- Un diplomat roman va fi expulzat de Rusia. Informația a fost confirmata și de MAE din Romania. Rusia va expulza 13 diplomați din Ucraina, 4 diplomați din Germania, unul din Polonia, 3 din Lituania, Cehia și R. Moldova, doi italieni și un roman. De asemenea Moscova expulzeaza doi diplomați olandezi,…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la anunțul Romaniei ca va expulza un diplomat rus, reacție a concuziilor Consiliului European din 23-24 martie cu privire la cazul fostului spion rus otravit la Londra. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a…

- Romania a caștigat amicalul cu Israel, 2-1, dupa o repriza secunda excelenta a elevilor lui Cosmin Contra. Romania va juca marți impotriva Suediei, de la 21:30. Cosmin Contra i-a felicitat pe jucatori pentru ca au revenit de la 0-1, a explicat cum a schimbat jocul echipei și a spus de ce l-a folosit…

- Se aduc acuzatii grave la adresa unui senator si a unor nume sonore din cadrul Colegiului Psihologilor din Romania. De aproape un an este un adevarat razboi intre cei care revendica conducerea institutiei de interes public, singura organizatie profesionala a psihologilor romani recunoscuta prin lege.…

- Razvan Rat, liber de contract, s-a antrenat in ultima luna cu Dinamo, dar a ales sa joace pentru Poli Timisoara. Fundasul stanga a fost prezentat la noua echipa. "E simplu. Am ales Poli pentru ca cei de aici m-au dorit foarte mult. M-am antrenat cu Dinamo și le mulțumesc celor de acolo pentru…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut ca gigantul social-media pe care il conduce “a facut greșeli” in legatura cu scandalul Cambridge Analytica, scrie BBC News. El s-a angajat sa introduca modificari care vor face mai dificil pentru aplicațiile unor terți sa colecteze informațiile utilizatorilor.…

- PSD anunța ca nu a lucrat cu SCL Cambridge Analytica și nici nu a solicitat o astfel de colaborare la alegerile din 2016. Reacția oficiala a social-democraților a venit, miercuri, printr-un comunicat de presa, dupa ce New York Times relateaza intr-un articol despre posibile legaturi intre Cambridge…

- Timp de un an si noua luni, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat o serie de solutii pentru traficul din Bucuresti, care plaseaza capitala pe primul loc in clasamentul celor mai aglomerate orase din Europa. Piste pentru biciclete, parcari de tip park&ride, tramvaie suspendate,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, in contextul in care proiectul de lege privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc va intra in dezbatere parlamentara, ca PNL se va impotrivi categoric acestei initiative. „Romania este este una dintre tarile care are cele…

- Ivan Savvidis, patronul clubului PAOK Salonic, a dat publicitatii un comunicat prin intermediul site-ului oficial al echipei antrenate de Razvan Lucescu, in care isi cere iertare pentru reactia avuta la finalul meciului AEK Atena. Savvidis, care a intrat pe teren inarmat, a precizat ca nu a amenintat…

- La sfarșitul lunii ianuarie 1931, rectorul Universitații din București, Nicolae Iorga venea din Veneția unde a stat patru zile. Aflat „pe drumul dintre Kikinda și Timișoara, Iorga s-a intreținut cu ziariștii de la Dimineața, Vestul oferindu-le unele declarații despre poziția Romaniei in Conferința Alianței…

- Colegiul National de Informatii, institutie de invatamant care face parte din Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul" (ANIMV), aflata in subordinea Serviciului Roman de Informatii (SRI), urmeaza sa fie desfiintat. Decizia de suspendare a activitatii, care va fi urmata de inchiderea Colegiului,…

- In „Stefan cel Mare” se viseaza frumos! Razvan Rat (36 de ani) si-a incheiat socotelile cu Rayo Vallecano, iar „cainii rosii” spera ca fostul capitan al echipei nationale va accepta sa evolueze in tricoul alb-rosu, mai ales ca, de cateva zile, acesta se antreneaza alaturi de Dinamo. Ionut Negoita i-a…

- Iata dialogul integral, publicat de Dan Andronic in Evenimentul Zilei: "OPERAȚIUNEA «NOI SUNTEM STATUL», faza Sufrageriei pe fotbal. Reiau seria amintirilor cu ceva haios. Zic eu Era prin 2014, ma intalneam cu George Maior, șeful SRI, un om de care eram apropiat,…

- PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, a pierdut dramatic meciul de pe terenul lui Asteras Tripolis, scor 2-3. PAOK a egalat la doi in minutul 7 al prelungirilor, dar a pierdut la ultima faza! Asteras a deschis scorul in minutul 18 prin Georgios Kyriakopulos, dar Djalma Campos a egalat in minutul…

- 4 martie 1977, ora 21:22:22. Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter si cu o durata de circa 56 de secunde zguduia Romania. Bilantul? 1.570 de victime, majoritatea in Bucuresti, 11.300 de raniti si aproximativ 35.000 de locuinte prabusite in toata tara. In 2017, cu

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo, dar viseaza la un transfer tot afara: ”Am oferte din China, Spania și Kazahstan”. Razvan Raț (36 de ani) a reziliat recent contractul cu Rayo Vallecano și a ramas „șomer”. A venit la lansarea candidaturii lui Ionuț Lupescu la șefia FRF, alaturi de alți „șomeri”,…

- Razvan Raț (36 de ani) s-a antrenat in ultimele doua zile cu Dinamo, dar neaga ca ar fi discutat ceva concret cu șefii "cainilor". "Eu aveam nevoie sa ma antrenez, am vorbit cu Florin Bratu și i-am cerut permisiunea de a ma antrena cu ei. Atata tot, nimic mai mult. Nu exista o oferta. Nici de la ei,…

- Zilele trecute, Razvan Burleanu a afirmat despre sustinatorii lui Ionut Lupescu faptul ca sunt ”someri”, care spera sa primeasca un contract la FRF. Declaratiile au starnit reactii dure in lumea fotbalului din Romania. Gica Popescu este de parere ca Razvan Burleanu primeste aceste texte de la departamentul…

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a vorbit despre vremea din urmatoarea perioada. ”Avem o avertizare de cod galben, inclusiv de cod portocaliu, pentru fenomenul de ger. Temperaturile în urmatoarea saptamâna vor fi…

- Oltenii se mandresc cu un transfer de marca in aceasta iarna. CS U Craiova l-a convins pe Florin Gardos sa se intoarca in Romania, iar prezentarea oficiala a fundasului a avut loc azi, intr-o conferinta de presa in care aparatorul a ridicat tricoul cu numarul 24. Alaturi de Gardos a fost prezentat…

- Locuitorii satului Racarii de Sus, aflat in componenta administrativa a orasului doljean Filiasi, sunt nevoiti sa indure chinuri greu de imaginat din cauza drumurilor care arata ca in Evul Mediu.

- Intr-o continua demonstratie de ”asa nu” pentru fotbalul european, FCSB continua sa aiba capitani de echipa numiti in loja, nu alesi de antrenor sau votati de jucatori. Florin Tanase poarta banderola dupa interventia lui Gigi Becali, cel care i-o luase unui Denis Alibec pe care tot el l-a numit,…

- Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, Dragnea a spus: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor…

- Dragos Bucur si Dana Nalbaru au plecat din Romania! Cuplul s-a mutat deja intr-un apartament din Amsterdam, dar fix in primele zile in noua lor casa au avut parte de probleme. Cei doi au gasit foarte greu o locuinta care sa le satisfaca cerintele. Cand in sfarsit s-au hotarat sa se mute si si-au adus…

- BRAVO AI STIL ALL STARS: Cele 10 concurente sunt gata sa dea totul pentru a face o impresie buna juratilor si sa dovedeasca ca isi merita locul in cea mai tare competitie de fashion din Romania, "Bravo, ai stil! All Stars". Toate vor sa paseasca cu dreptul in aceasta noua saptamana, insa divergentele…

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs marca inregistrata, in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania!

- Razvan Rat a jucat in doua perioade la Rayo. In februarie 2014, a semnat prima data cu clubul spaniol, pana in vara, cand a plecat in Grecia, la PAOK Salonic. Dupa un sezon s-a intors in Spania, iar in august 2016 si-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano pentru inca patru sezoane. "Ne-am…

- Prima altercație intre șoferii UBER și taximetriști a avut loc joi seara, in București, ca urmare a vidului legislativ creat de politicienii incompetenți și corupți, anunța Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) intr-un comunicat de presa.

- Mutare spectaculoasa pe piața televiziunii din Romania. Jurnalista Sorina Matei revine cu „Actualitatea Romaneasca”, o emisiune ce va prezenta o alta viziune asupra situației in care se afla astazi Romania.Sub motto-ul „Vezi dincolo de ceea ce ți se spune!”, „Actualitatea Romaneasca” va trata…

- Tensiunile intre compania UBER și reprezentanții Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) au escaladat, dupa ce COTAR a anunțat, intr-un comunicat, ca trei șoferi UBER ar fi batut un taximetrist, in fața unui club din Capitala.

- Coreea de Nord a apreciat marti ca o postare pe Twitter a lui Donald Trump, in care spunea ca are un buton nuclear "mult mai mare" decat cel al lui Kim Jong-un, nu este decat expresia unui "dement", informeazaIntr-un scurt comentariu al agentiei de presa nord-coreene, se arata ca Trump a postat…

- EXALTON ROMANIA. Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la EXALTON ROMANIA. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. EXALTON ROMANIA. "Claudia se afla la spital, așa ca va trebui sa concurați…

- Guvernul Ungariei si-a mobilizat resursele diplomatice pentru a ataca Romania, interpretand distorsionat, laolalta cu protipendada UDMR, declaratia premierului roman fata de arborarea steagului secuiesc pe institutiile publice ale statului roman. Reactia guvernului maghiar este exagerata si este o interferenta…

- Reactia MAE dupa convocarea a ambasadorului roman la Budapesta Ministerul Afacerilor Externe foto: Arhiva Ministerul de Externe confirma convocarea ambasadorului român la Budapesta si precizeaza ca declaratiile facute de prim-ministrul României atrag atentia asupra responsabilitatii…

- Reacția dura a MAE, dupa convocarea ambasadorului roman de la Budapesta. Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca , a fost convocat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Ungaria , dupa declarația facuta de premierul Mihai Tudose cu privire la Ținutul Secuiesc și autonomie. Joi, 11 ianuarie, premierul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania, afirmand ca este una din cele mai importante reusite ale programului de guvernare. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ…