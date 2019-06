Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Mihaila (43 de ani) este cunoscut in lumea pasionatilor de iluzionism ca magicianul Augustin. Desi a inceput ca actor la Teatrul Municipal Bacovia din Bacau, Augustin a simtit ca scopul sau este sa faca spectacole singur, in care sa-si poarte publicul in lumea fascinanta a magiei.

- La Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera" Suceava, Sala de arta „Elena Greculesi", a avut loc vineri, 17 mai, o calatorie emotionanta prin lumea cartilor si a autorilor bucovineni, la Salonul Literaturii Romane din Bucovina, editia a XVI-a.Directorul Bibliotecii Bucovina ...

- Cum a influentat literatura istoria omenirii si a planetei? Intr-un fel major, spune profesorul de literatura comparata de la Harvard, Martin Puchner. Acesta explica totul in cartea sa "Lumea scrisa", care trece prin patru milenii de literatura, de pe toate continentele.

- Eventera i Muzeul Brilei v invit în perioada 1324 mai întro cltorie prin lumea simurilor în &bdquoLaborator 2.0&rdquo. Expoziia este adresat copiilor cu vârste între 5 i 14 ani i îi propune s le ofere acestora o experien educaional nonformal care s le deschid simurile p...

- ADVERTORIAL. Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design, și Mapei Romania au propus publicului iubitor de frumos o calatorie inedita in lumea artei, unde tinerii artiști și viziunea lor asupra mozaicului a fost promovata in cadrul unei expoziții. Lucrarile acestora au fost…

- Dupa 11 septembrie 2001, cand au fost lovite turnurile gemene din SUA, mistuirea in flacari a celebrei catedrale Notre Dame a reusit sa capteze atentia intregii planete. Lumea intreaga se intoarce pentru o clipa spre trecut, spre primele si marile simboluri ale civilizatiei occidentale. Nu a ars o monumentala…

- INVITATIE… Expozitia de stiinta interactiva „Laborator 2.0″ ajunge maine, 3 aprilie, la Muzeul Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui. Elevii sunt invitati sa faca o calatorie prin lumea simturilor, sa exploreze fenomene din optica si acustica, sa faca curcubeie si multe alte experimente. Acestia trebuie…

- Ei bine, ERA Park Oradea le face un cadou inedit clienților sai. Centrul comercial din Calea Aradului te invita sa simți pe pielea ta cum e sa zbori, in VR Balloon, un simulator virtual, care te va purta prin cele mai spectaculoase locuri din lume, oferindu-ti senzații cat se poate de reale.…