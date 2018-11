Stiri pe aceeasi tema

- HC Dobrogea Sud Constanta este la 60 de minute de calificarea in grupele Cupei EHF, dupa ce s-a impus cu 23-22 pe terenul echipei Malmo, in prima mansa din cadrul turul 3 preliminar. Partida retur se va desfasura pe 25 noiembrie, la Constanta.

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a facut un pas mare, in aceasta seara, spre accederea in grupele Cupei EHF, dupa ce a castigat prima sansa din turul trei preliminar, in deplasare cu formatia suedeza HK Malmo.Oaspetii s au impus cu 23 22, revenind spectaculos in repriza secunda,…

- HC Dobrogea Sud joaca azi cu suedezii de la Malmo, in prima manșa din ultimul tur preliminarii, și spera sa ajunga in premiera in grupele Cupei EHF. Meciul incepe la ora 17:00 și nu este televizat. HC Dobrogea Sud Constanța traverseaza o perioada foarte buna. Echipa pregatita de Zvonko Sundovski a…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine sambata, 17 noiembrie, meciul din prima mansa a turului trei preliminar al Cupei EHF, in deplasare cu echipa suedeza HK Malmo. Partida se va juca de la ora 17.00 ora Romaniei , iar cine va avea castig de cauza in dubla mansa se va califica…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta vor juca, astazi, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor, impotriva celor de la CSM Bacau, intr-o partida contand pentru etapa a X-a a Ligii Nationale, in ultima reprezentatie in fata propriilor suporteri, inaintea turului cu HK Malmo, din Suedia, din turul…

- Aflata pe locul doi in clasamentul Ligii Nationale de handbal masculin, cu 21 de puncte dupa noua meciuri, HC Dobrogea Sud Constanta mai este angrenata pe doua fronturi competitionale, Cupa Romaniei si intrecerea continentala Cupa EHF, in care, in aceasta luna, va disputa dubla mansa din turul trei…

- In privinta norocului, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta are parte in ultimii ani doar de extreme. Daca sezonul trecut a picat in turul trei al Cupei EHF cu cel mai greu adversar, SC Magdeburg (Germania), anul acesta dobrogenii vor infrunta cel mai accesibil oponent din prima urna:…

- HC Dobrogea Sud Constanta va juca cu HK Malmo in turul 3 preliminar al Cupei EHF, ultimul inaintea fazei grupelor, conform tragerii la sorti care a avut loc azi, la Viena. Prima mansa va avea loc in Suedia, pe 17/18 noiembrie, iar returul, o saptamana mai tarziu, la Constanta.