- Credinciosii ortodocsii de rit vechi sarbatoresc maine Craciunul (Nasterea Domnului Iisus Hristos). Duminica seara, cea mai mare comunitate de sarbi din Romania, cea de la Timisoara, va aprinde “badnjakul”. In Romania, peste 120.000 de persoane sarbatoresc Craciunul dupa calendarul Iulian.

- Romania TV a pregatit un program special de Revelion, cu zeci de invitati. De fapt, invitatii pe care ii vedeti de obicei in studiou - politicieni, analisti, jurnalisti - se prezinta in aceasta noapte intr-o postura ceva mai lejera: s-au transformat toti in interpreti de muzica si dansatori.…

- Un obiect vestimentar rosu, bani in buzunar, vasc, masa imbelsugata, dar fara carne de pasare, mersul cu Plugusorul si Sorcova se numara intre superstitiile si obiceiurile romanilor la trecerea dintre ani. Superstitiile spun ca Anul Nou trebuie intampinat alaturi de familie si prieteni, iar pentru…

- Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. Se spune ca ...

- Chiar daca șansele de a pleca in vacanța la sfarșit de an sunt destul de mici, Monica Anghel ar vrea s-o prinda Revelionul pe o plaja insorita. Cantareața ne-a marturisit ca este innebunita dupa soare și mare și viseaza la ziua in care iși va permite luxul de a refuza cantarile din decembrie pentru…

- In noaptea dintre ani, cand toata lumea petrece, Loredana canta. In multe locuri, pentru multa lume. Așa știe ea sa traiasca, intr-un ritm nebunesc, care de multe ori se regasește și in melodiile sale. Ne-a marturisit ca traiește o bucurie fara margini de Revelion, cand vede oamenii din piețe dansand…

- Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, denumita in Calendarul popular Sanpetru de Iarna, il are personaj principal pe Andrei, patronul lupilor. Cel care, noapte de noapte, imparte prada in vite. Se spunea ca Sfantul Petru devine foarte darnic in noaptea de 30 noiembrie, cand sunt oranduiți și proprietarii…