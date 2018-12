Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul, celebrat an de an de creștini, la 25 ianuarie, este sarbatoarea Nașterii lui Iisus și sarbatoarea familiei, prilejul ca toți sa se reuneasca pentru clipe de neuitat petrecute alaturi de cei dragi. Din batrani, s-au pastrat, insa, și numeroase credințe și obiceiuri, cele mai multe menite sa…

- Solstitiul de iarna 2018. Ziua in care are loc solstitiul de iarna in emisfera nordica, in emisfera sudica se afla in desfasurare solstitiul de vara. Solstitiul de iarna se produce cand inaltimea Soarelui deasupra orizontului si intervalul diurn sunt minime (la sud de cercul polar de sud, Soarele…

- SOLSTITIUL DE IARNA 2018 are loc anul acesta pe data de 22 decembrie, la ora 00:23, moment in urma caruia ziua va incepe sa creasca. SOLSTITIUL DE IARNA 2018, momentul care marcheaza inceputul iernii astronomice, este legat de mișcarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, ce reprezinta consecința…

- Departe de casa, in diferite comunitati de pe Glob, romanii din diaspora se pregatesc de Craciun incercand sa pastreze traditiile si obiceiurile din Romania. Totul se intampla in jurul bisericilor romanesti din strainatate, acolo unde de sarbatori comunitatea se aduna ca intr-o familie.

- Romanii nu au cultura respectarii legilor, a regulilor. De aici ni se trag problemele, crede Ion Țiriac, cel mai bogat roman. Oamenii nu au incredere in cei care ii conduc și tocmai de-asta, in drumul lor spre bunastare, nu ezita sa incalce legea. „Astazi, noi nu am reusit dupa 28 de ani sa avem o cultura…

- In 30 noiembrie, odata cu ziua Sfantului Andrei, se da startul sarbatorilor de iarna, dar cele mai așteptate sunt zilele libere de Craciun 2018 și de Revelion. Daca vreți sa va faceți planurile deja, iata care vor fi zilele libere de sarbatori in Romania. Dupa minivacanța de 1 Decembrie, ce cuprinde…

- SFINTII MIHAIL SI GAVRIL 2018: Superstitiosii spun ca este interzis, in aceasta zi, sa lucrezi sau sa faci treaba in casa. Cei care nu respecta acest lucru se vor chinui groaznic inainte de moarte. Se mai spune ca trebuie ca in ziua de 8 noimebrie cei care au oi, trebuie sa faca o turta care…

- Pentru un cadou la o ocazie speciala, 43% dintre romani cheltuiesc intre 100 si 250 de lei, 36% intre 50 si 100 de lei si aproximativ 7% mai putin de 50 de lei, iar cand il aleg, cei mai multi romani (53%) merg pe intuitie, alegand unul care cred ca i-ar face placere persoanei careia il vor darui, potrivit…