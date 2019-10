Stiri pe aceeasi tema

- Fiica fostului președinte Traian Basescu, Elena Basescu, da un prim semn ca iși dorește sa revina in viața politica. Ea a participat la inaugurarea unui sediu al PMP și a spus ca ”am avut bucuria de a ma intalni cu prieteni si colegi de partid”. De asemenea, Elena Basescu a mai spus ca ”#ItsGoodToBeBack”.Citește…

- Directorul general al companiei aeriene TAROM, Madalina Mezei, a fost demisa marți din functia de director. Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat miercuri seara la B1TV ca in TAROM se vorbește ca demiterea a venit pentru ca in ziua moțiunii de cenzura, nu au fost…

- Bogdan Chirieac a intervenit, in direct, la Romania TV unde a vorbit despre un posibil ”plan B” ce ar putea fi pus in aplicare de Klaus Iohannis și PNL, dar și despre posibilul blocaj de pe scena politica. ”Poate fi un blocaj in contextul in care, in acest moment, majoritatea este destul…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, zguduie din temelii scena politica. Europarlamentarul PMP a facut o dezvaluire de senzație, care arunca-n aer tot ce se știa pana acum.Potrivit lui Traian Basescu, Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție, ar fi fost... Citește…

- Doi ani a durat iubirea dintre Elena Basescu și Catalin „Tomata”. Cei doi și-au spus „adio”, iar șanse de impacare sunt destul de mici, daca este sa ne luam dupa noile detalii aparute in presa. Fiica lui Traian Basescu și fostul iubit par sa se fi redresat rapid, iar acum traiesc deja vieți separate.

- Elena Basescu și iubitul ei, Catalin Gheorghe, s-ar fi desparțit dupa doar doi ani de relație. Se pare ca cei doi s-au separat in urma cu o luna, sustin jurnalistii de la wowbiz.ro. Inca nu se cunoaște motivul desparțirii celor doi. Potrivit apropriaților, Elena și Catalin au avut o relație frumoasa…

- Daca fata cea mare a lui Adrian Minune a reușit sa demonstreze ca a moștenit talentul muzical de la tatal ei, iata ca nici mezina familiei nu se lasa mai prejos și este decisa sa arate tot ce poate. Adriana Simionescu va urca vineri seara pe scena de la Vocea Romaniei, iar anunțul a fost facut chiar…

- Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara, europarlamentarul Traian Basescu, declara ca implicarea sa in tranzitia catre un „nou” PMP se va incheia la sfarsitul anului, odata cu votul pe care il va da in favoarea candidatului formatiunii la prezidentiale. „Noi am inceput acest proces de…