- O camera pentru o noaptea de Revelion a ajuns la un preț exorbitant: 2.000 de euro! Turiștii au luat cu asalt hotelurile de la munte și nu s-au uitat la bani. O camera, o ultima camera disponibila la un hotel de patru stele din Poiana Brașov a ajuns sa coste cam cat salariul minim pe economie din Romania…

- Un barbat in varsta de 38 de ani din Republica Moldova a plecat la o partida legala de vanatoare. Omul avea permis de port arma, totul era ok. Mai puțin vederea. El a impușcat un barbat in varsta de 69 de ani, din comuna Chircaiești. Drama a avut loc intr-o padure de la marginea localitații Plop-Știubei,…

- Un cetațean roman in varsta de 47 de ani a fost arestat și trimis in inchisoarea Velletri, de langa Roma, fiind acuzat ca a omorat un barbat de 49 de ani, tot roman. Cei doi și alte persoane locuiau la Montecompatri, in apropiere de Roma. Disputa din noaptea de 29 spre 30 decembrie a pornit din motive…

- O tragedie de proporții a avut loc aseara in localitatea Voghera, din provincia Pavia, din Italia. O fetița in varsta de numai 12 ani, originara din Romania, a murit. Fetița a cazut de la etajul doi al blocului in care locuia. Distanța de circa zece metri fața de sol i-a fost fatala, a anunțat gazetaromaneasca.com…

- Christina Aguilera va canta inainte de miezul noptii, la cea de-a 47-a petrecere de Anul Nou din Times Square produsa de Dick Clark Productions, scrie news.ro.Dick Clark's New Year's Rockin' Eve va avea loc in New York, dar si in Los Angeles. Dupa ce in 2016 si 2017 Mariah Carey a fost…

- Ca o tradiție, in fiecare an, Corina Caragea iși serbeaza ziua de naștere pe meleaguri straine. Pasionata de calatorii, prezentatoarea rubricii Meteo profita de faptul ca este nascuta chiar pe 31 decembrie și reușește sa fie intotdeauna alaturi de prietenii ei. Anul acesta, cei 36 de ani o vor prinde…

- Cantareata Christina Aguilera va sustine un recital live in fata unui public de aproape un milion de persoane care se vor reuni in seara de Anul Nou in emblematica piata Times Square, cu cateva minute inainte de coborarea sferei de cristal prin care se celebreaza la New York venirea noului an, relata…

