraba. 'Obiceiul are o insemnatate…

- Horoscop chinezesc 2018. Anul Cainelui de Pamant aduce schimbari importante. Afla ce semn esti in zodiacul chinezesc si vezi ce te asteapta in anul 2018.Horoscop chinezesc 2018. Sobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).

- Florentin Pandele nu are un salariu mai mare decat al soției sale, insa s-a ajuns aici pentru ca Gabriela Firea a devenit primar general al Bucureștiului, dupa ce a caștigat alegerile din iunie 2016.Florentin Pandele se afla, insa, la al cincilea mandat ca primar al Voluntariului. Primul…

- Cu destul de puțini ani in urma, fostul arbitru de fotbal și, apoi, observator al AJF Prahova, Razvan Frațila, sau Razvan V. Frațila cum se semneaza, a lansat cu succes primele doua volume din ceea ce eu numesc „Enciclopedia Petrolului”. Mai precis, o mega-monografie a clubului fanion al Ploieștiului…

- Si in acest an, romanii si-au decorat casele de sarbatori cu fel de fel de instalatii luminoase care, la lasarea noptii, dau culoare apartamentelor, balcoanelor, gardurilor si chiar acoperisurilor, si imbraca haina unica, de basm, a Craciunului. Fie ca ne plimbam prin marile cartiere ale Bucurestiului,…

- In data de 12.12.2017, la masa de pranz, o pacienta internata la Spitalul de Boli Infectioase Constanta a sustinut ca in preparatul "trunchi de peste la tava cu mamaligutaldquo;, furnizat de societatea Arimex Comexim 2000 SRL, a gasit un vierme. Reprezentantii societatii au fost anuntati despre aceasta…

- O sinteza a multașteptatului raport Kroll-2 a fost publicat acum cateva minute de catre Banca Naționala a Moldovei. Aceasta conține 57 de pagini in care se ofera detalii despre cum au fost furați banii, precum și țarile prin care aceștia au circulat sau in care au ajuns.

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a decis, marti, achizitionarea a 42 de autobuze electrice, dintr-un lot de 100 de astfel de vehicule. Potrivit proiectului de hotarare, Primaria va achizitiona „cu costuri minime” autobuzele electrice ce vor fi utilizate in centrul Bucurestiului.

- Terasa Doamnei e un restaurant destul de cunoscut al Centrului Vechi si al Bucurestiului, pentru terasa lui, desigur, inainte de toate, pentru ca au niste animale vii la care iti tot vine sa te uiti. 0 0 0 0 0 0

- Va așteptam cu drag la Chateau Vartely pe 24 decembrie la petrecerea Magic Christmas Lights sa savuram magia serii de Craciun cu miros de brad. Va invitam sa petreceți alaturi de noi, insoțiți de cei dragi aceasta sarbatoare, sa ne impartașim ganduri frumoase și sa simțim adevaratul spirit al sarbatorii.…

- Referitor la petitia online aparuta in spatiul public prin care se solicita montarea de scuturi anti-suicid/accidente la metrou si camere de supraveghere, biroul de presa al Primariei Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Una dintre prioritatile Municipalitatii o reprezinta siguranta cetatenilor,…

- 2018 va fi anul Cainelui de Pamant in astrologia chinezeasca și va aduce numeroase situații neprevazute pentru mai multe dintre zodii. Trei dintre ele vor fi cele mai fericite in anul care vine, caci caștigurile materiale vor fi cu adevarat insemnate.

- Este foarte ușor sa pui mancarea la incalzit in cuptorul cu microunde, insa trebuie sa știi ca unele recipiente devin foarte periculoase și contamineaza alimentele. Pe cat este de util cuptorul cu microunde pe atat este de controversat. Numeroase studii au demonstrat ca nu ar fi deloc recomandat sa…

- Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale intra luni in dezbaterea Parlamentului. Parlamentarii Puterii vor sa finalizeze dezbaterile pana in data de 21 decembrie. Inițial, PSD și ALDE promiteau ca proiectul bugetului de stat pe 2018 va ajunge in Parlament pana la sfarșitul…

- „Ordonanta 34 din 2010 ar fi trebuit sa elimine pirateria din transporturi, insa dupa numai cateva luni de la adoptarea acesteia, parlamentarii au modificat-o, astfel incat sa nu se mai poata aplica. Mai mult, in anul 2015, Lucian Sova a introdus in lege sintagma „in mod repetat”, astfel incat organismele…

- Metrorex și RATB au reluat discuțiile privind emiterea și vanzare biletului unic, potrivit unui ordin de ministru pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Transporturilor. Acordul de principiu privind oferta tarifara integrata pentru sistemul de transport public din Municipiul București a fost…

- O pensionara din Statele Unite a pregatit o substanța otravitoare, pe care susține ca voia sa o foloseasca. Pentru a-i testa efectele, ea a decis mai intai sa o incerce pe vecinii sai. Femeia in varsta de 70 de ani le-a pus otrava in mancarea celorlalți batrani care locuiau la același azil cu ea, relateaza…

- vezi galeria Maize s-a deschis la inceputul lui noiembrie 2017 in mansarda unui (fel de) bloc cu doua etaje de pe eleganta strada Paris, aproape de Piata Dorobantilor. Poti sa o iei, la fel de bine, si ca pe o casa veche din Bucurestiul vechi, facuta fara imaginatie, sau cu economie la arhitect.…

- Marca a anuntat noul transfer al lui Real Madrid. Este vorba despre portarul spaniol de 23 de ani, Kepa Arrizabalaga, de la Athletic Bilbao, in schimbul caruia echipa blanco a achitat clauza de reziliere in valoarea de 20 de milioane de euro. Intelegerea dintre Kepa si Athletic Bilbao era…

- Decebal Fagadau a declarat luni, intr-o conferinta de presa, sustinuta la finalul sedintei Consiliului Local, ca in proiectul de taxe si impozite pentru anul viitor nu se prevedere nicio modificare la operatorii economici, urmand sa se inregistreze o crestere usoara la persoanele fizice. "Din…

- Dare to Dream și spune-ne și noua la ce visezi pe virginradio.ro/daretodream! Doar ca ai grija ce-ți dorești, pentru ca s-ar putea sa și primești poate cand te aștepți mai puțin. Așa a fost cazul in weekendul aceasta pentru visatoarea #daretodream care și-ar fi dorit sa-l bage pe Andrei Niculae la tigaie…

- Peste 300 de arhitecti participa, sambata, in Capitala, la un hackathon, care sa aduca solutii la unele din problemele Bucurestiului, informeaza un comunicat al organizatorilor, transmis...

- Ana Birchall, ministru al Afacerilor Europene in Guvernul Grindeanu, cea care a initiat dosarul Romaniei pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) de la Londra la Bucuresti, sustine ca decizia de ieri a Comisiei Europene de a alege Amsterdamul pentru relocare a fost una politica.

- Documentația de urbanism a proiectului a fost aprobata inca din luna decembrie a anului 2015. Radu Balanescu, marele Maestru al Marii Loji Naționale din Romania (MLNR) a vorbit, la interviurile DC News, despre construcția acestei cladiri. Acesta spunea ca centrul va fi unul deosebit, cu facilitați,…

- Super, festivalul de filme facute de adolescenți, iși dorește sa incurajeze și adolescenții din afara Bucureștiului sa faca și sa se uite la filme! De aceea avem nevoie și anul acesta de ambasadori voluntari ai festivalului, care sa ne reprezinte atat in alte zone ale Romaniei, cat și in Republica Moldova,…

- Parintii copiilor bolnavi de cancer din Romania "locuiesc" luni intregi pe un scaun in spital. Si tocmai pentru ca acestia au nevoie de un "Refugiu", a fost lansata o campanie strangere de fonduri pentru MagicHOME, un centru care va gazdui gratuit familiile acestor copii. Vedete, voluntari si oameni…

- Marian Dima Antrenorul ploiestean Florin Parvu a reusit sa obtina locul doi cu echipa sa Henan, in turneul final al echipelor de tineret din China, unde s-a calificat pentru a doua oara consecutiv. Echipa lui Parvu a pierdut finala, disputata la Shandong, scor 2-1, in fata celor de la Beijing Huan,…

- S-a dezlantuit iadul pe o strada din sectorul 2 al Bucurestiului, dupa ce un sofer beat, care circula cu viteza, a izbit in plin o masina in care erau doua femei. Inainte sa fuga de la locul accidentului teribil, barbatul a scos victimele din autoturismul, care a fost cuprins repede de flacari si chiar…

- Echipa lui Scarlatescu a pierdut un concurent, in cea de-a patra editie a emisiunii „Chefi la cutite”. Doamna Miki, bucatar cu experienta, a fost pusa in incurcatura de pastele cu vinete pe care chef Bontea le-a scuipat, pur si simplu.

- Pana pe 17 noiembrie, bucureștenii pot vota pentru proiectele preferate din cadrul campaniei “Propune pentru București.” Din cele peste 150 de proiecte depuse, 33 au fost declarate eligibile iar in funcție de ierarhia voturilor cetațenilor, vor fi asumate și implementate 20 de proiecte, fiecare proiect…

- Procuroii DNA nu au batut pasul pe loc in ancheta in care i-au ridicat pe Marian Burcea și pe alți șefi din Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) și Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB). Procurorii au ridicat, luni, aproape 20 de persoane, pe care le audiaza la acesta…

- Românilor a început sa nu le mai fie frica de card și nu își mai golesc conturile în ziua de salariu. Conform datelor BNR, în România sunt peste 16 milioane de carduri emise, dintre care 12 milioane sunt carduri active. Deși volumul retragerilor continua…

- Urmariți discuția live dintre Nicușor Dan și Claudiu Saftoiu, incepand cu orele 12.00 A creat, in 2011, o mișcare civica pentru respectarea legii in dezvoltarea urbana a Bucureștiului, ”Asociația Salvați Bucureștiul”. In 2015, a fondat ”Uniunea Salvați Bucureștiul”, cu care a candidat la Primaria Capitalei.…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va desfasura, in perioada 25.10.2017 – 30.11.2017, o campanie de informare la nivel national privind Punctele Gastronomice Locale, adresata celor interesati și care la nivel judetean va fi desfașurata de catre Directia…

- Ziarul Financiar a organizat joi seara cea de-a opta editie a Galei Dupa Afaceri Premium, care a premiat cele mai importante lansari din industria de lifestyle si lux, fie ca este vorba de parfumuri, modele de masini sau colectii de moda. Au fost premiate industrii precum auto, parfumerie, orologerie…