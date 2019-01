Stiri pe aceeasi tema

- Democrata Nancy Pelosi a fost aleasa joi presedinta a Camerei Reprezentantilor, in urma alegerilor de la jumatate de mandat din noiembrie 2018 - o revenire istorica la conducerea celei de a treia cele mai importante institutii politice americane, relateaza AFP.Citește și: ALERTA - Iohannis…

- Reprezentanta din San Francisco, in varsta de 78 de ani, devine astfel prima opozanta a locatarului Casei Albe, pe care l-a infruntat in multe randuri, si revine la tribuna "Speakerului" pe care a ocupat-o deja din 2007 in 2010 - pe atunci prima femeie din Istoria americana care ocupa acest post crucial.

- Dupa George Soros, și miliardarul Tom Steyer dorește inlaturarea liderului american de la Casa Alba. Acesta a anunțat deja ca va investi o suma uriasa in reclame televizate impotriva președintelui Donald Trump. Miliardarul și ecologistul Tom Steyer nu se afla la prima implicare financiara…

- Americanii s-au grabit la secțiile de votare pentru a-și exprima opțiunea in acest scrutin extrem de important pentru președintele Donald Trump. In cadrul alegerilor urmeaza sa se decida daca republicanii lui Trump iși vor menține puterea asupra Congresului. Este prima ocazie pentru electoratul american…

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.

- O mare incertitudine politica domnește in Statele Unite, cu cinci zile inainte de alegerile pentru Congres: ultimele sondaje indica in continuare dueluri inca extrem de indecise chiar daca democrații pastreaza avantajul pentru controlul Camerei Reprezentanților iar republicanii pentru Senat, scrie AFP.