Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara Saracens vrea sa arate in weekend ca inca are resurse pentru un an bun. Campioana Romaniei intalneste sambata, pe teren propriu, puternica formatie rusa Enisei-STM Krasnoiarsk, cu care se lupta pentru un loc in viitoarea editie a Cupei Challenge. „Saptamana a fost grea, mental, multi dintre…

- Pierderea finalei Cupei Romaniei este deja istorie. Timisoara Saracens se pregateste in aceasta saptamana pentru turul barajului de accedere in grupele principale ale Challenge Cup. Organizata de catre forul european EPCR, in parteneriat cu Federația de Rugby a Italiei și forul Rugby Europe, competiția…

- Dupa patru victorii la rând în primele patru partide de la venirea lui Minteuan pe banca tehnica – trei împotriva lui Sepsi Sfântu Gheorghe – CFR Cluj merge în fieful Viitorului, echipa aflata pe val dupa ce a înfrânt FCSB. Calificarea in extremis…

- Un tanar din regiunea Krasnoiarsk, Rusia va ramane mutilat pe viața, din cauza unui accident de-a dreptul șocant. In timp ce statea in stația de autobuz, ochiul baiatului a fost strapuns de un șurub ce a cazut dintr-un camion care tocmai trecea pe strada.

- European Professional Club Rugby (EPCR) a stabilit și anuntat detaliile partidelor de baraj din Competiția Europeana Continental Shield 2018/19. Timisoara Saracens se va confrunta intr-o dubla mansa cu echipa ruseasca Enisei STM pe 30 martie si 20 aprilie. The post Ne luptam cu rusii pentru a ramane…

- Cel putin 7 oameni au murit si alti 32 au fost spitalizati, dupa ce un autocar la bordul caruia se aflau 45 de oameni, dintre care 31 de copii, s a rasturnat pe un drum regional din Federatia Rusa, in apropiere de localitatea Izvekovo, regiunea Kaluga, informeaza duminica agentia de presa TASS, conform…

- Un autocar cu 47 de pasageri, intre care 31 de copii, s-a rasturnat, sambata dimineata,pe o autostrada in apropiere de orașul Kaluga din vestul Rusiei, au anunțat autoritațile locale, informeaza agenția de știri Tass, potrivit Mediafax.In urma accidentului, cel puțin șapte persoane au decedat,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat prin telefon cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, despre situatia din Siria, informeaza agentiile de stiri Associated Press si Tass, potrivit Mediafax.In cursul conversatiei telefonice, Vladimir Putin si Benjamin Netanyahu "s-au concentrat…