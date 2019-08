Stiri pe aceeasi tema

- Tradiție, har, bucurie, truda: totul in 5 zile unice la Sibiu! 5 zile de poveste in care peste 200 de copii talentati se vor intrece in olarit, tesut, sculptura lemn, metaloplastie, incondeiat oua, confectionat podoabe și papusi in port popular, pictat icoane pe sticla si pe lemn și brodat. Read More...

- CONTINUA, LA SIBIU, EVENIMENTELE CULTURALE DE IMPACT: Muzeul ASTRA organizeaza in perioada 11-14 iulie 2019 evenimentul ASTRA Multicultural, editia a IV-a. Vorbim despre o inițiativa dezvoltata in cadrul proiectului Patrimoniu deschis , care are ca scop readucerea valorilor multietnice in fața publicului…

- Sezonul Romania – Franța va fi celebrat in Sibiu și prin doua concerte SoNoRo Conac, pe 8 iulie, la Biblioteca Județeana ASTRA din Sibiu, și pe 10 iulie, la Biserica Cisterciana de la Carța. Read More...

- Avand ca patrimoniu una dintre primele expoziții organizate pe teritoriul actual al Romaniei, expoziție organizata de catre Asociațiunea ASTRA la 1905 și dedicata iei din Transilvania, Biblioteca ASTRA Sibiu participa in acest an la celebrarea Zilei Internaționale a Iei. Read More...

- Reputata Biblioteca Județeana ASTRA Sibiu pune la dispoziția publicului o impresionanta arhiva de documente disponibile in spațiul dedicat Bibliotecii digitale, accesibila pe site-ul acesteia. Read More...

- Miercuri, 5 iunie, o noua serie de absolvenți ai Universitații „Lucian Blaga“ din Sibiu și ai Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” Sibiu, in sarbatoare in Piața Mare, intr-o noua ediție a Gaudeamus – sarbatoarea absolvenților. Read More...

- Azi, MEDIAS aniverseaza o venerabila varsta. Mediaș (in latina Media, germana Mediasch, in maghiara Medgyes, in dialectul sasesc Medwesch, Medves) este un municipiu și al doilea oraș ca marime din județul Sibiu. Are o populație de 63.203 locuitori. Read More...

- Luni, 27 mai 2019, ora 13.00, in Sala de conferinte de la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” va fi lansarea volumului VII al lucrarii „Patrimoniu preindustrial și industrial in Romania”, autor: Volker Wollmann, aparut la editura Honterus, Sibiu, 2018. Moderator:Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii…