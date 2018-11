Stiri pe aceeasi tema

- Marele Premiu de la Abu Dhabi incheie sezonul Marelui Circ pe 2018 si marcheaza in acelasi timp despartirea de spaniolul Fernando Alonso, dublu campion mondial. ”Abu Dhabi va fi cu siguranta o cursa foarte emotionanta pentru mine, caci va fi finalul unei lungi si fericite cariere de 17 ai in Formula…

- Sezonul 2018 al Formulei 1 se va incheia duminica cu Marele Premiu din Abu Dhabi, insa acesta nu are practic nicio miza reala dupa ce Lewis Hamilton și-a adjudecat prematur titlul mondial, iar Mercedes a cucerit trofeul alocat constructorilor la finalul cursei precedente din Mexic. In acest context,…

- Polonezul Robert Kubica, absent din Formula 1 de la finalul anului 2010, va fi unul dintre cei doi piloti titulari la Williams in sezonul 2019, a anuntat, joi, echipa britanica, inainte de Marele Premiu de la Abu Dhabi.Accidentat grav la un raliu in Italia, in februarie 2011 dupa care a fost…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat duminica Marele Premiu al Rusiei de Formula 1, disputata pe circuitul stradal de la Soci, si a mai facut un pas important catre titlul mondial. Dupa cursa, pilotul a fost felicitat de Vladimir Putin in culise, in timp ce aștepta sa-și primeasca trofeul.…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat, duminica, Marele Premiu al statului Singapore, a 15-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Pe locul doi a terminat olandezul Max Verstappen (Red Bull), iar pe trei germanul Sebastian Vettel...

- Pilotul francez Romain Grosjean (Haas), care s-a clasat pe locul 6 in Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, desfasurat duminica la Monza, a fost descalificat din cauza monopostului, decizie la care echipa sa a facut apel, transmite AFP. Comisarii de cursa au constatat, in urma unei reclamatii facute…

- Australianul Daniel Ricciardo (Red Bull) si germanul Nico Hulkenberg (Renault) vor lua startul in Marele Premiu al Italiei la Formula 1 de pe ultimul loc al grilei de start, duminica, din cauza penalizarilor primite vineri pentru schimbarea motoarelor peste limita autorizata pentru un sezon, informeaza…

- Pilotul german Nico Hulkenberg (Renault) a fost gasit vinovat pentru accidentul spectaculos produs la startul Marelui Premiu al Belgiei la Formula 1, duminica, fiind penalizat cu 10 locuri pe grila de start la viitorul Grand Prix, din Italia, peste o saptamana, informeaza AFP. "Pilotul masinii 27 a…