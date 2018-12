Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep pare ca a depasit problemele medicale avute dupa turneele din Asia. Romanca a declarat ca se simte bine si ca isi doreste sa termine anul pe primul loc si sa obtina titlul de cea mai buna jucatoare a anului, dar inca nu stie cum se va prezenta la Singapore. Simona Halep, AFACERE…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a confirmat prezenta la turneul de la Moscova, iar ieri, a revenit la antrenamente pentru a incerca sa obtina un rezultat bun la penultimul turneu pe care-l are in program pe acest final de sezon, informeaza sport.ro. „Kremlin Cup”, dotat cu premii totale…

- Un oficial al ministerului de externe de la Moscova a spus ca Maria Britanie a fost inamicul Rusiei inca de pe vremea lui Ivan cel Groaznic, declarația venind dupa informații privind posibile atacuri cibernetice pe care Londra le-ar lua in considerare, scrie Moscow Times.

- Simona Halep, lider in clasamentul WTA, a confirmat pentru site-ul turneului WTA de la Moscova ca va participa la Kremlin Cup, competitie care va are loc saptamana viitoare in capitala Rusiei. Halep, care se trateaza zilele acestea in Romania de hernie de disc, a marturisit ca i-ar placea sa viziteze…

- Guvernul de la Moscova are pe masa un plan pentru 'dedolarizarea' partiala a economiei ruse, printr-o serie de masuri cum ar fi utilizarea mai restransa a dolarului american in tranzactiile Rusiei cu alte state, relateaza agentia Ria Novosti, citata joi de EFE preluata de Agerpres. Planul,…

- De la caderea capitalei bizantine Constantinopol, lupta intre a doua Roma a imparatului Constantin și cea de a treia Roma aflata la Moscova țarilor a fost și ramane unul din subiectele principale de geopolitica din interiorul bisericilor creștin ortodoxe orientale. Moscova a caștigat statutul…

- Moscova regreta ca mai multe state occidentale au ales sa susțina acuzațiile Londrei privind implicare Rusiei in atacul neurotoxic din Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a declarat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.…

- Sustinatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii s-au strans, duminica dimineata, in 80 orase din Rusia pentru a protesta impotriva proiectului guvernamentale de crestere a varstei de pensionare, in contextul in care duminica au loc alegeri locale in capitala Federatiei Ruse, transmite Reuters. Citește…