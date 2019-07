Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii alb-violeti si-au aflat programul din viitorul sezon al Ligii Nationale. SCM Politehnica are parte in prima etapa de reeditarea finalei Cupei Romaniei, pe care a castigat-o in luna martie, timisorenii pregatiti de Pero Milosevic urmeaza sa intalneasca CSA Steaua in deplasare. Primele jocuri…

- CSA Steaua pregatește deja proiectul pentru sezonul urmator, unul in care ratarea promovarii nu mai este acceptata. Conducerea dorește doua nume importante din istoria clubului: Narcis Raducan in funcția de manager general și Gabi Balint antrenor. Al doilea an consecutiv in care promovarea a fost ratata…

- Clubul Pandurii Targu Jiu trebuie sa isi achite datoriile catre fostii jucatori Gordan Bunoza si Nikola Vasiljevic in cel mult doua zile, pana pe 30 mai, la ora 24:00, altfel FRF va pune in aplicare sanctiunea de noua puncte dictata de FIFA. Acest fapt va duce automat la retrogradarea echipei…

- „Baietii in ghete” au parte sambata de al treilea derby consecutiv in aceasta primavara. Dupa duelurile locale cu Ripensia si ACS Poli, ultimul incheiat cu un esec dureros, ASU Politehnica are sansa de a se revansa in ochii suporterilor pe terenul lui UTA. Alb-violetii vor avea acum parte si de suportul…

- „Baietii in ghete” se pregatesc de poate cel mai asteptat meci al primaverii de catre o buna parte a sustinatorilor lor. ASU Politehnica o intalneste acum „acasa” pe „Dan Paltinisanu” pe ACS Poli, dupa ce s-a impus in tur pe „Electrica”. Alb-violetii pregatiti de Cosmin Petruescu nu-i desconsidera pe…

- Cea de-a doua etapa a concursului pentru postul de manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) s-a incheiat. In etapa de sustinere a proiectelor de management, dupa proba eliminatorie a „dosarului”, au ramas in cursa jr. ec. Alin Nicolae Dumitru și Dr. Calin Cobelschi, actualul manager interimar.…

- „Baietii in ghete” au avut un meci foarte dificil la Constanta cu Farul. Gazdele au deschis scorul devreme, dar ASU Politehnica a reusit sa obtina o remiza, scor 1-1, dupa un gol marcat in ultimul sfert de ora al intalnirii prin Adrian Bedea. Elevii lui Cosmin Petruescu nu au fost incurajati decat dupa…