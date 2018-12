Stiri pe aceeasi tema

- David de Gea (28 de ani) si-a prelungit intelegerea cu Manchester United. Potrivit presei din Anglia, contractul a fost prelungit pentru un an. Decizia a fost luata pentru ca nu s-a ajuns la un consens pentru o perioada mai mare informeaza mediafax. Ulterior, in iarna sau la finalul sezonului,…

- Elevii si prescolarii au liber vineri, de sarbatoarea Sfantul Apostol Andrei cel Intai, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Urmatoarea vacanta a elevilor este programata in perioada 22 decembrie - 13 ianuarie 2019, scrie...

- ​Trebuie sa invațam la nivel european ca, cu cat o zona devine mai saraca, alta devine mai bogata, dar undeva lucrurile se rup, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul unei dezbateri la Palatul Parlamentului.

- Fuego, pe numele sau Paul Surugiu, i-a intalnit pe doi dintre cei mai mari artisti internationali, alaturi de care a facut si o fotografie. Cantaretul a simtit pe propria piele emotiile si trairile pe care le are orice fan al sau. Habar nu aveai care este meseria de baza a lui FUEGO. Nimeni…

- Teoretic, au trecut aproape 30 de ani de la caderea regimului comunist, insa practic, Romania inca se mai zbate intr-o perioada gri, comunistoida, tulbure, fiind parca intr-o continua și interminabila perioada de tranzitie. In tot acest timp scurs de la Revoluție, satui de promisiuni, minciuni și saracie,…

- Sofia Vicoveanca a a fost nevoita sa se mute in Suceava, in Vicovu de Sus, de unde a luat si numele de scena. Artista a plecat cu mama ei in coloana de refugiați camd nu implinise nici macar doi ani! "Cand m-am nascut, tata era concentrat in armata romana, iar mama, Veronica, se ocupa singura…

- Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi a semnat contractul pentru deszapezirea drumurilor judetene in perioada 2018-2020. Pentru fiecare sezon, este necesara incheierea unui astfel de contract valabil in perioada 1 noiembrie – 15 martie. In situatia in care avertizarile meteo…